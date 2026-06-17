'ભારત પર હુમલો થશે તો અમે સાથે ઊભા રહીશું'... ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત અને મોદીને લઈને કહી 5 મોટી વાતો

Modi Trump Meeting: ફ્રાન્સના સુંદર શહેર એવિયનમાં આયોજિત G7 Summit 2026 દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મુલાકાત દુનિયાભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. છેલ્લા 16 મહિનામાં બન્ને નેતાઓ વચ્ચેની આ પહેલી રૂબરૂ બેઠક હતી. આ મુલાકાત એવા સમયે થઈ છે જ્યારે ભારત-અમેરિકા સંબંધો ટ્રેડ, ટેરિફ અને વૈશ્વિક સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર નવી દિશા શોધી રહ્યા છે. વર્કિંગ લંચ દરમિયાન ટ્રમ્પે મોદીના ખુલ્લા દિલથી વખાણ કર્યા, જ્યારે મોદીએ વૈશ્વિક વિશ્વાસ, દરિયાઈ સુરક્ષા અને ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષાનો મુદ્દો મજબૂતાઈથી ઉઠાવ્યો.
જો કે, આ મુલાકાતે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, દુનિયાની બે મોટી લોકશાહી શક્તિઓ ઘણા મહત્વના મુદ્દાઓ પર સાથે મળીને કામ કરવા તૈયાર છે.
શું દુનિયા વિશ્વાસના સંકટ સામે ઝઝૂમી રહી છે?
G7 સમિટના આઉટરીચ સેશનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દુનિયાની સામે એક મોટો સંદેશ આપ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, આજે દુનિયા સંસાધનોની અછતથી નહીં પરંતુ વિશ્વાસના સંકટમાંથી પસાર થઈ રહી છે. પીએમ મોદીએ વૈશ્વિક સ્તરે વધી રહેલા સંઘર્ષ, યુદ્ધ અને અવિશ્વાસનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, દેશો વચ્ચે સહયોગ અને વિશ્વાસને મજબૂત કરવાની જરૂર છે. આ દરમિયાન તેઓ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની બિલકુલ બાજુમાં બેઠા હતા.
વડાપ્રધાને દરિયાઈ વેપારની સુરક્ષા પર પણ ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે, જે લોકો દરિયાઈ માર્ગે દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા ચલાવે છે, તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી એ તમામ દેશોની જવાબદારી છે. પશ્ચિમ એશિયામાં વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે તેમનું આ નિવેદન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે.
શું ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષા મોટો મુદ્દો?
વડાપ્રધાન મોદીએ હાલમાં જ પશ્ચિમ એશિયામાં બનેલી ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરીને ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષાનો મુદ્દો મજબૂતાઈથી ઉઠાવ્યો. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધેલા તણાવ દરમિયાન ત્રણ ભારતીય નાવિકોના મોતથી ભારતની ચિંતા વધી છે. ટ્રમ્પ સાથેની દ્વિપક્ષીય બેઠકમાં પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાની જીવાદોરી છે અને તે કોઈપણ સંજોગોમાં ખુલ્લું રહેવું જોઈએ. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે, ઈરાન સાથે ભવિષ્યમાં થનારા કોઈપણ શાંતિ કરારમાં નાવિકોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે. મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે, દરિયાઈ માર્ગો પર કામ કરતા લોકોને કોઈપણ ડર કે ખતરા વિના પોતાનું કામ કરવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ.
શું ટૂંક સમયમાં લાગી શકે છે ટ્રેડ ડીલ પર મહોર?
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી ટ્રેડ ડીલ પણ બેઠકનો મુખ્ય એજન્ડા રહ્યો. બન્ને દેશો વચ્ચે પ્રસ્તાવિત વેપાર કરાર પર છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી વાતચીત ચાલી રહી છે અને હવે તે અંતિમ તબક્કામાં હોવાનું કહેવાય છે. ટ્રમ્પે પોતે સંકેત આપ્યો કે, ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ભારત સાથે વેપાર કરાર ફાઇનલ થઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કરાર સાથે જોડાયેલા મોટાભાગના તકનીકી અને પ્રક્રિયાગત મુદ્દાઓ પર સહમતિ સધાઈ ગઈ છે.
જો કે, ભારત 12 હજારથી વધુ ટેરિફ લાઈનો પર વેપાર કરે છે અને પ્રસ્તાવિત કરાર અંદાજે 11 હજાર ટેરિફ લાઈનોને આવરી લેશે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આગામી થોડા અઠવાડિયામાં આ દિશામાં મોટી જાહેરાત થઈ શકે છે, જેનાથી બન્ને દેશોના વ્યાપારી સંબંધોને નવી મજબૂતી મળશે.
ટ્રમ્પે મોદીના કયા-કયા વખાણ કર્યા?
G7ના વર્કિંગ લંચ દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વડાપ્રધાન મોદીને લઈને કેટલીક રસપ્રદ વાતો કહી. તેમણે કહ્યું કે, મોદી દેખાવમાં ખૂબ જ શાંત અને સંયમિત લાગે છે, પરંતુ વાતચીત અને ચર્ચા દરમિયાન ખૂબ જ કડક વલણ અપનાવે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન મોદી ‘શાંત, સંયમિત અને જબરદસ્ત’ નેતા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, તેમના ભારત સાથે ખૂબ જ સારા સંબંધો છે અને તેઓ ભવિષ્યમાં ભારતની મુલાકાત લેવા ઈચ્છે છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, તેઓ ભારતનું ઘણું સન્માન કરે છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની આ ટિપ્પણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં બન્ને દેશો વચ્ચે ટેરિફ અને વેપારને લઈને કેટલાક મતભેદો સામે આવ્યા હતા.
શું ઉર્જા સુરક્ષા પર પણ મહત્વની ચર્ચા થઈ?
મોદી અને ટ્રમ્પની બેઠકમાં ઉર્જા સુરક્ષા મુખ્ય મુદ્દાઓમાં સામેલ હતી. છેલ્લા એક વર્ષમાં અમેરિકાથી ભારતીય ઉર્જા આયાતમાં અંદાજે 60 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. આવી સ્થિતિમાં બન્ને દેશો વચ્ચે લાંબાગાળાની ઉર્જા ભાગીદારીને વધુ મજબૂત કરવા અંગે ચર્ચા થઈ. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અને રશિયાથી ઓઈલની આયાતને લઈને બદલાતા વૈશ્વિક હાલાતો વચ્ચે ભારત પોતાના ઉર્જા સ્ત્રોતોને સુરક્ષિત અને વિવિધ (Diversified) બનાવવા માંગે છે. બેઠકમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની સ્થિતિ પર પણ ચર્ચા થઈ હતી કારણ કે દુનિયાના મોટા ભાગનું ઓઈલ આ જ માર્ગ પરથી પસાર થાય છે. ઉર્જા સુરક્ષાને લઈને બન્ને દેશોની વધતી ભાગીદારી આગામી સમયમાં વ્યૂહાત્મક રીતે વધુ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
શું ઓપરેશન સિંદૂર પછી બદલાયેલા સંબંધોની શરૂઆત થઈ?
આ મુલાકાત એટલા માટે પણ ખાસ રહી કારણ કે ઓપરેશન સિંદૂર અને ભારત પર લાગાવવામાં આવેલા અમેરિકાના ટેરિફ બાદ બન્ને નેતાઓ વચ્ચેની આ પહેલી રૂબરૂ બેઠક હતી. ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં વોશિંગ્ટનમાં મુલાકાત બાદ બન્ને નેતાઓ વચ્ચે માત્ર ફોન પર જ વાતચીત થઈ હતી. આ દરમિયાન ઘણા મુદ્દાઓ પર મતભેદો પણ સામે આવ્યા હતા, પરંતુ G7માં થયેલી મુલાકાતે સંકેત આપ્યો છે કે, બન્ને દેશો સંબંધોને આગળ વધારવા ઈચ્છુક છે. પશ્ચિમ એશિયા સંકટ, વેપાર કરાર અને ઉર્જા સહયોગ જેવા મુદ્દાઓ પર સકારાત્મક વાતચીતે એવો સંદેશ આપ્યો છે કે, ભારત અને અમેરિકા પોતાના વ્યૂહાત્મક સંબંધોને નવી દિશા આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ જ કારણે આ બેઠક પર પૂરી દુનિયાની નજર ટકેલી હતી.
શું G7માં ભારતે વૈશ્વિક ભાગીદારી વધારી?
G7 સમિટ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદીએ માત્ર ટ્રમ્પ સાથે જ નહીં, પરંતુ અન્ય ઘણા વૈશ્વિક નેતાઓ સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. તેમણે ઈટાલીના વડાપ્રધાન Giorgia Meloni, કેનેડાના વડાપ્રધાન Mark Carney, યુએઈ (UAE)ના રાષ્ટ્રપતિ Mohamed bin Zayed Al Nahyan અને યુરોપિયન કમિશનના અધ્યક્ષ Ursula von der Leyen સાથે પણ વાતચીત કરી. યુરોપિયન યુનિયન અને ભારતે આ વર્ષના અંત સુધીમાં ફ્રી ટ્રેડ ડીલ એટલે કે FTA પર હસ્તાક્ષર કરવાની દિશામાં ઝડપથી કામ કરવાની વાત કહી. બીજી તરફ ભારત-યુએઈ ભાગીદારી, રોકાણ, રક્ષા, ટેકનોલોજી અને કનેક્ટિવિટી જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવા પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો. આનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, G7માં ભારતે વૈશ્વિક મંચ પર પોતાની રાજદ્વારી સક્રિયતા અને પ્રભાવ બન્નેનું મજબૂતાઈથી પ્રદર્શન કર્યું છે.