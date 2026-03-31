ભારતમાં તેલ ખતમ થઈ જાય તો..., અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભૂતપૂર્વ RAW ચીફની મોટી ચેતવણી
Inflation in India: ભારતમાં ગેસ અને પેટ્રોલ અને ડિઝલ પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે, દેશની ગેસની માગ ઘણી છે, જેના કારણે હાલમાં તો કોઈ તકલીફ નથી પણ જ્યારે દેશમાં ખાતરની જરૂર વધારે ઉભી થશે ત્યારે ભારતના નેતૃત્વને તેનો સામનો કરવો મુશ્કેલ પડી શકે છે.
Inflation in India: ભૂતપૂર્વ RAW ચીફ વિક્રમ સૂદે અમેરિકા અને ઈરાન વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે ચેતવણી આપી છે કે આનાથી ભારતમાં કિંમતો વધી શકે છે. તેમણે ઇઝરાયલને ભારતનો સાથી અને ભૂતપૂર્વ ઈરાની સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ ખામેનીના મૃત્યુને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ગણાવ્યું. તેમણે ખામેનીના મૃત્યુને હત્યા ગણાવી. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનો સંઘર્ષ ચાર અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી ચાલી રહ્યો છે.
સૂદે કહ્યું કે, આ પડકાર બે થી ત્રણ મહિનામાં આવશે, જ્યારે આપણી પાસે તેલ અને ખાતર ખતમ થઈ જશે. આપણું મોટાભાગનું LNG કતરમાંથી આવે છે, અને આપણું મોટાભાગનું તેલ અરબ અને મધ્ય પૂર્વમાંથી આવે છે. જો તે નહીં આવે, અને જો તે ઊંચા દરે આવશે, તો ફુગાવો થશે. આપણે તેનું સંચાલન કરવું પડશે. આ સરકાર માટે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. તેમને આનો સામનો કરવામાં મુશ્કેલી પડશે.
હોર્મુઝનો રસ્તો કેમ મહત્વપૂર્ણ છે?
સૂદે જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝનો રસ્તો માટે ભારત ઈરાન પર નિર્ભર છે. તેમણે કહ્યું કે, ઈઝરાયલ અમારો મિત્ર છે. અમારા તેમની સાથે ગાઢ સંબંધો છે, અમે અમારી સુરક્ષા સંબંધિત ઘણી બાબતો માટે તેમના પર નિર્ભર છીએ. પરંતુ ઈરાન પર આ હુમલો અને તેના નેતાનું મોત હત્યા સમાન છે અને કાયદો પોતાના હાથમાં લેનારા દેશ જેવું છે.
અમેરિકાને ઘેરી લેતા
તેમણે કહ્યું કે, આમાં અમેરિકનોની સંડોવણી એક દેશ સામે અઘોષિત યુદ્ધ જેવી છે. અમે એમ નહીં કહીએ કે ઈઝરાયલ અમારો મિત્ર નથી, પરંતુ અમે કહીશું કે આ હત્યા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હતી અને તેને ટાળી શકાઈ હોત. અમે આ સિવાય બીજું કોઈ વલણ અપનાવી શકતા નથી. અમે હોર્મુઝ પર આધાર રાખીએ છીએ, ઈરાન પર નહીં... અમે તેને પોતાના પર લાદ્યું નથી, કે ઈરાને તેને આપણા પર લાદ્યું નથી. તે ઇઝરાયલીઓ અને અમેરિકનોના હુમલાને કારણે આપણા પર લાદવામાં આવ્યું હતું.
ઈરાનની પ્રશંસા
સૂદ કહે છે કે અમેરિકા અને ઇઝરાયલે શરૂઆતથી જ ઈરાનને ખોટી રીતે સમજ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, પહેલા દિવસથી જ, ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઇરાનને ખોટી રીતે સમજ્યું, તેઓ મુકાબલો કરી રહ્યા છે અને સારું કરી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે આ ઇરાનને સંપૂર્ણપણે નાશ કરવાની અને પ્રાદેશિક નિયંત્રણ ઇઝરાયલને સોંપવાની યોજના છે. રમત શું છે તે સમય જ કહેશે.
ઇરાન પર મોટો હુમલો
મંગળવારે વહેલી સવારે અમેરિકાના હુમલામાં ઇરાની શહેર ઇસ્ફહાનમાં એક પરમાણુ કેન્દ્રને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી, જ્યારે તેહરાને દુબઈના દરિયાકાંઠે કુવૈતી તેલ ટેન્કર પર હુમલો કરીને બદલો લીધો હતો. અહેવાલો દર્શાવે છે કે હુમલા પછી ઇસ્ફહાન વિસ્તારમાં મોટી આગ જોવા મળી હતી. આ એ જ વિસ્તાર છે જ્યાં ગયા વર્ષે જૂનમાં યુએસ દળોએ કાર્યવાહી કરી હતી. યુએસ કાર્યવાહી પછી પણ, ઇરાને ઇસ્ફહાનમાં યુરેનિયમ સમૃદ્ધ કર્યા હોવાની શંકા છે.
