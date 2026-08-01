'મર્દ છે તો પત્નીને મારવી જ જોઈએ', મેટ્રિમોની સાઇટ પરથી મળેલા CA પતિએ પાર કરી ક્રૂરતાની સીમાઓ, જિંદગી બનાવી દીધી નરક!

Domestic Violence CA Case: લગ્ન બે દિલનું મિલન માનવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે આ છેતરપિંડી અને પૈસા પડાવવાનું સાધન બની જાય ત્યારે જિંદગી નરક બની જાય છે. એવો જ એક ભયાનક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં એક ભણેલી-ગણેલી અને આર્થિક રીતે મજબૂત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA) મહિલા જ મેટ્રિમોનિયલ ફ્રોડનો શિકાર બની ગઈ. પોતાના જ CA પતિ પર 63 લાખ રૂપિયાની ઠગાઈ અને ગંભીર શારીરિક ઉત્પીડનના આરોપ લગાવીને આ મહિલાએ સમાજ સામે એક કડવું સત્ય મૂક્યું છે. આવો જાણીએ લગ્નના નામે થયેલી આ મોટી છેતરપિંડીની પૂરી કહાની...
26 વર્ષની ઉંમરમાં ગુંજન રાઠોડ એક સફળ CA હતાં અને પોતાના બે વેન્ચર્સ ચલાવી રહ્યાં હતાં. જિંદગીમાં સેટલ થવા માટે તેમણે એક મેટ્રિમોનિયલ વેબસાઇટનો સહારો લીધો. ત્યાં તેમની મુલાકાત એક બીજા CA સાથે થઈ. વ્યાવસાયિક સમાનતાને જોતા ગુંજનને લાગ્યું કે આ એક પરફેક્ટ મેચ છે. પરંતુ તેમને નહોતી ખબર કે તેઓ એક મોટી જબરન વસૂલીના ષડયંત્રમાં કદમ મૂકી રહ્યાં છે. હ્યુમન્સ ઓફ બોમ્બેને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યુમાં ગુંજન આ આખા ભયાનક બનાવનો ખુલાસો કર્યો.
લગ્ન પહેલાં જ મળવા લાગ્યા હતા ભયના સંકેત
ગુંજનના જણાવ્યા અનુસાર, લગ્નના બરાબર એક મહિના પહેલાં પતિ અને તેના પરિવારે દહેજની માંગ શરૂ કરી દીધી હતી. તેમણે એક કાર, 5 લાખ રૂપિયા કેશ અને સગા-સંબંધીઓ માટે ચાંદીના સિક્કાની માંગ કરી. ગુંજન કાર અને કેશ આપવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી, પરંતુ માહોલ બગાડવાથી બચાવવા માટે પરિવારે ચાંદીના સિક્કા આપી દીધા. ગુંજનને લાગ્યું કે લગ્ન પછી બધું ઠીક થઈ જશે, પરંતુ આ તો માત્ર શરૂઆત હતી.
63 લાખનો UK સ્ટડી સ્કેમ
ખબર અનુસાર, લગ્નના કેટલાક મહિના પછી બંનેએ UKમાં માસ્ટર્સ કરવાનો પ્લાન બનાવ્યો અને યુનિવર્સિટી ઓફ લિવરપૂલમાં એડમિશન પણ મળી ગયું. અહીં પતિએ એક નવી ચાલ રમી. તેણે ગુંજનથી જૂઠું બોલ્યો કે તેના પિતાએ તેની સાથે બધા સંબંધો તોડી નાખ્યા છે અને આર્થિક મદદ આપવાની ના પાડી દીધી છે. પતિની જાળમાં આવીને ગુંજન પોતાના નામે 50 લાખ રૂપિયાની એજ્યુકેશન લોન લીધી. આ સિવાય પતિએ વિઝા અને બીજા ખર્ચાઓના નામે ગુંજનની માતા પાસેથી 13 લાખ રૂપિયા અલગથી પડાવી લીધા.
ફ્લાઇટના 3 દિવસ પહેલાં ફાડી નાખ્યો વિઝા
UK જવાની ફ્લાઇટના બરાબર ત્રણ દિવસ પહેલાં પતિ અચાનક ગાયબ થઈ ગયો. જ્યારે તે પાછો ફર્યો, તો તેણે પોતાના પાસપોર્ટમાંથી વિઝાવાળું પાનું જ ફાડી નાખ્યું. તેણે ચોખ્ખું કહી દીધું કે તે વિદેશ નથી જઈ રહ્યો અને તેણે બધા પૈસા પોતાની પાસે રાખી લીધા. આ ફ્રોડના કારણે ગુંજનના 65 વર્ષીય રિટાયર્ડ પિતાને લોનનું વ્યાજ ભરવા માટે પોતાની આખી જિંદગીની FD તોડવી પડી.
'મેં તારા પપ્પાના પૈસા ખાધા'... પછી શરૂ થઈ ક્રૂરતા
પૈસા હડપ્યા પછી પતિનું અસલી રૂપ સામે આવ્યું. ગુંજનના જણાવ્યા મુજબ, પતિએ ખુલ્લેઆમ કહ્યું, "મેં તારા પપ્પાના પૈસા ખાધા, જે ઉખાડવું હોય તે ઉખાડી લે." જ્યારે ગુંજન વિરોધ કર્યો તો શારીરિક હિંસા શરૂ થઈ ગઈ. પતિના કાકા પણ તેને ભડકાવતા હતા કે 'મર્દ છે તો પત્નીને મારવી પણ જોઈએ.' પતિ થપ્પડ મારતો, વાળ ખેંચતો અને કહેતો, "કોઈને પણ કહી દે, શરીર પર કોઈ નિશાન નથી, શું પ્રૂફ બતાવશે?" હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ જ્યારે પીરિયડ્સ દરમિયાન પણ પતિએ ગુંજનના પેટમાં મુક્કો માર્યો.
FIR અને પોલીસ કાર્યવાહી
ગુંજનના જણાવ્યા અનુસાર, સહન કરવાની હદ ત્યારે પાર થઈ જ્યારે પતિએ તેના મોં પર કહ્યું કે તે તેની સાથે માત્ર પોતાની શારીરિક જરૂરિયાતો માટે રહી રહ્યો છે. આ પછી ગુંજન તરત જ ઘર છોડી દીધું અને પોલીસમાં FIR નોંધાવી, જે પછી આરોપી પતિની ધરપકડ થઈ. જોકે કેટલાક દિવસ જેલમાં રહ્યા પછી તેને જામીન મળી ગયા. ગુંજનનો આરોપ છે કે જ્યાં તે પોતાની જિંદગીને ફરીથી સુધારવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, ત્યાં આરોપીનો પરિવાર હવે તેના માટે બીજા લગ્નના સંબંધો શોધી રહ્યો છે.