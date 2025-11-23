જો તમે ટ્રેનમાં ઇલેક્ટ્રિક કીટલીનો ઉપયોગ કરશો તો ભરવો પડશે દંડ, જેલ પણ થઈ શકે છે
ટ્રેનમાં ઇલેક્ટ્રિક કીટલીનો ઉપયોગ કરવો મોંઘો પડી શકે છે. આમ કરતા પકડાયેલા મુસાફરોને રેલવે કાયદાની કલમો હેઠળ દંડ અને સજા થઈ શકે છે.
ભારતમાં દરરોજ ઘણા લોકો ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે. ઘણા લોકો તેમની મુસાફરી દરમિયાન વિચિત્ર પ્રવૃત્તિઓમાં કરે છે. તાજેતરમાં, એક મહિલા કોચમાં ઇલેક્ટ્રિક કીટલીનો ઉપયોગ કરતી જોવા મળી હતી, જેના કારણે રેલ્વેએ કાર્યવાહી કરી હતી. આ પહેલીવાર નથી. ઘણા મુસાફરો તેમની મુસાફરીને સરળ બનાવવા માટે આવા ગેજેટ્સ પોતાની સાથે લાવે છે. પરંતુ એક વાત સમજવી જોઈએ કે ટ્રેન કોઈ ખાનગી જગ્યા નથી, તે કડક નિયમો દ્વારા સંચાલિત જાહેર સેવા છે.
જો દરેક વ્યક્તિ પોતાની સુવિધા મુજબ ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરે છે, તો કોચમાં જોખમ વધે છે. ઓવરહિટીંગ, શોર્ટ સર્કિટ અને ધુમાડાની અસંખ્ય ઘટનાઓ બની છે. તેથી, રેલ્વેએ ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો માટે સ્પષ્ટ નિયમો સ્થાપિત કર્યા છે. આ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા દંડ થઈ શકે છે.
તમે ટ્રેનમાં ઇલેક્ટ્રિક કીટલીનો ઉપયોગ કેમ ન કરી શકો ?
ભારતીય રેલ્વેએ ટ્રેન મુસાફરી માટે નિયમો બનાવ્યા છે અને બધા મુસાફરોએ તેનું પાલન કરવું જોઈએ. તમે ઘરે જેવું કરો છો તે રીતે ટ્રેનમાં કંઈ કરી શકતા નથી. તમે ઇલેક્ટ્રિક કીટલી પણ ચલાવી શકતા નથી. ટ્રેનમાં વીજ પુરવઠો ઘરેલુ સિસ્ટમ જેવો નથી. લોડ ફિક્સ કરવામાં આવે છે, અને કોચમાં વાયરિંગ તે મુજબ ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રિક કેટલ, ઇન્ડક્શન કૂકર, હીટર, ઇસ્ત્રી અથવા અન્ય ઉચ્ચ-વોટેજ ઉપકરણો વધુ ભાર ખેંચે છે.
આ કોચની સિસ્ટમ લાઇન પર દબાણ વધારે છે અને ઓવરલોડિંગનું જોખમ ઊભું કરે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં સ્પાર્ક થાય છે. રેલ્વે આવી ઘટનાઓને ખૂબ ગંભીરતાથી લે છે, કારણ કે સેંકડો લોકો કોચમાં મુસાફરી કરે છે. આ જ કારણ છે કે ટ્રેનમાં ફક્ત મોબાઇલ ફોન, પાવર બેંક અથવા લેપટોપ જેવા ઓછા-વોલ્ટેજ ઉપકરણોને ચાર્જ કરવાની મંજૂરી છે.
દંડ કેટલો થઈ શકે ?
ટ્રેનમાં કોઈપણ હાઈ-વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણોનું સંચાલન નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે. ટ્રેનમાં ઇલેક્ટ્રિક કેટલ અથવા તેના જેવા હાઇ-વોલ્ટેજ ડિવાઇસ ચલાવતા પકડાયેલા કોઈપણ વ્યક્તિને રેલવે એક્ટ હેઠળ દંડ થઈ શકે છે. રકમ કેસની ગંભીરતા પર આધાર રાખે છે.
રેલવે એક્ટની કલમ 153માં દંડ અને છ મહિના સુધીની કેદની જોગવાઈ છે. જો આ કૃત્ય કોચમાં નુકસાન પહોંચાડે છે અથવા આગ કે ધુમાડા જેવી પરિસ્થિતિનું કારણ બને છે, તો કલમ 154 લાગુ થઈ શકે છે, જેમાં દંડ અને બે વર્ષ સુધીની કેદની જોગવાઈ છે.
