હું બ્લેન્ક ચેક આપી રહ્યો છું, બધાના ફોટા છપાવવા તૈયાર છું; મહિલા અનામત પર વિપક્ષને PM મોદીની આ કેવી ઓફર?
Women Reservation Bill PM Modi Lok Sabha Debate: વડાપ્રધાન મોદીએ તમામ પક્ષોને મહિલા અનામત બિલનું સમર્થન કરવાની અપીલ કરતા કહ્યું કે, આને રાજકીય રંગ આપવાની જરૂર નથી અને જે પણ આનો વિરોધ કરશે તેમને લાંબા સમય સુધી તેની કિંમત ચૂકવવી પડશે.
- મહિલા અનામતનો વિરોધ કરનારાઓએ દાયકાઓ સુધી કિંમત ચૂકવવી પડશે: પીએમ મોદી
- આ અડધી વસ્તીના સન્માનનો વિષય છે, તેને રાજકીય ત્રાજવાથી ન તોલો: વડાપ્રધાન
- તમે વચન કહો કે ગેરંટી, પરિસીમનમાં કોઈ રાજ્ય સાથે અન્યાય નહીં થાય: PM મોદી
Women Reservation Bill PM Modi Lok Sabha Debate: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મહિલા અનામત બિલ પર તમામ વિરોધ પક્ષોને સાથે આવવાની અપીલ કરતા કહ્યું કે, આ બિલને રાજકીય ત્રાજવાથી ન તોલો. તેમણે કહ્યું કે, આપણે અડધી વસ્તીને રોકવી જોઈએ નહીં. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, તેઓ આની રાજકીય ક્રેડિટ લેવા માંગતા નથી. તેથી તમામ પક્ષોને અપીલ છે કે, બધા સાથે મળીને આ બિલ પસાર કરાવે. પીએમએ વિપક્ષી પક્ષોને કહ્યું કે, જો તમે ઈચ્છો તો તમે જ આની ક્રેડિટ લઈ લો પરંતુ આ બિલને પસાર થવા દો. પીએમનું આ બદલાયેલું રૂપ ગૃહમાં જોવા મળ્યું. વિપક્ષ પર તીખા પ્રહારો કરવાને બદલે પીએમ તેમને મહિલા અનામત બિલ પસાર ન કરવાની ભૂલની યાદ અપાવતા અને ઓફર આપતા જોવા મળ્યા.
આ સાથે પીએમએ વિપક્ષી પક્ષોને નમ્ર વિનંતી કરતા કહ્યું કે, "હું તમને બ્લેન્ક ચેક આપી રહ્યો છું. જો તમે ઈચ્છો છો કે તમને ક્રેડિટ મળે, તો અમે સરકારી રૂપિયાથી તમારા બધાના ફોટા છપાવવા માટે તૈયાર છીએ." પીએમએ કહ્યું કે, તમે જેમના-જેમના ફોટા આપશો, અમે તે તમામના સરકારી ખર્ચે ફોટા છપાવી દઈશું પરંતુ આ બિલને ગૃહમાંથી પસાર થવા દો.
પરિસીમન પર નહીં થાય ભેદભાવ, આ મારી ગેરંટી
પીએમએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પરિસીમન (Delimitation)માં કોઈ રાજ્ય સાથે કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવશે નહીં. જ્યારે એક મહિલા સાંસદે ટોકતા પૂછ્યું કે, તેની શું ગેરંટી છે, ત્યારે પીએમએ કહ્યું કે, "આ મારી ગેરંટી છે. જો તમે તેને વચન કહેવા માંગતા હોવ તો આ મારું વચન છે. તમિલમાં વચન માટે જો કોઈ શબ્દ હોય તો તે પણ છે." પીએમએ કહ્યું કે, આ નિર્ણય પ્રક્રિયા કોઈની સાથે ભેદભાવ નહીં કરે. બેઠકોનું પ્રમાણ પહેલાની જેમ જ જળવાઈ રહેશે.
આપણે ભ્રમમાં ન રહીએ કે નારી શક્તિને કંઈક આપી રહ્યા છીએ
વડાપ્રધાને કહ્યું કે, "આપણે ભ્રમમાં ન રહીએ, હું અને તમેની વાત નથી કરી રહ્યો. એ ભ્રમ પણ ન રહે કે આપણે દેશની નારી શક્તિને કંઈક આપી રહ્યા છીએ. આ તેમનો હક છે અને આપણે ઘણા દાયકાઓથી તેને રોકી રાખ્યો છે. આજે તેનું પ્રાયશ્ચિત કરીને તે અપરાધમાંથી મુક્તિ મેળવવાની તક છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે, કેવી રીતે ચાલાકી-ચતુરાઈ કરવામાં આવી છે. આપણે આના પક્ષમાં જ છીએ, પરંતુ દરેક વખતે કોઈ ને કોઈ ટેકનિકલ કારણો આગળ ધરીને તેને અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હવે દેશની નારીને સમજાવી નહીં શકાય. ગૃહમાં નંબરની રમત તો પછીથી સામે આવશે. 3 દાયકા સુધી આને ફસાવી રાખ્યું, જે કરવું હતું તે કરી લીધું. હવે છોડી દો ને ભાઈ! અહીં કેટલાક લોકોને લાગે છે કે આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોદીનો રાજકીય સ્વાર્થ છે. હું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહું છું કે મને આનો રાજકીય લાભ નથી, પણ જો તમે વિરોધ કરશો તો તેનો લાભ અમને ચોક્કસ મળી જશે."
હવે મહિલાઓ 'ઓપિનિયન લીડર' છે, તેઓ અવાજ ઉઠાવે છે
પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, 25-30 વર્ષ પહેલા કોઈએ વિરોધ કર્યો હતો તો તે વાત બહુ નીચે સુધી પહોંચી ન હતી. હવે એવી ભૂલ ન કરતા. હવે મહિલાઓ ઓપિનિયન લીડર છે, તેઓ વોકલ છે. હવે તે મહિલાઓ જોશે અને પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરશે. તેથી વિરોધ કરનારા લોકો ધ્યાન રાખે. મહિલાઓ કહે છે કે તમે અમને સાફ-સફાઈના કામમાં તો જોડી દો છો, પણ અમને નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં જોડો. તેમણે કહ્યું કે, જે પણ રાજકીય પક્ષમાં સફળતા ઈચ્છે છે, તેમણે એ સ્વીકારીને ચાલવું પડશે કે છેલ્લા 25-30 વર્ષમાં લાખો મહિલાઓ લીડર બની ચૂકી છે. ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર નેતૃત્વ કરી રહેલી મહિલાઓ આવા લોકોને માફ નહીં કરે. મહિલા અનામતનો વિરોધ કરનારા લોકોએ લાંબા સમય સુધી કિંમત ચૂકવવી પડશે. એકવાર મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં ગૃહમાં આવી જશે, પછી તેઓ ઘણા મોટા નિર્ણયો લેશે.
