અયોધ્યા જઈ રહ્યા છો, તો ધ્યાન રાખો! આ દિવસે નહીં કરી શકો રામ લલ્લાના દર્શન, મંદિરના દરવાજા રહેશે બંધ, જાણો
Ayodhya Ram Mandir: જો તમે રામ લલ્લાના દર્શન માટે અયોધ્યા રામ મંદિર જઈ રહ્યા છો, તો આ સમાચાર વાંચવાનું ભૂલશો નહીં. આ દિવસે તમે રામ લલ્લાના દર્શન કરી શકશો નહીં. તમારે દર્શન કર્યા વિના પાછા ફરવું પડી શકે છે.
Ayodhya Ram Mandir: જો તમે રામનગરી અયોધ્યાની મુલાકાત લેવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. 3 માર્ચે અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દર્શન પ્રતિબંધિત રહેશે. આ દિવસે મંદિરના દરવાજા બંધ રહેશે, તેથી અયોધ્યા જનારાઓને દર્શન વિના પાછા ફરવું પડી શકે છે. અયોધ્યા રામ મંદિર ઉપરાંત, બધા મંદિરો અને મઠોમાં દર્શન પ્રતિબંધિત રહેશે. 3 માર્ચ, હોળીના દિવસે મંદિરના દરવાજા બંધ રહેશે.
મંદિરના દરવાજા કેમ બંધ રહેશે?
ચંદ્રગ્રહણને કારણે અયોધ્યા રામ મંદિરના દરવાજા બંધ રહેશે. હોળીની સાંજે ચંદ્રગ્રહણ થઈ રહ્યું છે. સૂતક કાળ ગ્રહણના નવ કલાક પહેલા શરૂ થશે. સુતક કાળ દરમિયાન મંદિરના દરવાજા બંધ રહેશે. અયોધ્યામાં રામ મંદિરની સાથે, હનુમાનગઢી, કનક ભવન અને દશરથ મહેલ સહિત તમામ મંદિરોના દરવાજા સૂતક સમયગાળા દરમિયાન બંધ રહેશે. જો તમે 3 માર્ચે રામ લલ્લાના દર્શન કરવા અયોધ્યા જઈ રહ્યા છો, તો તમારો પ્લાન કેન્સલ કરો.
ગ્રહણ ક્યારે થશે?
3 માર્ચ, 2026, મંગળવાર, હોળીના દિવસે ચંદ્રગ્રહણ થશે. આ ગ્રહણ બપોરે 3.19થી 6.07 વાગ્યા સુધી ચાલશે. આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે. ગ્રહણના નવ કલાક પહેલા સૂતક કાળ શરૂ થશે. અહેવાલો અનુસાર, 3 માર્ચે મંદિરના દરવાજા સવારે 8 વાગ્યાથી રાત્રે 8.30 વાગ્યા સુધી બંધ રહેશે. સાંજના શયન આરતી માટે દરવાજા ખોલવામાં આવશે. આ પછી, ભક્તો 4 માર્ચથી રામ લલ્લાના દર્શન કરી શકશે.
રામ મંદિરમાં દરરોજ હજારો ભક્તો દર્શન કરવા આવે છે, ત્યારે હાલ તહેવારનો સમય છે અને હોળી અને ધુળેટી પણ નજીક આવી રહી છે , ત્યારે લોકો રામ મંદિરમાં ધુળેટીની ઉજવણી કરવા માટેનો પ્લાન બનાવતા હોય તો પહેલા તારીખ જોઈ લેજો, અને પ્લાન કેન્સલ કરી નાખજો, કારણ કે તે દિવસે સવારથી મંદિર બંધ રહેશે.
