રેશનકાર્ડ ખોવાઈ ગયું છે? ચિંતા કરશો નહીં, આ રીતે મેળવો નવું રેશનકાર્ડ, જાણો પ્રોસેસ
Ration Card Process: જો તમારું રેશન કાર્ડ ખોવાઈ જાય તો ગભરાશો નહીં. તમે એક સરળ પ્રોસેસથી ફરી મેળવી શકો છો અને સરકારી રાશન અને અન્ય લાભો ફરી શરૂ કરી શકો છો.
Ration Card Process: દેશમાં રહેવા માટે લોકોને ઘણા દસ્તાવેજોની જરૂર પડે છે, અને રેશન કાર્ડ એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. દેશમાં ઘણા લોકો દિવસમાં બે વખતનું ભોજન મેળવવા માટે આજે પણ સંઘર્ષ કરે છે. સરકાર આ લોકોને સબસિડીવાળા અને મફત રાશન પૂરા પાડે છે, જેના માટે રેશન કાર્ડની જરૂર પડે છે.
તે તમને સરકારી ખાદ્ય સુરક્ષા યોજનાઓ, સસ્તા રાશન અને અન્ય અસંખ્ય લાભો સાથે જોડે છે. ઘણીવાર લોકોનું રેશન કાર્ડ ખોવાય જાય છે, જેના કારણે તકલીફ પડે છે. પરંતુ જો તમારું રેશન કાર્ડ ખોવાઈ ગયું હોય કે ચોરાઈ ગયું હોય, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. તેને રિન્યુ કરાવવું હવે પહેલા કરતાં વધુ સરળ છે. તમે ઘરેથી ઑફલાઇન અરજી કરો કે ઑનલાઇન, પ્રોસેસ કરી શકો છો.
જો તમારું રેશનકાર્ડ ખોવાઈ જાય તો શું કરવું?
જો તમારું રેશન કાર્ડ ખોવાઈ જાય કે ચોરાઈ જાય, તો પહેલા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જાઓ અને FIR નોંધાવો. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે ઘણી જગ્યાએ ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ માટે FIRની નકલ જરૂરી છે. FIR નોંધાવ્યા પછી, તેની નકલ રાખો. ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે તમારે આ FIRની સ્કેન કરેલી નકલ સબમિટ કરવાની રહેશે. FIR દાખલ કર્યા પછી, તમે રેશન કાર્ડ માટે અરજી કરી શકો છો.
ઑફલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી
જો તમે ઑફલાઇન ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ મેળવવા માંગતા હો, તો તમારા જિલ્લામાં જિલ્લા ખાદ્ય અને પુરવઠા વિભાગની ઑફિસમાં જાઓ. ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ માટે અરજી ફોર્મ મેળવો અને તેને કાળજીપૂર્વક ભરો. પોલીસ તરફથી મળેલી FIRની નકલ, પરિવારના સભ્યોના ફોટા, તમારું આધાર કાર્ડ અને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો અરજી સાથે સબમિટ કરો.
કેટલાક રાજ્યોમાં ફી ચુકવવી પડી શકે છે. કાગળ જમા કરાવ્યા પછી, તમારી અરજી સ્વીકારવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, થોડા દિવસોમાં, અધિકારીઓ તમને જાણ કરશે કે તમારું નવું રેશન કાર્ડ તૈયાર છે. પછી તમે તેને તમારી નજીકની રેશન કાર્ડ ઑફિસમાંથી ડુબ્લીકેટ રેશન કાર્ડ મેળવી શકો છો.
ઑનલાઇન કેવી રીતે અરજી કરવી?
જો તમે તમારા ઘરેથી આરામથી રેશન કાર્ડ બનાવવા માંગતા હો, તો ઘણા રાજ્યોમાં ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ માટે ઑનલાઇન પોર્ટલ ઉપલબ્ધ છે. પહેલા, તમારા રાજ્યના ખાદ્ય અને પુરવઠા વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ ઓપન કરી લો. ડુપ્લિકેટ રેશન કાર્ડ સેક્સન પસંદ કરો અને જરૂરી માહિતી ભરો. FIR, આધાર કાર્ડ અને પરિવારની માહિતી સહિત જરૂરી દસ્તાવેજોની સ્કેન કરેલી નકલો અપલોડ કરો. તમારી અરજી સબમિટ કર્યા પછી, તમે તમારી અરજીનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ટ્રેક કરી શકો છો.
