Energy Lockdown: જો ભારતમાં 'એનર્જી લૉકડાઉન' લાગશે તો શું-શું બંધ થઈ જશે? જાણો કેવી રીતે બદલાઈ જશે તમારૂ રોજિંદુ જીવન

Possible shut down Energy Lockdown: મધ્યપૂર્વમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલું સંકટ દુનિયા માટે સતત મુશ્કેલી ઉભી કરી રહ્યું છે. ઈરાન સંકટને કારણે હોર્મુઝ માર્ગ પર ભયાનક અસર પડી છે, જેથી સપ્લાય ચેન ખોરવાઈ ગઈ છે. દુનિયાભરના દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતોમાં વધારો થયો છે. તેવામાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ દેશની જનતાને વર્ક ફ્રોમ હોમ, એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવું અને પેટ્રોલ-ડીઝલના વાહનોનો ઓછો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપી છે. તેવામાં આજે અમે તમને જણાવીશું કે જો ભારતમાં એનર્જી લોકડાઉન લાગૂ કરવામાં આવે તો શું થશે.
નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 10 મેએ હૈદરાબાદ અને 11 મેએ વડોદરામાં દેશવાસીઓને સાત મહત્વપૂર્ણ અપીલ કરી હતી. તેમાં સોનું ન ખરીદવા, પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવવા, વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવા અને વિદેશ યાત્રાઓ ટાળવા જેવી વાતો સામેલ છે. ઈરાન સંકટને કારણે ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિથી બચવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દેશની જનતાને આ સલાહ આપી છે. પીએમ મોદીની અપીલ બાદ દેશમાં ફરી એનર્જી લોકડાઉનની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે આજે અમે તમને એનર્જી લોકડાઉન શું છે, તેની કઈ-કઈ અસર થઈ શકે તે વિશે જણાવીશું.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મુખ્ય અપીલ
એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદોઃ ઘરમાં કોઈપણ કાર્યક્રમ હોય, સોનાના દાગીના ખરીદો નહીં.
પેટ્રોલ-ડીઝલનો ઓછો ઉપયોગઃ મેટ્રો તથા અન્ય જાહેર પરિવહનનો વધુ ઉપયોગ.
વર્ક ફ્રોમ હોમઃ ઓનલાઈન મીટિંગ અને વર્ચ્ચુઅલ કોન્ફરન્સને પ્રાથમિકતા આપો.
ખાવાનું તેલઃ ખાવાના તેલનો 10 ટકા ઓછો ઉપયોગ.
કેમિકલ ખાતરમાં ઘટાડોઃ નેચરલ ફાર્મિંગ તરફ આગળ વધો.
વિદેશ યાત્રા ટાળોઃ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ અને વેકેશન સ્થગિત કરો.
સ્વદેશી અપનાવોઃ મેડ ઇન ઈન્ડિયા અને વોકલ ફોર લોકલને પ્રોત્સાહન આપો.
શું છે એનર્જી લોકડાઉનનો અર્થ?
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો એનર્જી લોકડાઉન ઉર્જા સંસાધનોના સરક્ષણની એક એવી વ્યવસ્થા છે, જ્યાં વપરાશ પર અંકુશ લગાવવામાં આવે છે. તેની કોઈ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા નથી, પરંતુ જ્યારે ઈંધણ અને વીજળીની અછત સર્જાવા લાગે તો સરકાર મજબૂરીમાં અવરજવર અને વ્યાપારિક ગતિવિધિઓ પર પ્રતિબંધ લગાવે છે.
તેને તમે સંસાધનોનો રેશનિંગ કાળ પણ કહી શકો છો, જ્યાં ખોટા ખર્ચ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવે છે, જેથી ફરજીયાત સેવાઓ માટે ઉર્જા બચાવી શકાય. આ સમાજને એક સંયમિત ઉપભોગ તરફ લઈ જવાની કડક પદ્ધતિ છે.
શું એનર્જી લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ છે?
સરકારે કોઈ ઔપચારિક લોકડાઉન જાહેર કર્યું નથી. પીએમ મોદીએ કોવિડ કાળ પ્રકારના સ્વૈચ્છિક સંયમની અપીલ કરી છે.
તેનો ઉદ્દેશ્ય શું છેઃ
વિદેશી મુદ્રા ભંડાર બચાવવો
રૂપિયાને સ્થિર રાખવો
મોંઘવારી પર કાબૂ રાખવો
ઇમ્પોર્ટ બિલ ઘટાડવું
એનર્જી લોકડાઉનમાં કઈ વસ્તુ પર થશે અસર?
એનર્જી લોકડાઉનની સ્થિતિમાં સૌથી પહેલા અસર પરિવહન વ્યવસ્થા પર થઈ શકે છે. ઈંધણની રાશનિંગ હેઠળ પેટ્રોલ અને ડીઝલના વેચાણને સીમિત કરી શકાય છે. મોટા શહેરોમાં ટ્રાફિક અને ઈંધણનો વપરાશ ઓછો કરવા માટે કાર-ફ્રી દિવસ કે ઓડ-ઇવન જેવી વ્યવસ્થા લાગૂ થઈ શકે છે.
ઓફિસો અને શિક્ષણ સંસ્થાઓ પર થશે અસર
પીએમ મોદીની અપીલ બાદ વર્ક ફ્રોમ હોમની ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. ઈંધણ બચાવવા માટે મોટી-મોટી કંપનીઓ કર્મચારીઓને ઘરેથી કામ કરવાની તક આપી શકે છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ઓફિસ અવર-જવર માટે થતાં ઈંધણમાં બચત કરવાનો છે. આ રીતે સ્કૂલો અને કોલેજો પણ ઓનલાઈન મોડ પર પરત આવી શકે છે.
શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ થવાથી મોટી સંખ્યામાં સ્કૂલ બસો અને ખાનગી વાહનો ચાલતા બંધ થઈ જશે, જેનાથી ઉર્જાની મોટી બચત થશે. આ પગલું દેશની ઉર્જા વપરાશને નીચે લાવવા માટે ઉઠાવવામાં આવી શકે છે.
મોટા આયોજનો અને મનોરંજન પર પણ પડશે અસર
ભારતમાં એક તરફ આઈપીએલ ચાલી રહી છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો મેચ જોવા જતાં હોય છે. જો એનર્જી લોકડાઉન લાગૂ થાય તો સ્ટેડિયમમાં દર્શકોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. ભીડ એકત્ર થવાને કારણે વીજળીના વપરાશ અને ત્યાં પહોંચવા માટે ઉપયોગ થનાર ખાનગી વાહનો માટે પગલાં ભરવામાં આવી શકે છે.
આ સિવાય જાહેર કાર્યક્રમો, રેલીઓ અને મોટા કાર્યક્રમો પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. આ સિવાય હવાઈ યાત્રાની ઉડાનો સીમિત કરવામાં આવી શકે છે, કારણ કે જેટ ફ્યુલની વધતી કિંમત અને સીમિત ઉપલબ્ધતા એવિએશન સેક્ટર માટે પડકાર બની શકે છે.
કોમર્શિયલ ગેસ અને ઉદ્યોગો પર સંકટ
ઉર્જા સંકટની સીધી અસર વ્યાપારિક ગતિવિધિ પર જોવા મળી શકે છે. ગેસ સંકટને કારણે ઘણા હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટને અસર પડી છે. એનર્જી લોકડાઉન લાગે તો આ ક્ષેત્રમાં મોટી અસર થઈ શકે છે.
શું ખુલ્લુ રહેશે અને શું હશે પ્રાથમિકતા?
એનર્જી લોકડાઉનનો અર્થ સંપૂર્ણ રીતે બધુ બંધ કરી દેવાનો નથી, પરંતુ ઉર્જાના ઉપયોગને પ્રાથમિકતા આપવાનો છે. હોસ્પિટલ, ઈમરજન્સી વાહન, ફાયર વિભાગ અને પોલીસ જેવી જરૂરી સેવાઓ યથાવત રહેશે. આ સિવાય જાહેર પરિવહન જેમ કે સિટી બસ, મેટ્રો, સરકારી બસ અને ટ્રેન સેવા યથાવત રહે એટલે સામાન્ય જનતાને મુશ્કેલી થશે નહીં.