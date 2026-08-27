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જો આજે લોકસભાની ચૂંટણી થાય તો યોગીના રાજ્યમાં પલટાઈ શકે છે ખેલ! પંજાબમાં સામે આવ્યા ચોંકાવનારા આંકડા, સર્વેમાં થયો મોટો ખુલાસો

ઉત્તર પ્રદેશમાં લોકસભાની 80 બેઠકો છે. 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપને 33 બેઠકો, સમાજવાદી પાર્ટીને 37 બેઠકો, કોંગ્રેસને 6 બેઠકો અને અપના દલને 2 બેઠકો મળી હતી. પરંતુ MOTNના લેટેસ્ટ સર્વે ચોંકાવનારા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 27, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:26 PM IST
જો આજે લોકસભાની ચૂંટણી થાય તો યોગીના રાજ્યમાં પલટાઈ શકે છે ખેલ! પંજાબમાં સામે આવ્યા ચોંકાવનારા આંકડા, સર્વેમાં થયો મોટો ખુલાસો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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આજે લોકસભાની ચૂંટણી થાય તો UP પલટાઈ શકે છે ખેલ! પંજાબમાં સામે આવ્યા ચોંકાવનારા આંકડા
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