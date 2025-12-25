Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ભારત ઈચ્છે તો હથિયાર ઉપાડ્યા વગર જ બાંગ્લાદેશનો ખેલ ખતમ કરી શકે, એક 'બટન' દબાવશે તો તરફડિયા મારશે

8.7 કરોડ રૂપિયાના દેવામાં ડૂબેલા બાંગ્લાદેશની આર્થિક સ્થિતિ ખુબ કથળી ગઈ છે. રાજકીય અસ્થિરતા અને હિંસાના પગલે બાંગ્લાદેશ દેવાળિયું થવાના કગારે છે. ઓછી રેવન્યુ, રોકાણની તંગીએ સરકારી ખજાનો ખાલી કર્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 25, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

ભારત ઈચ્છે તો હથિયાર ઉપાડ્યા વગર જ બાંગ્લાદેશનો ખેલ ખતમ કરી શકે, એક 'બટન' દબાવશે તો તરફડિયા મારશે

104.48 અબજ  ડોલર એટલે કે લગભગ 8.7 લાખ કરોડ રૂપિયાના કરજમાં ડૂબેલું બાંગ્લાદેશ આર્થિક રીતે પાયમાલ થઈ રહ્યું છે. રાજકીય અસ્થિરતા અને હિંસાએ દેશને ડામાડોળ કરી નાખ્યો છે. કંપનીઓ બાંગ્લાદેશ છોડી રહી છે. દેશ 14 ટકાની ઝડપે વધી રહેલા દેવાના દળદળમાં ફસાઈ રહ્યો છે. જે બાંગ્લાદેશમાં લોકોને ખાવાના સાંસાં પડી રહ્યા છે તે આજે ભારતને ધમકાવી રહ્યું છે. ભારતને પોકળ ધમકીઓ આપતા બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર મોટાપાયે અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે. તેણે ભારતમાં પોતાની વિઝા સેવા પણ બંધ કરી. 

બાંગ્લાદેશે પોતાની બરબાદીની કહાની પોતે જ લખી છે. શેખ હસીનાએ દેશ છોડ્યા બાદ ત્યાં સ્થિતિ બગડી. વિદ્રોહ ચરમ સીમાએ છે, રસ્તાઓ લોહીથી લાલ છે, લોકોને જીવતા બાળી મૂકવામાં આવે છે, જે  દેશની અર્થવ્યવસ્થા ખાડે ગઈ હોય ત્યાં હિસા વકરી રહી છે. જેને ભારતે આઝાદી અપાવી, જે  એક સમયે ભારતને ઈકોનોમીમાં ટક્કર આપી રહ્યું હતું હવે તે બદતર સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું છે. હવે સવાલ એ છે કે શું બાંગ્લાદેશ ભારત સામે ઊભા રહેવાની સ્થિતિમાં છે ખરું?

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત પર નિર્ભર બાંગ્લાદેશ
ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે મોટા પાયે વેપાર થાય છે. પરંતુ હાલ બાંગ્લાદેશ જે કરી રહ્યું છે તેના પ્રતાપે જલદી આ દેશ ભૂખથી તડપશે. ભારતના ઘઉ, ચોખા, ખાંડ, ડુંગળી, બટાકા, લસણ, મસાલા, ફળ, શાકભાજી, કપાસ, રિફાઈન પેટ્રોલ, ડીઝલ, પ્લાસ્ટિક, સ્ટીલ, દવાઓ એટલે સુધી કે વીજળી સપ્લાય પણ ભારતથી થાય છે. ભારત વગર તેનું કામ ચાલતું નથી. 2022-23માં બંને દેશો વચ્ચે કુલ 16 અબજ ડોલરનો વેપાર હતો. ભારત બાંગ્લાદેશ પાસેથી 2 અબજ ડોલરનો સામાન ખરીદે છે જ્યારે 14 અબજ ડોલરથી વધુ વેચાણ કરે છે. ફક્ત લેવડદેવડ નહીં પરંતુ ભારતે બાંગ્લાદેશને મદદ માટે 8 અબજ ડોલર આપ્યા છે. જેની મદદથી ત્યાં રસ્તા, રેલ, પોર્ટ્સ તૈયાર કરાયા છે. 

એક બટન દબાવવાની જ વાર
બાંગ્લાદેશમાં વીજળીના કુલ સપ્લાયમાં ભારતની ભાગીદારી 17 ટકા છે. એટલે કે જો ભારત એક સ્વિચ બંધ કરે તો બાંગ્લાદેશ અંધારામાં ડૂબશે. ફેક્ટરીઓ બંધ  થશે. તેની લાઈફલાઈન ઠપ્પ થશે. ભારતની એક ખાનગી કંપની જ ત્યાં એકલા હાથે દરરોજ લગભગ 1500 મેગાવોટનો પૂરવઠો પૂરો પાડે છે. 

ભારત વગર કામ ચાલી શકે
ચીન અને પાકિસ્તાનના દમ પર કૂદાકૂદ કરતું બાંગ્લાદેશ એ ભૂલી ગયું છે કે ભારત વગર તેનું કામ ચાલી શકે તેમ નથી. જેની 94 ટકા સરહદ ભારત સાથે જોડાયેલી હોય, જેની થાળીમાં ભારતીય સામાન હોય, જેના ઘરની વીજળી પણ ભારતથી ચાલતી હોય તે ભારત સાથે પંગો લઈને કેટલું ટકી શકે. કિંગ્સ કોલેજ લંડનના પ્રોફેસર હર્ષ પંતનું માનીએ તો ભારત પાસેથી જેટલો સસ્તો સામાન બાંગ્લાદેશને મળે છે તે ચીન કે અમેરિકા પાસેથી ન મળી શકે. 

સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો બાંગ્લાદેશની અર્થવ્યવસ્થાનું ઈંધણ ભારતથી આવે છે. જો ભારત હાથ ઊંચા કરે તો બાંગ્લાદેશ બરબાદ થઈ જશે. મોંઘવારી ચરમસીમાએ પહોંચશે. બેરોજગારી અને જીડીપી પર સીધી અસર પડશે. જે કિંમતે ભારત બાંગ્લાદેશને સામાન વેચે છે તેના ભાવ પર દુનિયાનો કોઈ દેશ તેને તે આપી શકે નહીં. ભારત વગર તેનો વેપાર શક્ય નથી. જો બંગાળની ખાડીથી તે સામાન મંગાવે તો તેના દેવામાં ઘણો વધારો થઈ શકે. 

એક જ ઝટકે ધડામ
બાંગ્લાદેશ પોતાના સૌથી મોટા ઉદ્યોગ ટેક્સટાઈલના કારણે જીવતું છે. ભારત પાસેથી કપાસ ખરીદીને તે સસ્તા લેબરના કારણે કપડાં બનાવીને દુનિયાને વેચે છે.  ભારત જો કુલ કપાસ અને જ્યૂટના 35 ટકા જેટલું બાંગ્લાદેશને વેચે છે તે બંધ કરે તો બાંગ્લાદેશની ઈકોનોમી ક્રેશ થઈ શકે. કારણ કે બાંગ્લાદેશની ઈકોનોમીમાં કપડાં ઉદ્યોગની ભાગીદારી 11 ટકા છે. ઓગસ્ટથી અત્યાર સુધીમાં બાંગ્લાદેશની અર્થવ્યવસ્થાને લગભગ 2 કરોડ રૂપિયાનો ફટકો પડી ચૂક્યો છે. આવામાં ભારત સામે બાંગ્લાદેશ ક્યાંય ટકી શકે તેમ નથી. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
bangladeshIndia Bangladesh RelationEconomy

Trending news