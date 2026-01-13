Prev
માતા-પિતાનું ધ્યાન નહીં રાખો તો સરકાર કાપી લેશે પગાર, સીધા પેરન્ટ્સના ખાતામાં જમા થશે રકમ

Congress CM Revanth Reddy News: તેલંગાણાની કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા વૃદ્ધ માતા-પિતાના કલ્યાણ માટે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે અંતર્ગત જો સરકારી કર્મચારીઓ તેમના માતા-પિતાની સંભાળ નહીં રાખે, તો તેમના પગારમાંથી 10 ટકાનો કાપ મૂકવામાં આવી શકે છે. જો કર્મચારીઓ સરકારની શરતો પૂરી નહીં કરે, તો તેમને આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:27 PM IST

Revanth Reddy Government News: દેશના એક રાજ્યની કોંગ્રેસ સરકારે પોતાના સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક મોટો હુકમનામું બહાર પાડ્યું છે, જો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો તે દેશભરમાં લાગુ કરી શકાય છે. હકીકતમાં, તેલંગાણા સરકારે તેના સરકારી કર્મચારીઓને ચેતવણી આપી છે કે જો તેઓ તેમના વૃદ્ધ માતાપિતાને હેરાન કરશે અથવા અવગણશે, તો તેમના પગારમાંથી 10 ટકા કાપીને તેમના માતાપિતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

સીધા માતા-પિતાના ખાતામાં જશે રકમ
તેલંગાણામાં રેવંત રેડ્ડી સરકારે એવા સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાંથી 10 ટકા કાપવાનો આદેશ જાહેર કર્યો છે જેઓ પોતાના માતાપિતાની અવગણના કરે છે અને તેમની સંભાળ રાખતા નથી. આવા કર્મચારીઓના કાપેલા પગાર તેમના માતાપિતાના ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. વધુમાં, રેડ્ડી સરકારે વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે "પ્રણામ" ડે-કેર સેન્ટર ખોલવાનો, અપંગ વ્યક્તિઓના લગ્ન પર 2 લાખ ખર્ચવાનો અને દરેક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ટ્રાન્સજેન્ડર સભ્યોની નિમંણૂક કરવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે.

સરકારી નિર્ણયથી હરામ થઈ ગઈ કર્મચારીઓની ઊંઘ 
તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડીએ સોમવારે પગાર કાપવાનો આદેશ જારી કર્યો, જેના કારણે સરકારી કર્મચારીઓની ઊંઘ ઉડી ગઈ. જોકે, રેડ્ડી સરકારનું કહેવું છે કે વૃદ્ધ માતા-પિતાના ભવિષ્ય માટે આ નિર્ણય જરૂરી છે. જો માતા-પિતાની અવગણના કરવામાં આવે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો વૃદ્ધ માતા-પિતાનો પુત્ર કે પુત્રી સરકારી કર્મચારી હોય અને તેમની સામે કોઈ અન્યાયનો આરોપ લગાવતી ફરિયાદ નોંધાવે, તો કર્મચારીના પગારમાંથી 10 ટકા રકમ કાપીને તેમને આપવામાં આવશે.

દિવ્યાંગ અને ટ્રાન્સજેન્ડર માટે નિર્ણય
મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ રાજ્યના તમામ વરિષ્ઠ નાગરિકોની સંભાળ માટે "પ્રણામ" નામના ડે-કેયર સેન્ટરો ખોલવાનો આદેશ આપ્યો છે. ટ્રાન્સજેન્ડર લોકોને સશક્ત બનાવવા માટે આગામી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીઓમાં દરેક મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં એક કો-ઓપ્શન સભ્ય પદ ટ્રાન્સજેન્ડર લોકો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. નવી આરોગ્ય નીતિ હેઠળ 2026-27 ના બજેટમાં નવી આરોગ્યસંભાળ નીતિ રજૂ કરવામાં આવશે. અપંગોના સશક્તિકરણ માટે 50 કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે, અને સરકાર અપંગ યુગલોના લગ્ન માટે 2 લાખની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડશે.

