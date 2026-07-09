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પૂર-ભૂકંપમાં ઘર થઈ જાય નુકસાનગ્રસ્ત તો ભાડું ભરવું પડશે કે નહીં? જાણો કાયદો શું કહે છે

House Rent Rules: જો તમે ભાડે રહેતા હોવ તો આ તમારા માટે ખુબ મહત્વની માહિતી છે. જ્યારે કુદરતી આફત આવે ત્યારે ભાડાના ઘરને નુકસાન થાય તો આ નુકસાનીવાળા ઘરનું ભાડું ભાડુઆતે  ભરવું પડે કે નહી? શું કહે છે કાયદો.....

Written ByViral Raval
Published: Jul 09, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:34 PM IST
પૂર-ભૂકંપમાં ઘર થઈ જાય નુકસાનગ્રસ્ત તો ભાડું ભરવું પડશે કે નહીં? જાણો કાયદો શું કહે છે
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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