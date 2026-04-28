Prev
Next
હોમIndiaમાત્ર 75 ઘર ધરાવતા નાનકડા આ ગામમાં છે 51થી વધુ IAS-IPS, જાણો આ ગામની માટીમાં શું છે ખાસ

માત્ર 75 ઘર ધરાવતા નાનકડા આ ગામમાં છે 51થી વધુ IAS-IPS, જાણો આ ગામની માટીમાં શું છે ખાસ

Madhopatti Village : ઉત્તર પ્રદેશના માધોપટ્ટી ગામમાં ફક્ત 75 ઘરની વસ્તી હોવા છતાં 51થી વધુ IAS અને IPS અધિકારીઓ છે, જેના કારણે તેણે "અધિકારીઓનું ગામ"નું બિરુદ મેળવ્યું છે. આ ગામના એક જ પરિવારના ચાર ભાઈઓ IAS અધિકારી બન્યા છે અને એ પણ કોચિંગ વિના, જે યુવાનોને પ્રેરણા આપે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:26 PM IST
  • ઉત્તર પ્રદેશના માધોપટ્ટી ગામમાં ફક્ત 75 ઘરની વસ્તી છે
  • માધોપટ્ટીમાં 51થી વધુ IAS અને IPS અધિકારીઓ છે
  • આ ગામને "અધિકારીઓના ગામ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

Trending Photos

માત્ર 75 ઘર ધરાવતા નાનકડા આ ગામમાં છે 51થી વધુ IAS-IPS, જાણો આ ગામની માટીમાં શું છે ખાસ

Madhopatti Village : દર વર્ષે દેશભરમાં લાખો યુવાનો UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પરીક્ષાની તૈયારી કરે છે. મોટા શહેરોમાં કોચિંગ ક્લાસ પર લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે. તેમ છતાં ઘણા લોકોને સફળતા મળતી નથી. જોકે, એક નાનું ગામ છે જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે. આ ગામમાં ફક્ત 75 ઘરો છે છતાં આ ગામના 51થી વધુ IAS અને IPS અધિકારીઓ છે. આ ગામ માધોપટ્ટી છે અને આજે તેને "અધિકારીઓના ગામ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ ગામની સૌથી નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે લગભગ દરેક ઘરમાંથી એક અધિકારી છે. જેમ જેમ તમે ગામની ગલીઓમાંથી પસાર થશો તેમ તેમ તમને ઘણા નિવૃત્ત અથવા સેવા આપતા અધિકારીઓ મળશે. આટલી ઓછી વસ્તીને કારણે આ સ્મારક સિદ્ધિને પોતાનામાં એક રેકોર્ડ માનવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે આખો દેશ આ ગામ એક મિશાલ છે. 

એક જ પરિવારના ચાર ભાઈઓ IAS ઓફિસર બન્યા

આ ગામની કહાની રસપ્રદ એટલા માટે છે કે એક જ પરિવારના ચાર ભાઈઓ IAS ઓફિસર બન્યા. આમાં વિનય કુમાર સિંહ, છત્રપાલ સિંહ, અજય કુમાર સિંહ અને શશિકાંત સિંહનો સમાવેશ થાય છે. વિનય કુમાર સિંહ પાછળથી બિહારના મુખ્ય સચિવ બન્યા. તેમની સફળતાએ ગામના અન્ય યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ કામ કર્યું. ત્યારબાદ એક પછી એક ગામના અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ સિવિલ સર્વિસીસ માટે પસંદ થયા.

1914થી આ પરંપરા શરૂ થઈ હતી

આ પરંપરા ઘણા લાંબા સમયથી છે, જે ઘણા સમય પહેલા શરૂ થઈ હતી. 1914ની શરૂઆતમાં બ્રિટિશ યુગ દરમિયાન મુસ્તફા હુસૈને સિવિલ સર્વિસીસમાં સફળતાપૂર્વક સ્થાન મેળવ્યું. ભારતની સ્વતંત્રતા પછી 1952માં પ્રકાશ સિંહ IFS (ભારતીય વિદેશ સેવા) અધિકારી બન્યા. ત્યારથી, આ વારસો અવિરત ચાલુ રહ્યો છે. 2002માં અમિતાભ સિંહે પણ પરીક્ષા પાસ કરી, ગામને વધુ ગૌરવ અપાવ્યું. આમ દરેક પસાર થતી પેઢી સાથે આ પરંપરા વધુ મજબૂત બની છે.

આ કહાની રસપ્રદ એટલે છે કારણ કે ગામમાં મોંઘા કોચિંગ સેન્ટરો કે મોટી લાઇબ્રેરી નથી છતાં સ્થાનિક યુવાનો સફળતા પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. આ રહસ્ય ગામના અનોખા વાતાવરણમાં રહેલું છે. અહીં વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પોતે નાના બાળકોને માર્ગદર્શન આપવા માટે પહેલ કરે છે. દરેક બાળક તેને જોઈને પ્રેરણા મેળવે છે, એક વિશ્વાસ કેળવે છે કે તેઓ પણ આવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ આત્મવિશ્વાસ ગામની સૌથી મોટી તાકાત છે. આ જ કારણસર આ નાનું ગામ આજે સમગ્ર દેશ માટે પ્રેરણાના સ્ત્રોત તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Madhopatti VillageIAS IPS officers villageIASIPSUPSC AspirantsUPGK

