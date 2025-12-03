Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બાબરી જેવી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરીશ, જો મને રોક્યો તો હાઇવે પર કબજો કરશે મુસલમાનો, TMC ધારાસભ્યની ચેતવણી


West Bengal News: TMC ધારાસભ્યએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકાર પર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના એજન્ટ તરીકે કામ કરવાનો આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, હું શાંતિમાં ખલેલ પહોંચાડીશ નહીં, પરંતુ જો કોઈ શાંતિપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં ખલેલ પહોંચાડશે તો હું જવાબ આપવા તૈયાર છું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:29 AM IST

Trending Photos

બાબરી જેવી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરીશ, જો મને રોક્યો તો હાઇવે પર કબજો કરશે મુસલમાનો, TMC ધારાસભ્યની ચેતવણી

West Bengal News: પશ્ચિમ બંગાળમાં શાસક તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હુમાયુ કબીરે મંગળવારે રાજકીય ગરમી વધારી દીધી, તેમણે જાહેરાત કરી કે તેઓ 6 ડિસેમ્બરે મુર્શિદાબાદ જિલ્લામાં બાબરી મસ્જિદ જેવી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરશે અને ચેતવણી આપી હતી કે જો તેમને રોકવામાં આવશે, તો તે દિવસે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 34 મુસ્લિમો દ્વારા કબજે કરવામાં આવશે.

બેલડાંગાના ધારાસભ્ય કબીર ઘણા મહિનાઓથી બળવાખોર વલણ અપનાવી રહ્યા છે. તેમણે તાજેતરમાં એક નવું સંગઠન બનાવવાનો પોતાનો ઇરાદો જાહેર કર્યો. મંગળવારે પત્રકારો સાથે વાત કરતા, કબીરે મુર્શિદાબાદ વહીવટીતંત્ર પર "આરએસએસ એજન્ટ" તરીકે કામ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે અધિકારીઓને ચેતવણી આપી કે તેઓ તેમના કાર્યક્રમને રોકવાનો પ્રયાસ ન કરે, એમ કહીને કે તે આગ સાથે રમવા જેવું હશે.

Add Zee News as a Preferred Source

NH-34ને મુસ્લિમો પોતાના નિયંત્રણમાં લેશે

રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં થવાની છે. કબીરે કહ્યું કે, મેં કહ્યું હતું કે એક વર્ષ પહેલા કે હું બેલડાંગામાં બાબરી મસ્જિદનો શિલાન્યાસ કરીશ. તમને શા માટે તકલીફ પડી રહી છે? શું તમે ભાજપના ઇશારે કામ કરી રહ્યા છો? તૃણમૂલ ધારાસભ્યએ કહ્યું કે જો તેમને શિલાન્યાસ કરતા અટકાવવામાં આવશે, તો "NH-34ને મુસ્લિમો પોતાના નિયંત્રણમાં લેશે.

RSSના એજન્ટ તરીકે કામ કરવાનો આરોપ

રાજ્યની તૃણમૂલ સરકાર પર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના એજન્ટ તરીકે કામ કરવાનો આરોપ લગાવતા, તેમણે કહ્યું કે, હું શાંતિ ખલેલ પહોંચાડીશ નહીં, પરંતુ જો કોઈ શાંતિપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં ખલેલ પહોંચાડે છે, તો હું જવાબ આપવા તૈયાર છું.

તૃણમૂલ કોંગ્રેસે કબીરની ટિપ્પણીઓથી પોતાને દૂર રાખ્યા

કબીરની ટિપ્પણીઓએ નવા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે કે શાસક પક્ષે મહિનાઓથી બળવો કર્યા છતાં તેમની સામે કાર્યવાહી કેમ કરી નથી, ખાસ કરીને જ્યારે મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પોતે મુર્શિદાબાદમાં છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસે કબીરની ટિપ્પણીઓથી પોતાને દૂર રાખ્યા છે.

પશ્ચિમ બંગાળના મંત્રી અને જમિયત ઉલેમા-એ-હિંદ બંગાળના પ્રમુખ સિદ્દીકુલ્લાહ ચૌધરીએ ચેતવણી આપી હતી કે બંગાળને ખતરનાક વાતાવરણમાં ધકેલવા માટે નવું ભાવનાત્મક વાતાવરણ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

પોતે જ દૂર રહે છે TMC

તૃણમૂલ સાંસદ કલ્યાણ બેનર્જીએ કબીરના રાજકીય મહત્વને સ્પષ્ટપણે ફગાવી દીધું, કહ્યું કે, "પશ્ચિમ બંગાળના લોકો મમતા બેનર્જી પર વિશ્વાસ કરે છે. કોણ શું કહે છે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. 

તૃણમૂલ વારંવાર કહે છે કે કબીર "વ્યક્તિગત" સ્તરે કામ કરી રહ્યા છે. પક્ષના મુખ્ય દંડક નિર્મલ ઘોષે અગાઉ કહ્યું હતું કે તૃણમૂલ "કબીર સાથે સંપર્કમાં નથી" અને તેમના કાર્યોને સમર્થન આપતું નથી.

ભાજપનો ટીએમસી પર આરોપ

આ દરમિયાન, મુખ્ય વિપક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ શાસક ટીએમસી પર શાંતિથી પરિસ્થિતિને વેગ આપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ સમિક ભટ્ટાચાર્યે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તૃણમૂલ બંગાળને અરાજકતા તરફ ધકેલી રહ્યું છે. આવા નિવેદનો સાંપ્રદાયિક લાગણીઓ ઉશ્કેરવા અને ધ્રુવીકરણ કરવા માટે છે. ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) (સીપીઆઈ-એમ) એ આ ઘટનાને તૃણમૂલની વૈચારિક અસ્થિરતાનું બીજું ઉદાહરણ ગણાવ્યું.

સીપીઆઈ-એમ નેતા સૈકત ગિરીએ કહ્યું કે, એક વ્યક્તિ (સુવેન્દુ અધિકારી) 2020 સુધી તૃણમૂલમાં હતા, પછી ભાજપમાં જોડાયા. હવે તે હિન્દુઓને એક થવા અને ગીતાનો પાઠ કરવા કહે છે. બીજો એક નેતા (કબીર) 2019 સુધી ભાજપમાં હતો. હવે તે તૃણમૂલના ધારાસભ્ય છે અને વહીવટ પર RSSના એજન્ટ હોવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે અને મુસ્લિમોને તૃણમૂલનો ધ્વજ લઈને તેમની સાથે એક થવાનું આહ્વાન કરી રહ્યા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
humayun KabirTMC MLABabri Masjidwest bengal newsGujarati Newsfoundation stoneMosqueBabriMuslimsHighway

Trending news