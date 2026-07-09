/પૂર-ભૂકંપમાં ઘર થઈ જાય નુકસાનગ્રસ્ત તો ભાડું ભરવું પડશે કે નહીં? જાણો કાયદો શું કહે છે

પુર, ભૂકંપ, તોફાન કે પછી આગના બનાવો જેવી કોઈ પણ કુદરતી આફતો સમયે જ્યારે ભાડાના ઘરમાં રહેતા હોવ ત્યારે ભાડું ભરવાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય છે. સંકટ સમય બાદ ભાડુઆતોના મનમાં એવા સવાલ ઊભા થાય છે કે શું આવા સમયે પણ ભાડું ભરવું પડે? મકાનનું સમારકામ કોણ કરાવે? શું તેમની સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ પાછી મળશે? શું તેઓ ભાડા કરારને તરત ખતમ કરી શકે?
ત્યારે તમને જણાવી દઈએ કે આ સવાલોના જવાબમાં ભારતમાં મુખ્ય રીતે બે કાયદા બનેલા છે. ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ 1882 અને રાજ્યો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલો આદર્શ ભાડા અધિનિયમ 2021. આ કાયદા અણધાર્યા સંકટની સ્થિતિમાં મકાન માલિક અને ભાડુઆત બંનેના હક અને ફરજોની સ્પષ્ટતા કરે છે.
ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ
શું આપોઆપ ખતમ થઈ જાય કરાર?
શું કહે છે આદર્શ ભાડા અધિનિયમ?
સિક્યુરિટી ડિપોઝિટ આપવી પડે
જો મકાન રહેવા લાયક ન રહે કે મકાન માલિક તેની મરમ્મત કરાવવા માટે સમર્થ ન હોય તો નોટિસ સમય પૂરો થયાના 15 દિવસની અંદર મકાન માલિકે ભાડુઆતને એડવાન્સમાં લીધેલી સિક્યુરિટી ડિપોઝિટની રકમ પાછી કરવી પડશે. જો ભાડુઆત પર કોઈ પણ ચૂકવણીની રકમ બાકી હોય તો મકાન માલિક તેને ડિપોઝિટમાંથી કાપી શકે છે.
કરાર પૂરો થાય તો પણ 1 મહિનાની રાહત
કલમ 5(3) મુજબ જો કોઈ ભાડુઆતનો ફિક્સ્ટ-ટર્મ રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ આફતના સમય દરમિયાન જ પૂરો થાય તો ભાડુઆતની ભલામણ પર મકાન માલિકે તેને આફતનો સમય પૂરો થયા બાદ પણ આગામી એક મહિના સુધી તે જ નિયમ અને શરતો પર ભાડુઆતને ઘરમાં રહેવા દેવાની મંજૂરી આપવાની રહેશે.
ઈમરજન્સીમાં નોટિસની જરૂર હોય કે નહીં?
સામાન્ય દિવસોમાં મકાન માલકે મરામ્મત માટે ભાડાના ઘરમાં દાખલ થતા પહેલા 24 કલાકની નોટિસ આપવી જરૂરી છે. પરંતુ કોઈ કુદરતી આફત કે ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં આ નિયમ લાગૂ થતો નથી. મકાન માલિક નોટિસ વગર પણ પરિસરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.