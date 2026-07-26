'2028ની વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું...' કર્ણાટકના પૂર્વ CM સિદ્ધારમૈયાની મોટી જાહેરાત, રાજનીતિમાંથી લીધો સંન્યાસ

Siddaramaiah Retirement: કર્ણાટકના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા સિદ્ધારમૈયાએ ચૂંટણી રાજનીતિમાંથી સંન્યાસ લેવાની જાહેરાત કરી છે. રવિવારે 'એક્સ' પર પોસ્ટ કરીને તેમણે આ અંગે પોતાની નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી. સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે, 'આજે રાજનીતિ સંપૂર્ણપણે ભ્રષ્ટ થઈ ચૂકી છે. એટલા માટે મેં નિર્ણય લીધો કે હું વર્ષ 2028ની વિધાનસભા ચૂંટણી નહીં લડું. જો કે, હું રાજનીતિમાં સક્રિય રહીશ અને જનતાના સુખ-દુઃખનો અવાજ બનીને તેમના માટે કામ કરતો રહીશ.'
સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે, વરુણા વિધાનસભા ક્ષેત્રના લોકો એકવાર ફરી મને ચૂંટણી લડવા માટે આગ્રહ કરી રહ્યા છે, પરંતુ મેં નક્કી કરી લીધું છે કે હવે હું ભવિષ્યમાં કોઈ પણ ચૂંટણી નહીં લડું. પહેલાં જ્યારે હું ચૂંટણી લડતો હતો, ત્યારે ક્ષેત્રની જનતા જ અમારા માટે નાણાં એકત્ર કરતી હતી અને આપણને જીતાડતી હતી. પરંતુ આજે પરિસ્થિતિઓ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ચૂકી છે. તેમણે કહ્યું કે, 'મારી ઉંમર હવે 79 વર્ષ છે. અમારી સરકારનો કાર્યકાળ હજુ અંદાજે દોઢ વર્ષ બાકી છે. ત્યારે મારી ઉંમર 81-82 વર્ષ થઈ જશે. હવે મારું સ્વાસ્થ્ય પહેલા જેવું નથી રહ્યું અને ન તો પહેલા જેવી ઉર્જા સાથે કામ કરવું સંભવ છે.'
સિદ્ધારમૈયાએ આપ્યો ઉંમરનો હવાલો
કોંગ્રેસ નેતા વરિષ્ઠ નેતા સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે, વર્ષ 2028 સુધી મારી ઉંમર 82 વર્ષ થઈ જશે અને ત્યારે મારા રાજકીય જીવનના 50 વર્ષ પૂરા થઈ જશે. તેમણે કહ્યું કે, 'મેં 1978માં તાલુક બોર્ડના સભ્ય તરીકે મારા રાજકીય જીવનની શરૂઆત કરી હતી. આ પાંચ દાયકામાં મેં જીત અને હાર બન્ને જોઈ છે. પરંતુ મને આ વાતનો સંતોષ છે કે મેં ક્યારેય મારા સિદ્ધાંતો સાથે સમજૂતી નથી કરી અને ન તો મારી અંતરાત્મા વિરુદ્ધ કોઈ કામ કર્યું છે.'
ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನರ ಕಷ್ಟ, ಸುಖಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ… pic.twitter.com/v0S4tCQ30o
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 26, 2026
સિદ્ધારમૈયાએ કઈ વાત પર વ્યક્ત કરી નારાજગી?
સિદ્ધારમૈયાએ કહ્યું કે, આજે પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે ચૂંટણી લડવા માટે નેતાઓએ જનતાને રૂપિયા આપવા પડે છે. રાજકારણ સંપૂર્ણપણે ભ્રષ્ટ થઈ ગયું છે અને ઈમાનદાર રાજનીતિ માટે કોઈ જગ્યા બચી નથી. આ પરિસ્થિતિઓને જોતા મેં ભવિષ્યમાં ચૂંટણી ન લડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, 'છેલ્લા પાંચ દાયકાથી રાજ્યની જનતાએ મને પોતાનો માનીને સ્નેહ અને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. હું આ કર્જ ક્યારેય ચૂકવી શકતો નથી. એટલા માટે મારું બાકીનું જીવન પણ જનતાની સેવા અને તેમના હિતો માટે સમર્પિત રહેશે.' પોસ્ટ અનુસાર, સિદ્ધારમૈયાએ શનિવારે મંડ્યા જિલ્લાના પેટમાં આયોજિત એક ખાનગી કાર્યક્રમમાં આ વાત કહી હતી.
કર્ણાટકમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણને લઈને ગરમાગરમી
બીજી તરફ કર્ણાટકમાં બહુપ્રતીક્ષિત મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ પર અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે અને અંદાજે 20 મંત્રી પદો માટે કોંગ્રેસના 60થી વધુ ધારાસભ્યો રેસમાં છે. આ રાજકીય ખેંચતાણમાં વરિષ્ઠ નેતાઓ પોતપોતાના પસંદગીના ધારાસભ્યોનું સમર્થન કરી રહ્યા છે, જે પાર્ટીની અંદર શક્તિ સંતુલનને નવું સ્વરૂપ આપી શકે છે. નવી દિલ્હીમાં મંગળવારે યોજાનારી બેઠકમાં કોંગ્રેસ નેતૃત્વ નવા મંત્રીઓની યાદીને આખરી ઓપ આપી શકે છે. આ બેઠકમાં મુખ્યમંત્રી શિવકુમાર અને સિદ્ધારમૈયા, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને અન્ય વરિષ્ઠ નેતાઓ સમક્ષ પોતપોતાના દાવેદારોના નામ મૂકી શકે છે.