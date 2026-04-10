નથી ભરી શકતા હોમ લોન કે અન્ય કોઈ લોનના EMI? આવી સ્થિતિમાં શું કરવું...આ માહિતી ખાસ જાણો
Home Loan EMI: ઘણીવાર સ્થિતિ એવી આવી જાય કે લોનના હપ્તા ભરવાના ફાંફાં પડી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં લોકો ગભરાઈ જતા હોય છે. જો જીવનમાં ન કરે નારાયણ અને આવી સ્થિતિ આવી પણ જાય તો ગભરાયા વગર સમજદારીથી કામ લેવું જોઈએ. જાણો આ માહિતી.
આજકાલનો સમય જોઈએ તો એવું જણાય કે લોકોનું જીવન હપ્તા આસપાસ ઘૂમી રહ્યું છે. હોમલોનનો હપ્તો, કારનો હપ્તો, સ્કૂટરનો હપ્તો, મોબાઈલનો હપ્તો, એજ્યુકેશન લોન, પર્સનલ લોન....જાત જાતના હપ્તા ભરીને લોકો જીવતા હોય છે. ત્યારે ઘણીવાર એવું હોય છે કે જીવનમાં એવી એવી સમસ્યાઓ ઊભી થાય કે લોનનો હપ્તો ભરવામાં કંઠે પ્રાણ આવી જાય છે. કોઈને નોકરી છૂટી જાય, ધંધામાં નુકસાન થાય, કોઈ મેડિકલ ઈમરજન્સી આવે ત્યારે ઈએમઆઈ ભરવો કાઠું પડતું હોય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં લોનનો ઈએમઆઈ ભરવો એક મોટો પડકાર બની રહે છે.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
આ મામલા અંગે એક્સપર્ટ કહે છે કે આવા સમયે ગભરાવવાની જરૂર નથી. લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે જો ઈએમઆઈ નહીં ભરીએ તો બેંક તરત ગાડી કે ઘર જપ્ત કરી લેશે અને પછી પોલીસ તેમના ઘર સુધી પહોંચી જશે. પરંતુ હકીકતમાં એવું હોતું નથી. આ માટે કાયદામાં નિયમો બનાવવામાં આવેલા છે અને બેંકે પણ તે નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. જો તમે સતત 2-3 મહિના સુધી ઈએમઆઈ ન ભરો તો બેંક તમારા લોન એકાઉન્ટને NPA જાહેર કરી શકે છે. તેનો અર્થ એ થયો કે બેંકના રેકોર્ડમાં તમારી લોન ડિફોલ્ટ કેટેગરીમાં આવી ગઈ. પરંતુ તેનો અર્થ એ નથી કે કોઈ કડક કાર્યવાહી શરૂ થઈ જશે.
NPA જાહેર થયા બાદ શું?
NPA જાહેર થયા બાદ બેંક રિકવરીની પ્રક્રિયા શરૂ કરે છે. પરંતુ આ એક નિર્ધારિત અને કાયદાકીય પ્રક્રિયા હોય છે. સૌથી પહેલા બેંક તમને નોટિસ મોકલે છે અને તમને સમય આપવામાં આવે છે. જેથી કરીને તમે બાકી ઈએમઆઈ ચૂકવી શકો. આ દરમિયાન બેંક તમારો સંપર્ક કરવાની કોશિશ કરે છે અને અનેકવાર સમાધાન કાઢવાની કોશિશ કરે છે. આથી જો તમે ક્યારેય આવી સ્થિતિમાં આવી જાઓ કે તમે ઈએમઆઈ ન ભરી શકતા હોવ તો ગભરાવવાની જગ્યાએ સમજદારીથી કામ લેવું જોઈએ. તે સમયે સૌથી પહેલા તમારા બેંક સાથે વાત કરો અને પોતાની સમસ્યા જણાવો પછી કોઈ સમાધાન નીકળી શકે.
બેંક શું કરી શકે?
એક્સપર્ટના જણાવ્યાં મુજબ બેંક પાસે કેટલાક કાનૂની અધિકાર હોય છે. જેમાં સૌથી પહેલા બેંક તમને નોટિસ મોકલે છે, જેમાં સામાન્ય રીતે 60 દિવસનો સમય આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત બેંક તરફથી વારંવાર કોલ અને ઈમેઈલ દ્વારા પેમેન્ટ કરવાનું જણાવવામાં આવે છે. સિક્યોર લોન (હોમ લોન કે કાર લોન)માં સંપત્તિ જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે છે. આ બધું કાનૂની પ્રક્રિયા હેઠળ થાય છે.
બેંક શું ન કરી શકે
- બેંક નોટિસ આપ્યા વગર સંપત્તિ જપ્ત કરી શકે નહીં.
- બેંક તરફથી આવતા લોકો તમારા ઘરે આવીને ગેરવર્તણૂંક કે ધમકી આપી શકે નહીં.
- ફક્ત ઈએમઆઈ ન ભરવા બદલ તમને જેલ મોકલી શકે નહીં.
- ક્યારેય રાતે કે ખોટા સમયે તમને પરેશાન કરી શકે નહીં.
- એક્સપર્ટના જણાવ્યાં મુજબ જો બેંક કે રિકવરી એજન્ટ આવું કરે તો તમે ફરિયાદ કરી શકો છો.
રિકવરી એજન્ટની શું છે મર્યાદા
- બેંક રિકવરી એજન્ટો મોકલે છે પરંતુ તેની પણ મર્યાદાઓ છે.
- સવારે ફક્ત 8 વાગ્યાથી લઈને 7 વાગ્યાની વચ્ચે જ સંપર્ક કરી શકે છે.
- તેમણે શાલિનતાથી વ્યવહાર કરવો જરૂરી છે.
- કોઈ પણ પ્રકારની ધમકી કે દબાણ ગેરકાનૂની છે.
શું વિકલ્પ તમારી પાસે
જો તમે ઈએમઆઈ ન ભરી શકતા હોવ તો કેટલાક ઉપાયો તમે કામ લાગી શકે છે.
1. તમારે બેંક સાથે આ અંગે વાતચીત કરવી જોઈએ. ખુલીને વાત કરો અને ઈચ્છો તો તમે ઈએમઆઈ ઘટાડવા અંગે માંગણી કરી શકો છો. આ ઉપરાંત તમે લોનનો સમયગાળો વધારી શકો.
2. બેંક તમારી આર્થિક સ્થિતિ જોઈને ઈએમઆઈ નાનો કરી શકે છે અથવા થોડા સમય માટે રાહત આપી શકે છે.
3. કેટલાક કેસોમાં બેંક કેટલાક મહિના માટે ઈએમઆઈ રોકી (મોરેટોરિયમ) પણ શકે છે. જે કોરોનાકાળમાં કરાયું હતું.
4. જો સ્થિતિ ખુબ ખરાબ હોય તો તમે બેંક પાસે વનટાઈમ સેટલમેન્ટ પણ કરાવી શકો છો.
જો બેંક કે રિકવરી એજન્ટ નિયમો તોડે તો તમે પોલીસમાં ફરિયાદ કરી શકો. બેંકિંગ ઓમ્બડ્સમેન (RBI) પાસે જઈ શકો છો અને કોર્ટમાં કેસ પણ કરી શકો.
પરંતુ આ બધામાં સૌથી જરૂરી વાત એ છે કે ઈએમઆઈ ન ભરવાની સ્થિતિમાં ભાગવું કે છૂપાઈ જવાથી સમસ્યા વધી શકે છે. સૌથી સારી વાત એ છે કે બેંક સાથે વાત કરો અને તમારી સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરો તથા લેખિતમાં કોઈ સમાધાન માંગો. ઈએમઆઈ ન ભરવાની સ્થિતિમાં બેંકની પાસે કાર્યવાહીનો અધિકાર હોય છે પરંતુ તે કાયદામાં રહીને પગલું ભરી શકે છે. કોઈ પણ બેંક તમને હેરાન પરેશાન કરી શકે નહીં કે ધમકાવી શકે નહીં. આવા સમયમાં ગભરાવવું ન જોઈએ પણ સમજદારીથી કામ લેવું જોઈએ.
Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે મીડિયા રિપોર્ટ અને સામાન્ય જાણકારીઓની મદદ લીધી છે. તેને અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેના વિશે કોઈ દાવો કરતું નથી.
