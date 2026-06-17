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'ભારત પર હુમલો થશે તો અમે સાથે ઊભા રહીશું'... ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને મોદીને લઈને કહી 5 મોટી વાતો

Modi Trump Meeting: G7 બેઠક 2026માં PM નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મુલાકાતે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ટ્રમ્પે મોદીના જોરદાર વખાણ કર્યા, ટ્રેડ ડીલ પર મોટો સંકેત આપ્યો અને ભારત-અમેરિકા સંબંધોને લઈને ઘણી મહત્વની વાતો કહી. ચાલો જાણીએ આ મુલાકાતની 5 મોટી વાતો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 17, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:19 PM IST
'ભારત પર હુમલો થશે તો અમે સાથે ઊભા રહીશું'... ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને મોદીને લઈને કહી 5 મોટી વાતો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ભારત પર હુમલો થશે તો અમે સાથે ઊભા રહીશું... ટ્રમ્પે ભારત અને મોદીને લઈને કહી 5 વાતો
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