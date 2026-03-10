25 દિવસ પહેલા ખાલી થઈ જાય ગેસનો બાટલો, તો કેવી રીતે બુક કરાવી શકો છો નવો સિલિન્ડર? જાણો પ્રોસેસ
Gas Cylinder Booking Rules: LPG સિલિન્ડર બુક કરવાના નિયમો બદલાયા છે. હવે, નવી બુકિંગ માટે 25 દિવસનો રાહ જોવી પડશે. જોકે, જો સિલિન્ડર વહેલા ખતમ થઈ જાય, તો આ પદ્ધતિઓ અપનાવી શકાય છે.
- ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે વધી રહેલા તણાવની અસર હવે ભારતના ઉર્જા બજાર પર પડી રહી છે.
- બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવને કારણે વૈશ્વિક તેલ અને ગેસ બજારમાં અનિશ્ચિતતા સર્જાઈ છે.
- આ સંદર્ભમાં, LPG પુરવઠો અને કિંમતોમાં પણ ફેરફાર થયો છે.
પરંતુ હવે આ અંતરાલ 25 દિવસ સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે. સરકાર જણાવે છે કે આ ફેરફાર સંગ્રહખોરીને રોકવા અને સંતુલિત પુરવઠા વ્યવસ્થા જાળવવાનો હેતુ છે. જો કે, ઘણા ઘરોમાં ગેસનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. તેથી, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે: જો 25 દિવસ પહેલાં સિલિન્ડર ખતમ થઈ જાય તો શું થાય છે? શું આવી પરિસ્થિતિમાં ગ્રાહકો માટે કોઈ વૈકલ્પિક વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે?
હવે, 25 દિવસ પછી બીજો સિલિન્ડર મળશે
સરકારે LPG સિલિન્ડર બુક કરવાના નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે, લઘુત્તમ અંતરાલ 21 દિવસથી વધારીને 25 દિવસ કર્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ ગ્રાહકે નવો સિલિન્ડર બુક કરવા માટે અગાઉના ડિલિવરી પછી ઓછામાં ઓછા 25 દિવસ રાહ જોવી પડશે. આ નિર્ણયનો હેતુ ગેસ સિલિન્ડરનો સંગ્રહ અટકાવવા અને સંતુલિત પુરવઠો જાળવવાનો છે.
ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે તણાવના અહેવાલો વચ્ચે, ગ્રાહકો વધુ પડતા સિલિન્ડર બુક કરાવી રહ્યા છે, જે સપ્લાય ચેઈન પર દબાણ લાવી શકે છે. નવા નિયમનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ગેસ સિલિન્ડર બધા ગ્રાહકો સુધી સમાન રીતે પહોંચે.
જો 25 દિવસ પહેલા ગેસ ખતમ થઈ જાય તો શું?
જોકે સરકારે નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે, લોકો હજુ પણ વિચારી રહ્યા છે કે જો કોઈ ઘરનો LPG સિલિન્ડર 25 દિવસ પહેલા ખતમ થઈ જાય તો શું કરવું. તો, ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે ગેસ એજન્સી સ્તરે અન્ય વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે.
આવા કિસ્સાઓમાં, ગ્રાહકો તેમના વિતરક અથવા ગેસ એજન્સીનો સીધો સંપર્ક કરી શકે છે અને પરિસ્થિતિ સમજાવી શકે છે. કેટલીકવાર, એજન્સી ખાસ પરવાનગીના આધારે બુકિંગ ઓફર કરે છે. અથવા, કટોકટીમાં, તમે નાના વધારાના ચાર્જ માટે રિપ્લેસમેન્ટ સિલિન્ડર પણ મેળવી શકો છો.
તમે બે કનેક્શન પણ મેળવી શકો છો.
જે ઘરોમાં ગેસનો વધુ વપરાશ હોય છે, તેમના માટે બીજું કનેક્શન અથવા ડબલ સિલિન્ડર સુવિધા પણ એક વિકલ્પ છે. ડબલ સિલિન્ડર સિસ્ટમ સાથે, એકવાર એક સિલિન્ડર ખતમ થઈ જાય, પછી બીજાનો તાત્કાલિક ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેનાથી નવો સિલિન્ડર બુક કરવા માટે પૂરતો સમય બચે છે.
