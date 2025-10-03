Prev
પાકિસ્તાનના પાંચ F-16 અને JF-17 ફાઇટર જેટ થયા તબાહ, એરફોર્સ ચીફ એપી સિંહનો મોટો ખુલાસો

Operation Sindoor: ભારતીય વાયુસેનાના વડા એપી સિંહે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન સેનાએ ચારથી પાંચ પાકિસ્તાની ફાઇટર જેટ તોડી પાડ્યા હતા. પાકિસ્તાનને ભારે નુકસાન થયું હતું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:52 PM IST

નવી દિલ્હીઃ ભારતે પાકિસ્તાનને ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન તેની ઓકાત દેખાડી દીધી હતી, પરંતુ પાક પ્રધાનમંત્રી શાહબાઝ શરીફ ખોટું બોલવાનું છોડી રહ્યા નથી. ભારતીય વાયુસેનાના પ્રમુખ એપી સિંહે પાકિસ્તાનની પોલ ખોલી દીધી છે. તેમણે મોટો ખુલાસો કરતા કહ્યુ કે ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનના 4-5 ફાઇટર જેટ ધરાશાયી કર્યાં હતા. પાકિસ્તાને આ ઓપરેશન દરમિયાન ભારે કિંમત ચુકવવી પડી છે.

એરફોર્સ ચીફ એપી સિંહે કહ્યુ- પહેલગામ હુમલા માટે પાકિસ્તાને ભારે કિંમત ચુકવવી પડી. ઓપરેશન સિંદૂરને ઈતિહાસમાં યાદ કરવામાં આવશે. અમે 3-4 દિવસમાં યુદ્ધ પૂરૂ કર્યું. દુનિયાએ ભારત પાસેથી શીખવું જોઈએ કે યુદ્ધને કઈ રીતે ખતમ કરી શકાય છે. અમે પાકિસ્તાનની સરહદની અંદર 200 કિલોમીટર સુધી વાર કર્યો. અમારી જમીનથી માર કરનારી મિસાઇલ અચૂક અને અભેદ હતી. આ દરમિયાન પાકિસ્તાનના સામાન્ય લોકોને કોઈ નુકસાન થયું નહીં.

પાકિસ્તાનને કેટલું નુકસાન થયું
એપી સિંહે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પાકિસ્તાનને થયેલા નુકસાન પર કહ્યુ, 'અમારી સેનાએ પાકિસ્તાનના 4-5 ફાઇટર જેટ પાડી દીધા. તેમાં  JF-16 સામેલ હતું. ગુપ્ત રિપોર્ટ પ્રમાણે અમે પાકની મિસાઇલ સિસ્ટમને પણ ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું. તેની 4 રડાર સિસ્ટમ, 2 કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર અને મોટી સંખ્યામાં એરફીલ્ડને નુકસાન પહોંચ્યું છે. તેના હેંગર્સમાં ઉભેલા C-130 ને પણ તબાહ કરી દેવામાં આવ્યું.'

પાકિસ્તાન પરીકથાઓ જેવું વિચારે છે - એપી સિંહ
તેમણે કહ્યું, "ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા અમે વાયુ શક્તિ વિશે શીખ્યા, અને અમને સમજાયું કે આપણે કેટલી હદ સુધી પ્રહાર કરી શકીએ છીએ. વાયુ શક્તિની સુસંગતતા અકબંધ રહેવી જોઈએ. હું અમારા બધા દેશવાસીઓને વચન આપું છું કે જ્યારે પણ ભારતીય વાયુસેનાની જરૂર પડશે, ત્યારે અમે અમારી જવાબદારી સારી રીતે નિભાવીશું. જો તેઓ (પાકિસ્તાન) વિચારશે કે તેમણે અમારા 15 ફાઇટર જેટ તોડી પાડ્યા છે, તો તેમને વિચારવા દો. આગલી વખતે જ્યારે તેઓ અમારી સાથે લડવા આવશે, ત્યારે તેઓ એવું વિચારીને આવશે કે તેઓ 15 ઓછા ફાઇટર જેટ લડશે. તેમની વિચારસરણી પરીકથાઓ જેવી છે."

મહત્વનું છે કે પહેલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા બદલો લીધો હતો. સેનાએ પાકિસ્તાન અને પાક અધીકૃત કાશ્મીરમાં નવ આતંકી ઠેકાણાને નિશાન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન સૌથી વધુ આતંકીઓ માર્યા ગયા હતા.

