તમે પણ ઘરે ન્યૂ યર પાર્ટીનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છો? તો જાણી લો દારૂ રાખવાના શું છે મહત્વપૂર્ણ નિયમ?

new year home party ideas: નવું વર્ષ 2026 હવે દસ્તક દઈ રહ્યું છે. ક્રિસમસ પછી હવે ઘણા લોકો ન્યૂ યર પર બહાર જવાનું ટાળે છે. બહાર જવાને બદલે લોકો ઘરે જ પાર્ટી કરવાનું આયોજન કરે છે. મિત્રો સાથે મહેફિલ જમાવવી અને નવા વર્ષની ઉજવણી કરવી... જો તમે પણ આવું કંઈક પ્લાન કરી રહ્યા છો, તો તમારે એકવાર આ સમાચાર વાંચી લેવા જોઈએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:50 AM IST

new year home party ideas: નવું વર્ષ 2026 હવે આવી રહ્યું છે. ક્રિસમસ પછી ઘણા લોકો નવા વર્ષ પર બહાર જવાનું ટાળે છે. બહાર જવાને બદલે લોકો ઘરે પાર્ટીઓનું આયોજન કરે છે. મિત્રો સાથે ભેગા થઈને નવા વર્ષની ઉજવણી કરે છે... જો તમે પણ આવું જ કંઈક આયોજન કરી રહ્યા છો, તો તમારે આ સમાચાર એકવાર વાંચવા જોઈએ. ઉજવણીની વચ્ચે ઘણીવાર એક પ્રશ્ન વણઉકેલ્યો રહી જાય છે કે શું ઘરમાં રાખવામાં આવેલ દારૂ કાયદાની નજરમાં ગુનો તો નથી ને? શું દારૂની એક નાનકડી વધારાની બોટલ પણ તમારા માટે ભારે પડી શકે છે? આજે અમે તમને આવા જ કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપીશું. ઉજવણી કરતા પહેલા દારૂ સંબંધિત કેટલાક નિયમો જાણવા પણ ખૂબ જ જરૂરી છે.

શું કહે છે કાયદો?
વર્ષ 2025 હવે વિદાય લેશે અને લોકો નવા વર્ષ 2026 ને આવકારવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત અને તૈયાર છે. દેશભરમાં લોકો ખાનગી પાર્ટીઓની તૈયારીઓ પણ કરી રહ્યા છે. આજની ભીડભાડભરી સ્થિતિને જોતા ઘરે પાર્ટી કરવી એ એક સારો વિકલ્પ બની ગયો છે, પરંતુ દારૂ સંબંધિત નિયમોની અવગણના કરવી લોકો માટે ભારે પડી શકે છે અને તમારી પાર્ટીમાં ખલેલ પહોંચાડી શકે છે.

ભારતમાં દારૂ સંબંધિત કાયદા કેન્દ્ર સરકાર નહીં પણ રાજ્ય સરકારો પોતે નક્કી કરે છે. બંધારણની સાતમી અનુસૂચિ હેઠળ એક્સાઈઝ ડ્યુટી (ઉત્પાદ શુલ્ક) એ રાજ્યની યાદીનો વિષય છે, એટલે કે દરેક રાજ્યના નિયમો અલગ-અલગ હોય છે. આ જ મુખ્ય કારણ છે કે કોઈ એક રાજ્યમાં ઘરમાં દારૂ રાખવાની જે માત્રા કાયદેસર છે, તે જ માત્રા બીજા રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર ગણી શકાય અને તે ગુનો બની શકે છે.

વધુ પડતો દારૂ રાખવો એ ગુનો
જો આપણે કાયદાની વાત કરીએ તો, વધુ પડતો દારૂ રાખવા બદલ માત્ર દંડ જ નહીં, પરંતુ ઘણા રાજ્યોમાં જેલની સજાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પાર્ટી દરમિયાન પોલીસના દરોડા અથવા એક્સાઈઝ વિભાગની કાર્યવાહી અને લાયસન્સ રદ થવા જેવી મુશ્કેલીઓ પણ આવી શકે છે. તેથી, તમે દેશના જે પણ રાજ્યમાં રહો છો ત્યાં કાયદા મુજબ કોઈ પણ પ્રકારના લાયસન્સ વગર ઘરે કેટલો દારૂ રાખી શકાય છે તે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે.

આ રાજ્યોમાં દારૂ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ 
દેશના કેટલાક ભાગોમાં દારૂ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. જેમાં ગુજરાત, બિહાર, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર જેવા અનેક રાજ્યો છે જ્યાં દારૂ પર સંપૂર્ણ રોક લગાવવામાં આવી છે. અહીં 1960 થી દારૂબંધી અમલમાં છે. જોકે, પ્રવાસીઓ અને NRI માટે મર્યાદિત સમયગાળા માટે પરમિટ સિસ્ટમ ઉપલબ્ધ છે. બિહારમાં વર્ષ 2016 થી દારૂ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. અહીં દારૂ રાખવો અને પીવો બંને ગુનાની શ્રેણીમાં આવે છે. નાગાલેન્ડમાં 1989 થી દારૂ પર પ્રતિબંધ છે. મિઝોરમમાં પણ હાલમાં દારૂ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ છે. લક્ષદ્વીપ આ દેશનો એકમાત્ર કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ છે જ્યાં દારૂ પર પ્રતિબંધ છે, જોકે બંગારામ ટાપુ પર પ્રવાસીઓને મર્યાદિત મંજૂરી આપવામાં આવે છે.

કયા રાજ્યમાં શું છે નિયમો?

દિલ્હીમાં શરતો સાથે છૂટ
દિલ્હીમાં 25 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિ પોતાના ઘરે કુલ 18 લિટર સુધી દારૂ રાખી શકે છે, જેમાં બીયર અને વાઈનનો સમાવેશ થાય છે. વ્હિસ્કી, રમ, વોડકા કે જિન જેવા 'હાઈ ડ્રિંક'ની મર્યાદા 9 લિટર નક્કી કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, દિલ્હી હાઈકોર્ટે પહેલાથી જ ચુકાદો આપી દીધો છે કે એક જ ઘરમાં રહેતા બધા પુખ્ત વયના લોકો તેમની પોતાની નિર્ધારિત મર્યાદામાં દારૂ રાખી શકે છે. જોકે, દિલ્હીની બહાર મુસાફરી કરતી વખતે ફક્ત એક લિટર દારૂની મંજૂરી છે.

પંજાબ, રાજસ્થાન અને હિમાચલમાં નિયમો
પંજાબ: બે બોટલ IMFL, એક કેન બીયર, બે બોટલ વિદેશી દારૂ, બે બોટલ દેશી દારૂ અને એક બોટલ બ્રાન્ડી રાખવાની મંજૂરી છે. હિમાચલ પ્રદેશ: 48 બોટલ બીયર અને 36 બોટલ વ્હિસ્કી રાખવાની છૂટ છે. રાજસ્થાન: એક વ્યક્તિ પોતાના ઘરે 12 બોટલ અથવા લગભગ 9 લિટર IMFL રાખી શકે છે.

હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશના નિયમો
હરિયાણામાં દેશી દારૂની મહત્તમ 6 બોટલ અને IMFL ની કુલ 18 બોટલ રાખી શકાય છે. બીયર અને વાઈનની મર્યાદા 12-12 બોટલ છે. જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશમાં નિયમો કડક છે. લાયસન્સ વગર માત્ર 1.5 લિટર વિદેશી દારૂ, 6 લિટર બીયર અને 2 લિટર વાઈન રાખી શકાય છે. આનાથી વધુ રાખવા માટે 'L-50' લાયસન્સ જરૂરી છે. જે પછી 7.5 લિટર સુધી વિદેશી દારૂ રાખવાની પણ પરવાનગી આપવામાં આવે છે.

ગોવા, કેરળ અને જમ્મુ-કાશ્મીર
ગોવામાં દારૂ સસ્તો અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ સરકારે દારૂના સેવન પર મર્યાદા નક્કી કરી છે. ગોવાના રહેવાસીઓ 12 બોટલ IMFL, 24 બોટલ બિયર અને 18 બોટલ દેશી દારૂ રાખી શકે છે. કેરળમાં, ત્રણ લિટર IMFL અને છ લિટર બિયરની પરવાનગી છે. જોકે, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં, 12 બોટલ IMFL અને 12 બોટલ બિયરની પરવાનગી છે.

દક્ષિણ અને પૂર્વોત્તર ભારતના નિયમો
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આંધ્રપ્રદેશમાં, પરમિટ વિના ત્રણ બોટલ IMFL અથવા વિદેશી દારૂ રાખી શકાય છે. છ બોટલ બિયરની પરવાનગી છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં, 18 લિટરથી વધુ IMFL અથવા દેશી દારૂ રાખવા માટે માન્ય લાઇસન્સ જરૂરી છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં, 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ લાઇસન્સ વિના છ બોટલ IMFL અને 18 બોટલ બિયર રાખી શકે છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

