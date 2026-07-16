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તમને કેબિનેટ મંત્રી બનાવી દઈશ!' : કેરળના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય પર આવ્યો કરોડોની ડીલનો રહસ્યમય વૉટ્સએપ કૉલ

તમને કેબિનેટ મંત્રી બનાવી દઈશ, તમને કોઈ આવો ફોન કરો તો તમે શું કરશો, કેરળના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિદ્યા બાલકૃષ્ણને આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમને મંત્રી પદના બદલામાં મોટી રકમની માંગણી કરતો વોટ્સએપ કોલ આવ્યો હતો. તેમણે તાત્કાલિક કોંગ્રેસ નેતૃત્વને જાણ કરી અને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી, આ મામલાની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 16, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:23 PM IST
તમને કેબિનેટ મંત્રી બનાવી દઈશ!' : કેરળના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય પર આવ્યો કરોડોની ડીલનો રહસ્યમય વૉટ્સએપ કૉલ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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