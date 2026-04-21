ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ રોકવાની વાત નહીં માને તો ભારતમાં 'મોંઘવારીનો બોમ્બ' ફૂટશે! જાણો કઈ-કઈ વસ્તુઓ મોંઘી થઈ શકે?
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જ્યાં એક બાજુ પાકિસ્તાનમાં શાંતિ મંત્રણાનો બીજો તબક્કો થઈ રહ્યો હોવાની વાતો ચાલુ છે. અમેરિકાનું પ્રતિનિધિ મંડળ પહોંચવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે ત્યાં ઈરાન તરફથી કોઈ રિસ્પોન્સ નથી. ઉપરથી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ધમકીઓ પણ ચિંતા ઉપજાવનારી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે ડીલ નહીં થાય ત્યાં સુધી હોર્મુઝમાં નાકાબંધી ચાલુ રહેશે. હવે જો આ નાકાબંધી ચાલુ રહે તો ભારત માટે પડકાર બની શકે છે. જાણો કઈ કઈ વસ્તુઓના ભાવ વધી શકે.
- ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ મંત્રણાનો બીજો તબક્કો ડામાડોળ જોવા મળી રહ્યો છે.
- આ બધા વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વળી પાછી નવી ધમકી આપી છે.
- જો પીસ ટોક ફરી ફેલ જાય તો ભારત માટે પણ પડકારો વધી શકે છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે 8 એપ્રિલથી શરૂ થયેલો બે અઠવાડિયાનો યુદ્ધવિરામ ખતમ થવામાં ગણતરીના કલાકો બાકી છે. પાકિસ્તાનમાં થનારી બીજા તબક્કાની મંત્રણા પર સંકટ મંડરાયેલુ છે. કારણ કે ઈરાન મગનું નામ મરી પણ પાડતું નથી. ત્યારે એ સમજવું જરૂરી છે કે જો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા ન થાય અને યુદ્ધ ફરી શરૂ થાય તો ભારતમાં કઈ કઈ વસ્તુઓના ભાવ વધી શકે છે.
ટ્રમ્પની નવી ધમકી
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે ધમકી આપી છે કે જ્યાં સુધી ઈરાન ડીલ નહીં કરે ત્યાં સુધી હોર્મુઝ પર અમેરિકી નાકાબંધી ચાલુ રહેશે.
ઓઈલ-ગેસના ભાવ
વૈશ્વિક બજારમાં જો ફરીથી ઓઈલ અને ગેસના ભાવ વધે તો ભારતમાં પણ તેના ભાવ કંટ્રોલ કરવા મુશ્કેલ થશે. હોર્મુઝથી દુનિયાનો 20થી 25 ટકા ઓઈલ પસાર થાય છે આથી તેની નાકાબંધી સમગ્ર વિશ્વને પ્રભાવિત કરશે.
ખાણી પીણીનો સામાન
બીબીસીના એક રિપોર્ટ મુજબ ઓમાન, કતાર, સાઉદી અરબ, અને યુએઈ નાઈટ્રોજન આધારિત ખાતરના ચાર સૌથી મોટા નિકાસકાર દેશો છે. જો અહીં સમસ્યા ઊભી થઈ તો ખાણી પીણીનો દરેક સામાન મોંઘો થઈ જશે. ધીરે ધીરે પેકેટ ફૂડ, સાબુ, ડિટર્જન્ટના ભાવ પણ વધી શકે છે.
બોટલવાળું પાણી
ગત મહિને એક જાણીતી કંપની બિસલરીએ ભાવમાં 11 ટકાનો વધારો કર્યો. એક લીટર પાણીની 12 બોટલોનું પેક 24 રૂપયિા મોંઘુ થયું. એટલે કે દરેક બોટલના ભાવમાં બે રૂપિયા વધ્યા. કેટલીક પેઈન્ટ કંપનીઓએ પણ પ્રોડક્ટ મોંઘા કર્યા છે.
દવા પર અસર
દુબઈ દુનિયાના ફાર્મા સેક્ટરનું લોજિસ્ટિક કેન્દ્ર છે. ભારતથી થનારી દવાઓની નિકાસનો એક મોટો ભાગ દુબઈ પોર્ટ થઈને પસાર થાય છે.
મેટલ, ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને કેમિકલ
કાચા માલ, અને રસાયણોના સપ્લાય પર અસર પડવાથી વાહનો તથા ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પણ મોંઘા થઈ શકે છે.
સકારાત્મક સમાચાર પણ આવ્યા
જો કે કોઈ મોટી ડીલ થઈ શકે તેવા સમાચાર પણ હાલ આવ્યા છે. સમાચાર એજન્સી રોયટર્સે જણાવ્યું છે કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સાથે થનારી આમને સામને પીસ ટોકમાં પોતે સામેલ થઈ શકે છે. બેઠક આ અઠવાડિયે પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદમાં થવાની છે. હવે ટ્રમ્પ પોતે ત્યાં જશે કે પછી ઓનલાઈન જોડાશે તે ઈરાનના વલણ પર નિર્ભર રહેશે. કારણ કે ઈરાને વાતચીત માટે એવી પણ શરત મૂકેલી છે કે જે શીપને અમેરિકાએ કબજામાં લીધુ છે તેના ક્રૂ સભ્યોને છોડવામાં આવે.
એક પાકિસ્તાની સૂત્રના હવાલે જણાવવામાં આવ્યું છે કે બધુ યોગ્ય દિશામાં જઈ રહ્યું છે અને વાતચીત નિર્ધારિત રસ્તે જઈ રહી છે. બુધવારે વાતચીત થાય તેવું સૂત્ર કહે છે. સીઝફાયર બુધવારે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે અને ટ્રમ્પ આ સીઝફાયર હવે લંબાવવાના મૂડમા નથી. ઈરાન હાલ વાતચીતમાં જોડાવવા પર વિચાર કરી રહ્યું છે. જો કે અમેરિકાને આશા છે તે તે જોડાશે. અમેરિકાએ શીપ પકડતા બંને દેશોમાં તનાતની વધી હતી. ઈરાને વાતચીતમાં ન જોડાવવાની ધમકી પણ આપી હતી.
