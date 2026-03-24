ગુજરાતી ન્યૂઝ | India

ધર્મ પરિવર્તન કરીને તમે ઈસાઈ કે મુસ્લિમ બન્યા તો.... સુપ્રીમે આપ્યો ઐતિહાસિક ચૂકાદો

સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે એક ઐતિહાસિક ચૂકાદો આપતા સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, હિન્દુ, શીખ અથવા બૌદ્ધ ધર્મ સિવાયનો અન્ય ધર્મ પાળતી વ્યક્તિ અનુસૂચિત જાતિ (SC) ના સભ્ય તરીકે ગણાઈ શકે નહીં. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ વ્યક્તિ એસસી/ એસટી એક્ટ હેઠળ સુરક્ષાનો દાવો કરી શકે નહીં.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:46 PM IST
  • ખ્રિસ્તી બનેલા પાદરીની ફરિયાદ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો નિર્ણય
  • ઈસાઈ કે મુસ્લિમ ધર્મ અપનાવનાર વ્યક્તિ SC દરજ્જો ગુમાવશે
  • ધર્મ પરિવર્તન બાદ અનામત અને સુરક્ષાના લાભો થશે સમાપ્ત

SC status after religious conversion:  સુપ્રીમ કોર્ટે આજે એક મહત્વનો ચૂકાદો આપ્યો છે. તમે હિન્દુ, શીખ કે બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય કોઈ પણ ધર્મ અપનાવનારને અનુસૂચિત જાતિનો દરજજો મળી શકતો નથી. આ મામલો એક પાદરી સાથે જોડાયેલો હતો જેણે ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કર્યા પછી એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ ફોજદારી કેસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આંધ્રપ્રદેશ હાઈકોર્ટે આ કેસના આરોપોને રદ કર્યા હતા, જેની સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ કરવામાં આવી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે હાઈકોર્ટના નિર્ણયને સાચો ઠેરવ્યો છે. આંધ્ર પ્રદેશમાં રહેતા એક પાદરી ચિંથાડા આનંદે SC/ST એક્ટ હેઠળ એક કેસ નોંધાવ્યો હતો. એમને આરોપ લગાવ્યો હતો કે કેટલાક લોકોએ એમને જાતિના નામ પર ગાળાગાળી કરી મારપીટ કરી છે. આ સમયે આરોપી પક્ષે કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, આનંદ ઈસાઈ ધર્મ અપનાવીને પાદરી બની ગયા છે. જેથી એમને SCનો દર્જો મળી જ ના શકે..

આંધ્રપ્રદેશ હાઈકોર્ટે આ દલીલને સાચી માનીને FIR રદ કરાવી દીધી હતી. હાઈકોર્ટે ચૂકાદામાં જણાવ્યું હતું કે ઈસાઈ ધર્મ અપનાવનાર અને એનું પાલન કરનારને SCનો દરજજો ના મળી શકે, ભલે એમની પાસે જૂનું  SCનું પ્રમાણપત્ર જ કેમ ના હોય.. હાઈકોર્ટે અગાઉ અવલોકન કર્યું હતું કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જ્ઞાતિ પ્રથા અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી, તેથી ધર્માંતરણ કરનાર વ્યક્તિ SC/ST (પ્રીવેન્શન ઓફ એટ્રોસિટીઝ) એક્ટ હેઠળ રક્ષણ માંગી શકે નહીં. 10 વર્ષથી ઈસાઈ ધર્મનું પાલન કરનાર ચિંતાદાએ જાતિસૂચર ગાળાગાળીનો આરોપ મૂકીને ફરિયાદ કરી હતી.

જસ્ટિસ પી. કે. મિશ્રા અને જસ્ટિસ એન.વી. અંજારિયાની ખંડપીઠે આંધ્રપ્રદેશ હાઈકોર્ટના આદેશને યથાવત રાખતા જણાવ્યું હતું કે, જો અનુસૂચિત જાતિની કોઈ વ્યક્તિ અન્ય ધર્મમાં પરિવર્તન કરે છે, તો તે સંપૂર્ણપણે પોતાનો SC દરજ્જો ગુમાવે છે.

તમે ધર્મ બદલો છો તો તમે આ લાભ ગુમાવી દો છો

કોર્ટે જણાવ્યું કે 'બંધારણ (અનુસૂચિત જાતિ) ઓર્ડર, 1950' ના ક્લોઝ 3 મુજબ, જે વ્યક્તિ આ ધર્મો (હિન્દુ, શીખ, બૌદ્ધ) માં નથી આવતી, તે કોઈપણ સરકારી લાભ, અનામત કે સુરક્ષાનો દાવો કરી શકતી નથી. તમે ધર્મ બદલો છો તો તમે આ લાભ ગુમાવી દો છો.  બેન્ચે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ પ્રતિબંધ સંપૂર્ણ છે અને તેમાં કોઈ અપવાદને સ્થાન નથી. વ્યક્તિ એકસાથે અન્ય ધર્મ પાળીને SC હોવાનો દાવો કરી શકે નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરનાર એક દશકથી ઈસાઈ ધર્મનું પાલન કરી રહ્યાં હતા અને ઘરેઘરે જઈને રવિવારી સભા પણ આયોજિત કરી રહ્યાં હતા.

રંગનાથન કમિશનની ભલામણો અસ્વીકાર્ય

કેન્દ્ર સરકાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ કહી ચૂકી છે કે તે આ મામલામાં રંગનાથન મિશ્રા કમિશનનો રિપોર્ટ સ્વીકાર કરી રહી નથી. વર્ષ 2007માં રંગનાથન કમિશને તમામ ધર્મોના દલિતોને શૈક્ષણિક સંસ્થાનો અને સરકારી નોકરીઓમાં અનુસૂચિત જાતિથી મળતા આરક્ષણના ફાયદાનો લાભ આપવાની વાત કરી હતી. સરકારે આ બાબતે કહ્યું હતું કે રંગનાથન કમિશને જમીની વાસ્તવિકતાનું અધ્યયન કર્યા વિના આ ભલામણ કરી હતી. સરકારે આ મામલે ફરી વિચાર માટે પૂર્વ ચીફ જસ્ટીશ કેજી બાલકૃષ્ણનના અધ્યક્ષતામાં એક નવા આયોગની પણ રચના કરી હતી.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

If you become a Christian or Muslim by converting to another religion Supreme Court gives historic verdict

