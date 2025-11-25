મને હાથ લગાવ્યો તો દેશભરમાં ભાજપનો પાયો હચમચાવી નાખીશ, બંગાળ પર કબજો કરવામાં ગુજરાત જતું રહેશે, મમતા બેનર્જીની કેન્દ્રને ચેતવણી
SIR: બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ પર પ્રહાર કરતા કહ્યું છે કે ચૂંટણી પંચ હવે નિષ્પક્ષ સંસ્થા નથી રહી પરંતુ ભાજપ કમિશન બની ગયું છે. તેમણે બોનગાંવમાં એક રેલીમાં આ નિવેદન આપ્યું હતું. બેનર્જીએ SIR પ્રક્રિયા પ્રત્યે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને ભાજપને ચેતવણી આપી હતી કે જો બંગાળમાં તેમને નબળા પાડવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવામાં આવશે તો તે સમગ્ર ભારતમાં તેના પાયા હચમચાવી નાખશે.
Mamata Banerjee: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પ્રમુખ મમતા બેનર્જીએ મંગળવારે ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યાં છે. બોનગાંવમાં આયોજીત એક રેલીમાં તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે હવે ચૂંટણી પંચ નિષ્પક્ષ સંસ્થા ન રહી ભાજપનું કમીશન બની ગયું છે. આ સાથે SIR પ્રક્રિયા પર નારાજગી વ્યક્ત કરતા તેમણે ભાજપને ખુલ્લી ચેતવણી આપી કે જો બંગાળમાં તેમને નબળા પાડવાનો પ્રયાસ થયો તો તે દેશભરમાં ભાજપનો પાયો હચમચાવી દેશે. મુખ્યમંત્રીએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને પત્ર લખી તાજેતરમાં જાહેર થયેલા ચૂંટણી સંબંધી બે નિર્દેશો પર તત્કાલ હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે.
મમતાએ SIR પ્રક્રિયાને ગણાવી આપદા
બોનગાંવની રેલીમાં મમતા બેનર્જીએ SIR પ્રક્રિયા અને ભાજપ પર જોરદાર હુમલો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે SIR બાદ જ્યારે મતદાર યાદીનો ડ્રાફ્ટ જાહેર થશે, ત્યારે લોકોને ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ દ્વારા નિર્મિત આપદાનો અનુભવ થશે. મમતાએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ રાજનીતિમાં તેનો મુકાબલો નથી કરી શકતી કે ન તેને હરાવી શકે છે. તેમણે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે જો ભાજપ બંગાળમાં મને પરેશાન કરવાનો પ્રયાસ કરશે તો દેશભરમાં તેનો પાયો હલાવી નાખીશ.
બિહારનું ઉદાહરણ આપી મમતાએ સાધ્યું નિશાન
મમતા બેનર્જીએ તે પણ દાવો કર્યો કે બિહાર ચૂંટણીનું પરિણામ એસઆઈઆર પ્રક્રિયાનું પરિણામ હતું અને વિપક્ષ ત્યાં ભાજપની ચાલને સમજી શક્યો નહીં. તેમણે કહ્યું કે જો SIR બે-ત્રણ વર્ષમાં કરવામાં આવે તો તેમની સરકાર આ પ્રક્રિયાને સંસાધનો સાથે સમર્થન આપવા તૈયાર છે.
મમતા બેનર્જીએ દાવો કર્યો કે ભાજપ મતદાર યાદી બદલવાની આડમાં રાજકીય રમત રમી રહી છે અને લોકોને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. બેનર્જીએ કહ્યું કે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ ચૂંટણી પહેલા જાણી જોઈને મતદાર યાદીમાં દખલ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી 2024 ની મતદાર યાદી પર ચૂંટાયા હતા; જો તે અમાન્ય હોય, તો તેમની ચૂંટણી પણ અમાન્ય હોવી જોઈએ. "તમે 2016, 2021 અને 2024 માં પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તમે નિષ્ફળ ગયા." તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે લોકોને તેમની નાગરિકતાના આધારે ખોટી રીતે અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે તેઓ મતનું રાજકારણ રમતા નથી અને જનતાને ડરવાની અપીલ કરી હતી. "જ્યાં સુધી હું અહીં છું, ત્યાં સુધી કોઈ તમને દૂર કરી શકશે નહીં."
ભાજપનો પલટવાર
મમતા બેનર્જીના આરોપોનો જવાબ આપતા ભાજપે કહ્યું કે SIR એક રાષ્ટ્રીય પ્રક્રિયા છે, જે 12 રાજ્યોમાં લાગુ કરવામાં આવી છે. બંગાળ ભાજપ પ્રમુખ સમિક ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું, "આખું ભારત SIR લાગુ કરી રહ્યું છે, પરંતુ મમતા બંગાળમાં આટલો બધો હોબાળો કેમ કરી રહી છે? કારણ સ્પષ્ટ છે: તેઓ જૂની મતદાર યાદીના આધારે ચૂંટણી ઇચ્છે છે, જે હવે શક્ય નથી. પશ્ચિમ બંગાળમાં આઠ જગ્યાએ એક મહિલાનું નામ નોંધાયેલું જોવા મળ્યું છે."
