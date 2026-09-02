/E20 પેટ્રોલથી એવરેજ ઘટે અથવા નુકસાન થાય... તો અહીં કરો ફરિયાદ, થશે તપાસ! મુખ્યમંત્રીની મોટી જાહેરાત

E20 Petrol Controversy: E20 પેટ્રોલ અંગે દેશવ્યાપી ચર્ચા વચ્ચે, ગોવા સરકારે વિધાનસભામાં એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કર્યો હતો. મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં E20 પેટ્રોલ શરૂ થયા પછી કોઈપણ ગ્રાહક, વાહન માલિક, ઓટોમોબાઈલ એસોસિએશન અથવા ગેરેજ તરફથી કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. મુખ્યમંત્રી નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક બાબતોનો વિભાગ પણ ધરાવે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ વાહન માલિકને E20 પેટ્રોલ અંગે કોઈ ચિંતા હોય, તો તેઓ નાગરિક પુરવઠા વિભાગમાં ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.
ધારાસભ્યો વેંજી વેગાસ, વિજય સરદેસાઈ અને ક્રુઝ સિલ્વાએ વિધાનસભામાં E20 પેટ્રોલનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. ધારાસભ્યોએ ખાસ કરીને 2023 પહેલા બનેલા વાહનો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે આવા વાહનોમાં E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાથી માઇલેજ, પરફોર્મસ ઓછું થાય છે અને મેન્ટેનન્સ ખર્ચમાં વધારો થાય છે. ટેક્સી ડ્રાઇવરો અને મોટરસાયકલ સવારો પણ ખાસ કરીને પ્રભાવિત થયા હતા. ધારાસભ્યોએ માંગ કરી હતી કે ગ્રાહકોને ઇથેનોલ-મુક્ત પેટ્રોલ અને અનબ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ વચ્ચે પસંદગી કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવે.
મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે વિધાનસભામાં જણાવ્યું હતું કે E20 પેટ્રોલ કેન્દ્ર સરકારના અધિકારક્ષેત્રનો વિષય છે અને તે કેન્દ્રીય નીતિ હેઠળ લાગુ કરવામાં આવે છે. આ નીતિ 2023થી ગોવામાં પણ લાગુ કરવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર ફરિયાદ મળી નથી, પરંતુ સરકાર પરિસ્થિતિ પર નજર રાખશે. મુખ્યમંત્રીએ નાગરિક પુરવઠા વિભાગને પેટ્રોલનું ચેકિંગ, દેખરેખ અને ટેસ્ટ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
મુખ્યમંત્રીએ પોતાના લેખિત જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે E20 પેટ્રોલ ગોવામાં ત્રણ રાજ્ય માલિકીની તેલ કંપનીઓ દ્વારા વેચવામાં આવી રહ્યું છે. 2025થી રાજ્યના 157 રિટેલ આઉટલેટ્સને તે સપ્લાય કરવામાં આવ્યું છે. સરકાર જણાવે છે કે વિવિધ સંસ્થાઓએ E20ની સલામતી અંગે અભ્યાસ અને ફિલ્ડ ટ્રાયલ હાથ ધર્યા છે. આમાં ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (ARAI), સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયન ઓટોમોબાઇલ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIAM), ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL) અને IIP જેવી સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે.
5 ટકા સુધી ઘટી શકે છે માઇલેજ
મુખ્યમંત્રીએ એ પણ સ્વીકાર્યું કે E10 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવા માટે રચાયેલ વાહનોના માઇલેજમાં થોડો ઘટાડો થઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે E20 ઇંધણનો ઉપયોગ કર્યા પછી E10 મુજબ વાહનોના માઇલેજમાં 3થી 5 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે E20 પેટ્રોલ પર ચાલતા વાહનો માટે વાહન કંપનીઓની વોરંટી પર કોઈ અસર થશે નહીં.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં 20 કરોડથી વધુ ટુ-વ્હીલર અને આશરે 3 કરોડ કાર મિશ્રિત ઇંધણ પર ચાલે છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે એન્જિન ફેલ થયાની કોઈ ફરિયાદ અત્યાર સુધી નોંધાઈ નથી જેને સીધી રીતે મિશ્રિત પેટ્રોલ સાથે જોડી શકાય. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે તાજેતરના દિવસોમાં દેશભરના પેટ્રોલ પંપો પર ભેળસેળ અને પેટ્રોલની ગુણવત્તા તપાસવા માટે 30,000થી વધુ ગુણવત્તા તપાસ કરવામાં આવી છે.
ફરિયાદો મળ્યા પછી હાથ ધરવામાં આવશે તપાસ
ગોવા સરકાર જણાવે છે કે રાજ્યમાં E20 પેટ્રોલ અંગે કોઈ સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાઈ નથી. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જો વાહન માલિકો અથવા ગ્રાહકોને માઇલેજ, કામગીરી અથવા અન્ય કોઈપણ સમસ્યાઓનો અનુભવ થાય છે, તો તેઓ નાગરિક પુરવઠા વિભાગમાં ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. આ પછી, આ બાબતની તપાસ કરવામાં આવશે અને પેટ્રોલનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે.