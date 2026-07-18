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ભૂખ હડતાળ દરમિયાન મોત થાય તો કોના સામે થાય FIR? જાણો કાનૂની જોગવાઈ

Hunger Strike Rule: રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીથી લઈને કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક સુધી, અનેક હસ્તીઓએ પોતાની માંગણીઓ માટે ભૂખ હડતાળ કરી છે. કેટલાક ઉપવાસીઓએ પોતાના જીવ પણ ગુમાવ્યા છે. આવા કેસ અંગે દેશની નીતિઓ કડક પણ સ્પષ્ટ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 18, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:58 PM IST
ભૂખ હડતાળ દરમિયાન મોત થાય તો કોના સામે થાય FIR? જાણો કાનૂની જોગવાઈ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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