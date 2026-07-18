/ભૂખ હડતાળ દરમિયાન મોત થાય તો કોના સામે થાય FIR? જાણો કાનૂની જોગવાઈ

Hunger Strike Rule: સોનમ વાંગચુક 28 જૂનથી દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે ભૂખ હડતાળ પર હતા, જેના કારણે તેમનો જીવ જોખમમાં મુકાયો હતો. સોનમની હાલત બગડતી જોઈને, દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશ પર પોલીસે તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે કે જો સોનમ વાંગચુકનું ભૂખ હડતાળ દરમિયાન મૃત્યુ થયું હોત તો શું થયું હોત? શું પોલીસ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોત? શું કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હોત? શું મૃતકના પરિવારને વળતર મળશે?
શું સરકાર કે કોઈ પણ વ્યક્તિને મૃત્યુ માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે?
ના, કોઈ પણ વ્યક્તિ, સરકાર પણ નહીં, ભૂખ હડતાળ કરનારના મૃત્યુ માટે જવાબદાર નથી. ભૂખ હડતાળ પર જવાનો નિર્ણય વ્યક્તિગત છે. કોઈએ તેમને આવું કરવા માટે દબાણ કર્યું નથી. ભારત એક લોકશાહી દેશ છે, અને તેથી નાગરિકોને વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે. ભૂખ હડતાળ પર જઈને પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકનારાઓ માટે, દેખાવકાર કાયદેસર રીતે જવાબદાર છે. બીજા કોઈને જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં.
ભૂખ હડતાળ પર હોય ત્યારે જો તેમનું સ્વાસ્થ્ય બગડે તો તેમને કયા અધિકારો છે?
ભારતમાં, અગાઉ, ભૂખ હડતાળ કરનારાઓનું સ્વાસ્થ્ય બગડે તો તેમને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવતા હતા. શર્મિલા ઇરોમની જેમ, તેમની સામે આત્મહત્યાના આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, કાયદા બદલાયા છે, અને સુધારેલા નિયમો અનુસાર, જો ભૂખ હડતાળ કરનાર બીમાર પડે છે, તો સરકારને તેમને બળજબરીથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાનો અને તેમના રક્ષણ હેઠળ તેમની સારવાર અને સંભાળ પૂરી પાડવાનો અધિકાર છે.
જિલ્લા અને રાજ્ય વહીવટીતંત્ર અને અદાલતોને હસ્તક્ષેપ કરવાનો અધિકાર
એ નોંધવું જોઈએ કે ભારતીય કાયદા અનુસાર, જો ભૂખ હડતાળને કારણે મૃત્યુ થાય તો કોઈની સામે સીધો કેસ દાખલ કરી શકાતો નથી. જો કે, અદાલતો માને છે કે દરેક નાગરિકના જીવનનું રક્ષણ કરવું એ પ્રાથમિક અને બંધારણીય જવાબદારી છે. જો કોઈ રાજ્યમાં અથવા જાહેર સ્થળે ભૂખ હડતાળ પર હોય, તો વહીવટીતંત્રને તબીબી તપાસ કરીને ભૂખ હડતાળ કરનારનું નિરીક્ષણ કરવાનો અધિકાર છે. જો બેદરકારી જોવા મળે અથવા સમયસર તબીબી સારવાર ન મળે, તો સરકાર માનવ અધિકાર આયોગ અથવા કોર્ટ દ્વારા જિલ્લા વહીવટીતંત્રની જવાબદારી નક્કી કરી શકે છે.
શું ભૂખ હડતાળ ઉશ્કેરવા બદલ કાર્યવાહી કરી શકાય છે?
ભારતના બંધારણમાં જોગવાઈ છે કે જે કોઈ ભૂખ હડતાળ ઉશ્કેરે છે અથવા તબીબી સારવાર અટકાવે છે તે કાનૂની કાર્યવાહીનો સામનો કરી શકે છે. ગુનાહિત કાવતરું અથવા આત્મહત્યા માટે ઉશ્કેરણીની કલમો હેઠળ ઉશ્કેરણી કરનાર સામે કેસ દાખલ કરી શકાય છે.
બંધારણમાં વળતર અંગે શું જોગવાઈઓ છે?
ભારતીય કાયદો ભૂખ હડતાળને કારણે મૃત્યુ માટે વળતરની જોગવાઈ કરતો નથી, કે વળતર લાગુ કરી શકાતું નથી. જો કે, ખાસ કિસ્સાઓમાં, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો માનવતાવાદી ધોરણે મૃતકના પરિવારને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડી શકે છે.
મુખ્યમંત્રી રાહત ભંડોળ અથવા વડા પ્રધાન રાહત ભંડોળ જેવા ભંડોળમાંથી વળતર પૂરું પાડી શકાય છે. જો કે, જો પ્રદર્શનકારીઓ સાથે સમાધાન થાય છે, તો સરકાર વળતર, પરિવારના સભ્યને નોકરી અથવા અન્ય સહાયના રૂપમાં નાણાકીય સહાય આપી શકે છે. જો કે, આ લાગુ કરી શકાતું નથી.