/જો કોકરોચ જનતા પાર્ટી ચૂંટણી લડે તો મત આપશો ? સર્વેમાં જનતાએ આપ્યો ચોંકાવનારો જવાબ

Mood of The Nation : મૂડ ઓફ ધ નેશન સર્વેમાં દેશના યુવાનોની ભાવના માપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રવ્યાપી Gen-Z આંદોલન પછી આ સૌથી વ્યાપક સર્વે છે. તેમાં નવા વિદ્યાર્થી સંગઠન, કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) સંબંધિત પ્રશ્નો પણ શામેલ હતા, જેના રસપ્રદ પ્રતિભાવો મળ્યા છે.
આ સર્વેમાં લોકોને CJPએ ફક્ત પ્રેશર ગ્રુપ તરીકે કામ કરવું જોઈએ કે કેમ તે અંગે તેમનો અભિપ્રાય પૂછવામાં આવ્યો હતો. જવાબમાં 39 ટકા લોકોએ કહ્યું કે CJP ફક્ત એક પ્રેશર ગ્રુપ રહેવું જોઈએ, જ્યારે 26 ટકા લોકો માને છે કે તેણે ચૂંટણી પણ લડવી જોઈએ.
આ આંકડા દર્શાવે છે કે CJP અંગે ચોક્કસપણે ચર્ચા અને રસ છે, પરંતુ ચૂંટણી રાજકારણમાં પ્રવેશવાની સંભાવના પર મંતવ્યો વિભાજિત છે. એક નોંધપાત્ર વર્ગ તેને ફક્ત પ્રેશર ગ્રુપ તરીકે કાર્ય કરવાનું પસંદ કરે છે, જ્યારે લગભગ એક ચતુર્થાંશ લોકો તેને ચૂંટણીના રણમાં પ્રવેશતા જોવા માંગે છે.
જો કોકરોચ જનતા પાર્ટી ચૂંટણી લડે તો મત આપશો ?
સર્વેમાં આગળનો પ્રશ્નમાં લોકોને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું તેઓ CJP ચૂંટણી લડે તો તેને મત આપશે. જવાબમાં 33 ટકા લોકોએ હા કહ્યું, જ્યારે 43 ટકાએ ના કહ્યું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જનતા CJP પ્રત્યે સમર્થન અને વિરોધ બંને દર્શાવે છે. જોકે, બહુમતીએ તેને સીધું નકારી કાઢ્યું તે હકીકત સૂચવે છે કે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP)ને વ્યાપક ચૂંટણી સમર્થન મેળવવા માટે હજુ પણ લાંબી રાહ જોવી પડશે.
CJP કેવી રીતે ચર્ચામાં આવી ?
CJI સૂર્યકાંત દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનના વિરોધમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' નામથી ઓનલાઈન એકાઉન્ટ્સ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, આ સંગઠને NEET પરીક્ષા અંગે જંતર-મંતર ખાતે એક મોટું વિદ્યાર્થી આંદોલન શરૂ કર્યું. આ આંદોલન દેશવ્યાપી ચર્ચાનો વિષય બન્યું અને હોબાળા વચ્ચે શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તેમન પદ પરથી રાજીનામું આપવું પડ્યું.
નોકરી કે શિક્ષણ - કયો મુદ્દો મોટો ?
જ્યારે દેશભરના Gen-Zને તેમના માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમસ્યા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે સૌથી મોટી સંખ્યામાં નોકરીઓ પસંદ કરવામાં આવી. 53 ટકા યુવાનોએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે રોજગાર તેમની પ્રાથમિક ચિંતા છે. ત્યારબાદ 22 ટકા યુવાનોએ શિક્ષણને તેમના સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા તરીકે ઓળખાવ્યું. 12 ટકા યુવાનો માટે જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ અથવા મોંઘવારી સૌથી મોટો મુદ્દો લાગ્યો, જ્યારે ફક્ત 4 ટકા લોકોએ માનસિક સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપી.