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'2028ની વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું...' કર્ણાટકના પૂર્વ CM સિદ્ધારમૈયાની મોટી જાહેરાત, રાજનીતિમાંથી લીધો સંન્યાસ

Siddaramaiah Retirement: કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે, આજે પરિસ્થિતિ એવી બની ગઈ છે કે ચૂંટણી લડવા માટે નેતાઓએ જનતાને રૂપિયા આપવા પડે છે. રાજનીતિ સંપૂર્ણપણે ભ્રષ્ટ થઈ ચૂકી છે અને ઈમાનદાર રાજનીતિ માટે કોઈ જગ્યા બચી નથી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:27 PM IST
'2028ની વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું...' કર્ણાટકના પૂર્વ CM સિદ્ધારમૈયાની મોટી જાહેરાત, રાજનીતિમાંથી લીધો સંન્યાસ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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