તમને કેબિનેટ મંત્રી બનાવી દઈશ!' : કેરળના કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય પર આવ્યો કરોડોની ડીલનો રહસ્યમય વૉટ્સએપ કૉલ

રાજકારણમાં ક્યારેય તમે કાર્યકરથી મંત્રી બની જાઓ એ કહેવાય નહીં. ઘણા નેતાઓના રાતોરાત મંત્રીપદ જતા રહે છે તો ઘણાને લોટરી પણ લાગતી હોય છે. એક દિવસ પહેલાં લાઈનમાં બેઠેલા નેતાજી બીજા દિવસે ખુરશી પર બેઠેલા જોવા મળતા હોય છે. કેરળના ઇલાથુરથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિદ્યા બાલકૃષ્ણને આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમને એક વ્યક્તિનો વોટ્સએપ કોલ આવ્યો હતો જેણે તેમને કેબિનેટમાં સામેલ કરવાની વાત કરી હતી.
ફોન કરનારે કોંગ્રેસ હાઇકમાન્ડનો સભ્ય હોવાનો દાવો કર્યો હતો. ધારાસભ્યના જણાવ્યા અનુસાર, ફોન કરનારે કહ્યું હતું કે જો તે મોટી રકમ આપવા તૈયાર હોય તો આગામી કેબિનેટના ફેરબદલમાં મંત્રી પદ આપીશું. ફોન કરનારે નવી દિલ્હીથી વાત કરવાનો દાવો કર્યો હતો અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ સોદાથી ગેરંટીથી તેણીને આગામી કેરળ કેબિનેટ ફેરબદલમાં મંત્રી પદ મળશે.
વિદ્યાએ તરત જ આ ઘટના અંગે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ધારાસભ્યની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, કોઝિકોડ સાયબર સેલે તપાસ શરૂ કરી છે.
કોંગ્રેસ નેતૃત્વને જાણ કરી
ધારાસભ્યએ જણાવ્યું કે તેમણે તાત્કાલિક કોંગ્રેસ નેતૃત્વને કોલ વિશે જાણ કરી અને તેમની સૂચનાના આધારે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પત્રકારો સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, "મને થોડા દિવસો પહેલાં આ કોલ મળ્યો હતો. અન્ય ઘણા ધારાસભ્યોને પણ આવા જ કોલ આવ્યા છે.
ફોન કરનાર અંગ્રેજીમાં બોલી રહ્યો હતો. મેં તાત્કાલિક નેતૃત્વને જાણ કરી અને સૂચના મુજબ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી.
મુખ્યમંત્રી કહે છે કે આ મામલો તેમના ધ્યાનમાં આવ્યો નથી
દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે કોંગ્રેસમાં મંત્રી પદ પૈસાના આધારે મળતા નથી. પરંતુ આવા ખોટા કોલ પહેલી વારના ધારાસભ્યોને ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે. વિદ્યાએ આશા વ્યક્ત કરી કે યોગ્ય તપાસ કરવામાં આવશે અને આરોપીઓની ઓળખ કરવામાં આવશે. દરમિયાન, તિરુવનંતપુરમમાં એક પત્રકાર પરિષદ દરમિયાન ઘટના વિશે પૂછવામાં આવતા, મુખ્યમંત્રી વીડી સતીશને જણાવ્યું કે આ મામલો હજુ સુધી તેમના ધ્યાનમાં આવ્યો નથી.