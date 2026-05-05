/ચૂંટણી હાર્યા બાદ CM રાજીનામું ન આપે તો, શું રાજ્યપાલ હારેલા મુખ્યમંત્રીને બરતરફ કરી શકે? જાણો શું કહે છે કાયદો

CM Resignation Rules: બંગાળની ચૂંટણીમાં TMCની કારમી હાર બાદ સત્તા પરિવર્તન થયું છે. પરંતુ જો કોઈ મુખ્યમંત્રી બહુમતી ગુમાવ્યા બાદ અથવા ચૂંટણી હાર્યા બાદ પણ સ્વેચ્છાએ પદ છોડતા નથી, તો બંધારણ રાજ્યપાલને અમર્યાદિત સત્તાઓ પ્રદાન કરે છે.
CM Resignation Rules: પશ્ચિમ બંગાળના ચૂંટણી પરિણામોએ મમતા બેનર્જી અને તેમની પાર્ટી TMCને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. ભાજપે 207 બેઠકો સાથે પ્રચંડ જીત મેળવી છે, જ્યારે મમતા બેનર્જી પોતે ભવાનીપુરથી સુવેન્દુ અધિકારી સામે હારી ગયા છે. લોકશાહીમાં જનતાનો નિર્ણય સર્વોપરી હોય છે, પરંતુ જો કોઈ મુખ્યમંત્રી હારવા છતાં ખુરશી છોડવા તૈયાર ન હોય તો શું થાય છે? ભારતીય બંધારણમાં રાજ્યપાલને આવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે વિશેષ અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે, જે આવા મુખ્યમંત્રીને સત્તાની બહારનો રસ્તો બતાવી શકે છે.
બંગાળમાં સત્તા પરિવર્તન
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની 293 બેઠકોના ચૂંટણી પરિણામોએ રાજ્યના રાજકારણને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઐતિહાસિક પ્રદર્શન કરતા 207 બેઠકો જીતી છે, જે બહુમતીના આંકડા કરતા ઘણી વધારે છે. બીજી તરફ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) માત્ર 80 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ છે. વર્ષ 2021ની સરખામણીમાં TMCને 134 બેઠકોનું ભારે નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. ભવાનીપુર બેઠક પર સુવેન્દુ અધિકારીએ મમતા બેનર્જીને 15,114 મતોથી હરાવીને સતત બીજી વખત તેમને માત આપી છે.
શું રાજ્યપાલ કરી શકે છે બરતરફ?
ભારતીય બંધારણ અનુસાર, મુખ્યમંત્રીનું પદ રાજ્યપાલની પ્રસાદપર્યંત એટલે કે તેમની મરજી સુધી જ રહે છે. અનુચ્છેદ 164 સ્પષ્ટ કરે છે કે, રાજ્યપાલ જ મુખ્યમંત્રીની નિમણૂક કરે છે. જો મુખ્યમંત્રી ચૂંટણી હારી ગયા હોય અથવા તેમની પાર્ટી ગૃહમાં બહુમતી ગુમાવી ચૂકી હોય અને તેમ છતાં પણ તેઓ રાજીનામું આપવામાં આનાકાની કરે, તો રાજ્યપાલને તેમને પદ પરથી બરતરફ કરવાનો પૂરો અધિકાર છે. રાજ્યપાલ એક સત્તાવાર આદેશ જાહેર કરીને વર્તમાન સરકારને તાત્કાલિક અસરથી ભંગ કરી શકે છે.
અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ અને બહુમતીનું પરીક્ષણ
બંધારણીય પરંપરાઓ અનુસાર, જો મુખ્યમંત્રી રાજીનામું ન આપે, તો રાજ્યપાલ વિધાનસભાનું વિશેષ સત્ર બોલાવી શકે છે. આ સત્રમાં બહુમતી સાબિત કરવા માટે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવે છે. ચૂંટણી પરિણામોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, ભાજપ પાસે 207 બેઠકો છે અને TMC પાસે માત્ર 80, તેથી મમતા બેનર્જી માટે ગૃહમાં બહુમતી સાબિત કરવી અશક્ય હશે. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પસાર થતાની સાથે જ મુખ્યમંત્રીએ કોઈપણ સંજોગોમાં પોતાની ખુરશી છોડવી પડે છે.
જો ચૂંટણી હાર્યા પછી પણ CM રાજીનામું ન આપે તો?
જો મુખ્યમંત્રી હારવા છતાં પદ પર ચાલુ રહે અને રાજીનામું આપવાનો ઇનકાર કરે, તો તેને બંધારણીય તંત્રની નિષ્ફળતા માનવામાં આવે છે. આવી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં રાજ્યપાલ કેન્દ્ર સરકારને પોતાનો રિપોર્ટ મોકલીને અનુચ્છેદ 356 હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવાની ભલામણ કરી શકે છે. એકવાર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ થઈ ગયા બાદ રાજ્યની સંપૂર્ણ કમાન સીધી રીતે કેન્દ્ર અને રાજ્યપાલના હાથમાં આવી જાય છે અને મુખ્યમંત્રીની સત્તાઓ શૂન્ય થઈ જાય છે.
કાનૂની મર્યાદા અને અંતિમ નિર્ણય
મુખ્યમંત્રીનું રાજીનામું માત્ર એક ઔપચારિકતા નથી પરંતુ એક અનિવાર્ય બંધારણીય પ્રક્રિયા છે. જો હારેલા નેતા જિદ્દી વલણ અપનાવે છે, તો રાજ્યપાલ વહીવટી અધિકારીઓને મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) અને સચિવાલયમાં જૂના મુખ્યમંત્રીના આદેશો માનતા રોકી શકે છે. કાયદાની નજરમાં બહુમતી ગુમાવનાર વ્યક્તિ શાસન કરવાનો વૈધ અધિકાર ગુમાવી ચૂકી હોય છે. તેથી રાજ્યપાલની સત્તાઓ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે, લોકશાહીની ભાવના જળવાઈ રહે અને જનાદેશનું અપમાન ન થાય.