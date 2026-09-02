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E20 પેટ્રોલથી એવરેજ ઘટે અથવા નુકસાન થાય... તો અહીં કરો ફરિયાદ, થશે તપાસ! મુખ્યમંત્રીની મોટી જાહેરાત

E20 Petrol Controversy: મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે વિધાનસભામાં જણાવ્યું હતું કે E20 પેટ્રોલના કારણે માઇલેજ ઘટવા કે વાહનને નુકસાન થવા અંગે કોઈ સત્તાવાર ફરિયાદ મળી નથી. જો કે, જો કોઈ વાહન માલિકને E20 પેટ્રોલ અંગે કોઈ ચિંતા હોય, તો તેઓ નાગરિક પુરવઠા વિભાગમાં ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 02, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:56 AM IST
E20 પેટ્રોલથી એવરેજ ઘટે અથવા નુકસાન થાય... તો અહીં કરો ફરિયાદ, થશે તપાસ! મુખ્યમંત્રીની મોટી જાહેરાત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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