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પાલતૂ પ્રાણીને રસ્તા પર છોડી દેશો તો થશે 25,000 નો દંડ, માઈક્રોચિપથી માલિકની થશે ઓળખ

કુતરા, બિલાડી જેવા પ્રાણીઓને થોડા સમય માટે સાથે રાખી પછી રસ્તા પર છોડીને જતા પહેલા લોકો માટે આ રાજ્યમાં નિયમ કડક કરવામાં આવ્યા છે. નવા નિયમ અનુસાર અહીં કોઈપણ માલિક પોતાના પાલતૂ પ્રાણીને રસ્તા પર મુકી દેશે તો તેને 25,000 નો દંડ ફટકારવામાં આવશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 27, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:50 AM IST
પાલતૂ પ્રાણીને રસ્તા પર છોડી દેશો તો થશે 25,000 નો દંડ, માઈક્રોચિપથી માલિકની થશે ઓળખ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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