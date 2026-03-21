Prev
Next
હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુ ગુજરાતમાં હતું તો રાજસ્થાનનો ભાગ કેવી રીતે બની ગયું? ખાસ જાણો 

Mount Abu: જે માઉન્ટ આબુ જવા માટે ગુજરાતીઓ પડાપડી કરે છે તે એક સમયે ગુજરાતમાં હતું પરંતુ આંદોલન બાદ રાજસ્થાનમાં ભેળવાઈ ગયું હતું. રજવાડાઓના એકત્રીકરણમાં પહેલા ગુજરાતમાં અને પછી રાજસ્થાનમાં કઈ રીતે ગયું એ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 21, 2026, 12:37 PM IST
  • રાજસ્થાનના એકીકરણ વખતે સિરોહીનું આબુ અને 89 ગામડા ગુજરાતમાં ગયા હતા
  • ત્યારબાદ આંદોલન થયું અને આંદોલનનું નેતૃત્વ ગોકુલભાઈ ભટ્ટે કર્યું હતું
  • ત્યારબાદ 6 વર્ષ પછી આબુ અને 80 ગામડા રાજસ્થાનમાં સામેલ થઈ ગયા
     

Trending Photos

ફરવાના શોખીનો માટે માઉન્ટ આબુ એ કોઈ નવું નામ નથી કારણ કે રાજસ્થાનમાં આવેલું આ હિલ સ્ટેશન ગુજરાતીઓને તો અતિ પ્રિય છે. બીજા  બધા હિલ સ્ટેશનો આમ તો દૂર થઈ જાય પરંતુ આબુ ગુજરાતના મોટા શહેરોથી ઓછું અંતર ધરાવે છે અને કુદરતી સૌંદર્યનો પણ ખજાનો છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આ માઉન્ટ આબુ પહેલા ગુજરાતમાં હતું? જો આ વાત ન જાણતા હોવ તો ખાસ જાણો આ માહિતી. 

આબુ રાજસ્થાનનું રૂપકડું હિલ સ્ટેશન
માઉન્ટ આબુ એ અરવલ્લીની પહાડીઓની સૌથી ઊંચાઈ પર સમુદ્રની સપાટીથી લગભગ 1722 મીટર ઊંચાઈ પર આવેલું રાજસ્થાનનું એકમાત્ર હિલ સ્ટેશન છે. મહારાજાઓના શાસન સમયે શાહી પરિવારો માટે રજાઓ ગાળવા આ મનગમતું સ્થળ રહેતું હતું. કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર આ હિલ સ્ટેશનમાં જંગલો, ઝરણા અને તળાવો છે. માઉન્ટ આબુ કુદરતી સૌંદર્યની સાથે સાથે ધાર્મિક સ્મારકો માટે પણ જાણીતું છે જ્યાં દેલવાડાનું મંદિર, બ્રહ્માકુમારી આશ્રમ, ગુરુશિખર અને જૈન તીર્થ મુખ્ય છે. ફરવાના સ્થળોમાં નક્કી લેક, ટોડ રોક વ્યૂ પોઈન્ટ, માઉન્ટ આબુ અભ્યારણ્ય, પીસ પાર્ક, લાલ મંદિર વગેરે પણ સામેલ છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

હમણા જ બદલાયું નામ
અત્રે જણાવવાનું કે રાજસ્થાન સરકારે હાલમાં જ રાજ્યના 3 શહેરોના નામમાં ફેરફાર કર્યો જેમાં માઉન્ટ આબુનું નામ બદલીને આબુ રાજ કરવામાં આવ્યું. આ ઉપરાંત જહાજપુરનું નામ બદલીને યજ્ઞપુર કરાયું અને કામાનું નામ બદલીને કામવન કરવામાં  આવ્યું. સરકારના જણાવ્યાં મુજબ રાજસ્થાનના સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવી રાખવા માટે અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ નામ બદલવામાં આવ્યા. સીએમ ભજનલાલના જણાવ્યાં મુજબ આ નિર્ણય સ્થાનિક જનભાવનાઓ અને ઐતિહાસિક તથ્યોને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયો. 

પહેલા ગુજરાતમાં કઈ રીતે?
આઝાદી બાદ દેશમાં 565 રજવાડા (રાજસ્થાનમાં 19 રજવાડા, 3 ઠેકાણા અને અજમેર ચીફ કમિશનર પ્રાંત)ના એકીકરણ માટે રજવાડા વિભાગ બનાવવામાં આવ્યો હતો. જેના પ્રમુખ સરદાર પટેલ હતા. તે વખતે સરદાર પટેલે આઝાદીના બે મહિના બાદ નવેમ્બર 1947માં સિરોહીથી રાજસ્થાન સ્ટેટ એજન્સી હટાવી અને તેને ગુજરાત સ્ટેટ એજન્સીને આધીન કર્યું. રાજસ્થાનના અંતિમ સ્વરૂપમાં સૌથી છેલ્લે હિલ સ્ટેશન માઉન્ટ આબુ અને આસપાસના વિસ્તારનો સામેલ કરાયા હતા. તે પહેલા આ વિસ્તાર મુંબઈ સ્ટેટ અને આઝાદી બાદ ગુજરાતમાં સામેલ કરાયો હતો. સરદાર પટેલના આ નિર્ણય વિરુદ્ધ રાજસ્થાનના ગાંધી ગણાતા ગોકુલભાઈ ભટ્ટ અને સ્થાનિકો આંદોલન પર ઉતર્યા હતા. ત્યારબાદ રાજસ્થાનના એકીકરણનો અંતિમ તબક્કો 1 નવેમ્બરે 1956ના રોજ પૂરો થયો જ્યારે આબુ વિસ્તાર અને 89 ગામડાઓને ફરી રાજસ્થાનમાં સામેલ કરાયા હતા. 

પહેલા શું હતી સ્થિતિ
આ પહેલા આ વિસ્તાર મુંબઈ સ્ટેટમાં સામેલ હતો અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં સામેલ કરાયો હતો. રાજસ્થાનના બનવાની શરૂઆત 1949માં થઈ હતી. ત્યારે સિરોહી રજવાડું રાજસ્થાનમાં ભેળવાયું હતું પરંતુ સિરોહીના માઉન્ટ આબુ સહિત 89 ગામડાઓ ગુજરાતમાં સામેલ કરાયા હતા. જેને પાછા રાજસ્થાનમાં ભેળવવા માટે 6 વર્ષ ગયા. 1 નવેમ્બર 1956ના રોજ આબુ અને 89 ગામડાઓ ફરીથી રાજસ્થાનમાં જોડાઈ ગયા. 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
mount abuAbu RajRajasthan

Trending news