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'મર્દ છે તો પત્નીને મારવી જ જોઈએ', મેટ્રિમોની સાઇટ પરથી મળેલા CA પતિએ પાર કરી ક્રૂરતાની સીમાઓ, જિંદગી બનાવી દીધી નરક!

Domestic Violence CA Case: ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ગુંજન રાઠોડે ખુલાસો કર્યો કે કેવી રીતે મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પરથી મળેલા CA પતિએ તેમના પરિવાર પાસેથી 63 લાખ રૂપિયા ઠગી લીધા. UK ભણવાનો ખોટો નાટક, 50 લાખની લોન અને પછી ઘરેલુ હિંસાનો શિકાર બનેલી પત્નીની દર્દનાક વાર્તા. પૂરી ખબર વાંચો.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:53 PM IST
'મર્દ છે તો પત્નીને મારવી જ જોઈએ', મેટ્રિમોની સાઇટ પરથી મળેલા CA પતિએ પાર કરી ક્રૂરતાની સીમાઓ, જિંદગી બનાવી દીધી નરક!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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