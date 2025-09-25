Prev
I Love Muhammad : ‘આઈ લવ મહંમદ’ વિવાદ શું છે, જેને કારણે છેક ગાંધીનગર સુધી હિંસા ભડકી

‘આઈ લવ મોહંમદ’ વિવાદ ઉત્તરાખંડમાં વધતો જ રહ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરથી શરૂ થયેલો આ વિવાદ હવે ઉત્તરાખંડના કાશીપુરમાં મોટા હોબાળામાં ફેરવાઈ ગયો છે. કાશીપુર પોલીસે ત્રણ નામાંકિત વ્યક્તિઓ અને 500 અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ ઉપરાંત, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણા જેવા રાજ્યોમાં તણાવ ફેલાઈ રહ્યો છે. પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે "આઈ લવ મોહમ્મદ" સૂત્ર વિવાદ અને તણાવનું કારણ કેમ અને કેવી રીતે બન્યું?
Written By  Dipti Savant|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:11 PM IST

I Love Muhammad vs I Love Mahakal : ‘આઈ લવ મોહંમદ’ વિવાદ ઉત્તરાખંડમાં વધતો જ રહ્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરથી શરૂ થયેલો આ વિવાદ હવે ઉત્તરાખંડના કાશીપુરમાં મોટા હોબાળામાં ફેરવાઈ ગયો છે. કાશીપુર પોલીસે ત્રણ નામાંકિત વ્યક્તિઓ અને 500 અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ ઉપરાંત, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણા જેવા રાજ્યોમાં તણાવ ફેલાઈ રહ્યો છે. પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે "આઈ લવ મોહમ્મદ" સૂત્ર વિવાદ અને તણાવનું કારણ કેમ અને કેવી રીતે બન્યું?

5 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ, કાનપુરમાં "આઈ લવ મોહમ્મદ" સૂત્ર ધરાવતું એક બોર્ડ દેખાયું. ત્યારથી, "આઈ લવ મોહમ્મદ" વિરુદ્ધ "આઈ લવ મહાકાલ" વિવાદ દેશના ઘણા ભાગોમાં ફેલાઈ ગયો છે. કાનપુર, ઉજ્જૈન અને ગાંધીનગરમાં પોસ્ટર લગાવવાની લહેર શરૂ થઈ ગઈ છે. હવે તેની અસર મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં પણ જોવા મળી છે. "આઈ લવ મોહમ્મદ" પોસ્ટર વિવાદ બાદ, હવે ગરબા પંડાલોમાં "આઈ લવ મહાદેવ" ઝુંબેશ શરૂ થઈ ગઈ છે. મુંબઈના ગરબા પંડાલોમાં યુવાન છોકરીઓ અને મહિલાઓ "આઈ લવ મહાદેવ" લખેલા પોસ્ટરો લઈને આવવા લાગી છે. બુધવારે રાત્રે, મુંબઈના આરે કોલોનીમાં એક મહિલા "આઈ લવ મહાદેવ" લખેલા પોસ્ટરો લઈને પહોંચી.

વિવાદ ક્યાંથી શરૂ થયો?
આ વિવાદ ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરમાં શરૂ થયો હતો. આ વિવાદ સપ્ટેમ્બરના પહેલા અઠવાડિયામાં રાવતપુરના સૈયદ નગર વિસ્તારમાંથી શરૂ થયો હતો અને હવે તે દેશના ઘણા ભાગોમાં ફેલાઈ ગયો છે.

"આઈ લવ મોહમ્મદ" પોસ્ટર અને ગેરસમજ
"આઈ લવ મોહમ્મદ" પોસ્ટરે તોફાન મચાવ્યું છે, પરંતુ વિવાદ પાછળની વાસ્તવિક વાર્તા અલગ છે. કેસ "આઈ લવ મોહમ્મદ" લખવા બદલ નહીં પરંતુ ખોટી જગ્યાએ બોર્ડ લગાવવા બદલ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. કેટલાક લોકોએ ઘટનાને વિકૃત કરીને તેનો પ્રચાર કર્યો. પોલીસ લોકોને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, જ્યારે અન્ય લોકો આ મુદ્દાને વધારી રહ્યા છે અને અરાજકતા ફેલાવી રહ્યા છે.

હકીકતમાં, 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ, રાવતપુરના સૈયદ નગર વિસ્તારમાં, બારફાથ ઉજવણીના ભાગ રૂપે "આઈ લવ મોહમ્મદ" લખેલું બોર્ડ રસ્તા પર લગાવવામાં આવ્યું હતું. કેટલાક લોકોએ વિરોધ કર્યો. વિવાદ બાદ, પોલીસે સાઇનબોર્ડ દૂર કર્યું અને સ્થળની નજીક તેને ફરીથી સ્થાપિત કર્યું. બીજા દિવસે, કેટલાક યુવાનોએ એક ધાર્મિક પોસ્ટર ફાડી નાખ્યું. 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને "આઈ લવ મોહમ્મદ" વિરુદ્ધ કેસ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો.

લોકોએ પોસ્ટર લગાવવાનું શરૂ કર્યું, સરઘસ કાઢવાનું શરૂ કર્યું
મુસ્લિમ સમુદાયમાં સમાચાર ફેલાઈ ગયા કે પોલીસે "આઈ લવ મોહમ્મદ" પોસ્ટર લગાવવા બદલ FIR દાખલ કરી છે. વિરોધમાં, મુસ્લિમ સમુદાયના સભ્યોએ સરઘસ કાઢવાનું શરૂ કર્યું. લોકો તેમની દુકાનો અને ઘરો પર "આઈ લવ મોહમ્મદ" પોસ્ટર પણ ચોંટાડી રહ્યા છે.

ગુજરાત સુધી ભડકી હિંસા 
"આઈ લવ મોહમ્મદ" વિરુદ્ધ "આઈ લવ મહાકાલ" વિવાદ ગુજરાતના ગાંધીનગર સુધી પહોંચી ગયો છે. "આઈ લવ મોહમ્મદ" ના નારા સાથે પથ્થરમારો પણ થયો છે. નવરાત્રિ દરમિયાન, દહેગામના બહિયાલ ગામમાં રમખાણો ફાટી નીકળ્યા હતા. નવરાત્રિ દરમિયાન ચાલી રહેલા ગરબા ઉત્સવ દરમિયાન પથ્થરમારાથી વાતાવરણ ખોરવાઈ ગયું છે. એવો આરોપ છે કે પથ્થરમારો "આઈ લવ મોહમ્મદ" ના નારા સાથે કરવામાં આવ્યો હતો. પથ્થરમારો અને આગચંપી પણ નોંધાઈ હતી. અનેક વાહનોના કાચ તૂટી ગયા હતા અને બે દુકાનો બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. હિંસક ઘટના બાદ, સ્થાનિક પોલીસ સક્રિય થઈ ગઈ અને ઝડપી કાર્યવાહી શરૂ કરી. પોલીસ પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવામાં ભાગ્યે જ સફળ રહી છે. સ્થાનિક વહીવટીતંત્રનો દાવો છે કે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં શાંતિ જાળવી રાખવામાં આવી છે.

‘આઈ લવ મહંમદ’ની સામે ‘આઈ લવ મહાદેવ’ શરૂ થયું 
ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં, કેટલાક સંતોએ "આઈ લવ મોહમ્મદ" મુદ્દા પર "આઈ લવ મહાદેવ" પોસ્ટરો લઈને પ્રતિક્રિયા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. વારાણસીના જગદગુરુ શંકરાચાર્ય નરેન્દ્રાનંદના નેતૃત્વમાં, સંતોએ મઠો અને મંદિરોમાં અને હાથમાં મહાદેવના પોસ્ટરો પ્રદર્શિત કર્યા. તેમણે જાહેર સ્થળોએ પણ આ પોસ્ટરો પ્રદર્શિત કર્યા, જેમાં વચન આપ્યું કે સંત સમાજ સનાતન સેના દ્વારા કટ્ટરપંથીઓને જવાબ આપશે.

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે.

