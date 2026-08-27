/જો આજે લોકસભાની ચૂંટણી થાય તો યોગીના રાજ્યમાં પલટાઈ શકે છે ખેલ! પંજાબમાં સામે આવ્યા ચોંકાવનારા આંકડા, સર્વેમાં થયો મોટો ખુલાસો

ઇન્ડિયા ટુડે ગ્રુપ અને સી-વોટરના 'મૂડ ઓફ ધ નેશન'માં ઉત્તર પ્રદેશને લઈને ચોંકાવનારા પરિણામો આવ્યા છે. 'મૂડ ઓફ ધ નેશન' (MOTN)ના સર્વેમાં લોકોને એવું પણ પૂછવામાં આવ્યું કે, જો આજે લોકસભા ચૂંટણી યોજાય તો તેઓ કોને મત આપશે.
NDAને મળી શકે છે 42 ટકા મત
MOTNના આંકડા જણાવે છે કે, જો આજે લોકસભા ચૂંટણી યોજાય તો ઉત્તર પ્રદેશમાં 'ઇન્ડિયા' બ્લોકને 40 ટકા મત મળતા જોવા મળી રહ્યા છે, જ્યારે NDAને 42 ટકા મત મળી શકે છે. યુપીમાં 2017થી ભાજપના નેતૃત્વમાં યોગી આદિત્યનાથની સરકાર છે.
બેઠકોના આંકડા ચોંકાવનારા
પરંતુ જો બેઠકોની વાત કરીએ તો આંકડા પલટાઈ જાય છે. MOTN સર્વે અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશમાં 'ઇન્ડિયા' બ્લોકને 41 બેઠકો મળી શકે છે. જ્યારે NDAને 38 બેઠકો મળી શકે છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં લોકસભાની 80 બેઠકો છે. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 33 બેઠકો, સમાજવાદી પાર્ટીને 37 બેઠકો, કોંગ્રેસને 6 બેઠકો અને અપના દલને 2 બેઠકો મળી હતી.
ગઠબંધનના હિસાબે 'ઇન્ડિયા' ગઠબંધન (SP + Congress)ને 43 બેઠકો અને NDA (BJP + RLD + Apna Dal)ને 36 બેઠકો મળી હતી.
પંજાબમાં કોણ બનાવી શકે છે સરકાર
બીજી તરફ પંજાબના સર્વેની વાત કરીએ તો અહીં જો આજે લોકસભા ચૂંટણી યોજાય તો MOTN સર્વે મુજબ 'ઇન્ડિયા' ગઠબંધનને 25 ટકા મત મળી શકે છે, જ્યારે NDAને 16 ટકા મત મળતા જોવા મળી રહ્યા છે. જો બેઠકોની વાત કરીએ તો સર્વે મુજબ અહીં 'ઇન્ડિયા' બ્લોકને 11 બેઠકો મળી શકે છે અને NDAને માત્ર 1 બેઠક મળતી જોવા મળી રહી છે.
જો આજે દેશમાં ચૂંટણી યોજાય તો...
MOTNના આ સર્વેમાં લોકોને એ પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે, જો આજે દેશમાં લોકસભા ચૂંટણી યોજાય તો તેઓ કોને મત આપશે. તેના પરિણામો રસપ્રદ છે. જો આજે ચૂંટણી યોજાય તો NDA ફરીથી સત્તામાં આવી શકે છે, NDAને 326 બેઠકો મળતી જોવા મળી રહી છે, જ્યારે 'ઇન્ડિયા' ગઠબંધનને 185 બેઠકો મળતી જોવા મળી રહી છે.
સર્વે કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો?
દેશના તમામ રાજ્યો અને લોકસભા ક્ષેત્રોમાં 1 જુલાઈ 2026થી 25 ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે અલગ-અલગ વય જૂથ, જાતિ, ધર્મ અને લિંગના 25,184 પુખ્ત વયના લોકો પાસેથી તેમનો અભિપ્રાય પૂછવામાં આવ્યો હતો.
આ ઉપરાંત છેલ્લા 24 સપ્તાહમાં 91,795 લોકો પાસેથી લેવાયેલા અભિપ્રાયનું વિશ્લેષણ પણ સર્વેમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રકારે કુલ મળીને 1,16,644 લોકોના અભિપ્રાયના આધારે જનતાનો મૂડ સમજવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. સર્વેના આંકડાઓમાં મોટા પાયે 3 ટકા અને સૂક્ષ્મ સ્તરે 5 ટકા સુધીનું માર્જિન ઓફ એરર હોઈ શકે છે.