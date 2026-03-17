મોટો નિર્ણય... આ લોકોને મફતમાં મળશે ગેસ ! બસ કરવું પડશે આ કામ

Free PNG Gas : મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા જતા તણાવની અસર હવે ભારતના સ્થાનિક બજારમાં પણ દેખાઈ રહી છે. દેશમાં ઉભી થયેલી LPG ગેસની સોર્ટેજ વચ્ચે સરકાર અને ગેસ વિતરણ કંપનીઓએ એક મોટી જાહેરાત કરી છે. જાહેરાત મુજબ નવા PNG કનેક્શન પસંદ કરનારા ગ્રાહકોને 500ની કિંમતનો મફત ગેસ આપવામાં આવશે.

Written By Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:17 PM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવની ભારતમાં ગેસ સપ્લાય ચેઇન પર અસર
  • ઘણા પ્રદેશોમાં LPG સિલિન્ડરોની ડિલિવરીમાં વિલંબ
  • નવા PNG કનેક્શન પસંદ કરનારા ગ્રાહકોને 500ની કિંમતનો મફત ગેસ

Free PNG Gas : મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ અને ગેસ સપ્લાય ચેઇન પર તેની અસરને કારણે ઘણા પ્રદેશોમાં LPG સિલિન્ડરોની ડિલિવરીમાં વિલંબ જોવા મળ્યો છે. પરિણામે સરકાર અને ગેસ કંપનીઓ PNG ને એક સક્ષમ વૈકલ્પિક ઇંધણ સ્ત્રોત તરીકે સક્રિયપણે પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.

પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે તાજેતરમાં જ જણાવ્યું હતું કે PNG કનેક્શનની સંખ્યામાં વધારો કરવાથી ઘરેલુ LPG સપ્લાય પરનો ભાર ઓછો કરવામાં મદદ મળી શકે છે.

રૂપિયા 500 સુધીનો મફત ગેસ

ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ લિમિટેડ (IGL)એ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે ઉદ્ભવેલી LPG કટોકટીને તકમાં ફેરવી દીધી છે. નવું PNG કનેક્શન લેનાર ગ્રાહકોને રૂપિયા 500 સુધીનો મફત ગેસ આપવામાં આવશે. આ ઓફર 31 માર્ચ સુધી માન્ય છે, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, કોઈપણ ગ્રાહક જે આગામી 15 દિવસમાં નવું કનેક્શન મેળવશે તેને મફત ગેસ મળશે.

વધુમાં જે ગ્રાહકોના PNG કનેક્શન લાંબા સમયથી નિષ્ક્રિય રહ્યા છે તેઓ પણ તેમના કનેક્શન ફરીથી સક્રિય કરીને આ ઓફરનો લાભ મેળવી શકે છે. સરકાર અને ગેસ કંપનીઓ બંનેનો ઉદ્દેશ્ય લોકોને ધીમે ધીમે LPG સિલિન્ડરનો ઉપયોગ છોડીને PNG તરફ જવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે, જેનાથી સમગ્ર ગેસ પુરવઠા માળખા પરનું દબાણ ઓછું થશે.

500ના લાભ માટે કોણ પાત્ર છે ?

IGL તરફથી આ ઓફર મુખ્યત્વે દિલ્હી-NCR ક્ષેત્રમાં રહેતા ગ્રાહકો માટે છે. આ વિસ્તારોના રહેવાસીઓ નવું PNG કનેક્શન મેળવીને આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકે છે. જે IGL મુજબ, જે વ્યક્તિઓ 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં PNG કનેક્શન માટે અરજી કરશે, તેમને તેમના પહેલા ગેસ બિલ પર 500નું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. આ ડિસ્કાઉન્ટ બિલમાં સીધું એડજસ્ટ કરવામાં આવશે.

PNG કનેક્શન કેવી રીતે મેળવવું ?

જો તમે PNG કનેક્શન મેળવવા માંગતા હો, તો તમે તેના માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. IGLની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો. ત્યાર બાદ 'નવું PNG કનેક્શન' વિકલ્પ પસંદ કરો. જેમાં તમારું સરનામું અને જરૂરી વિગતો ભરો અને ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરો. અરજી પછી કંપનીની ટીમ કનેક્શન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે સાઇટની મુલાકાત લેશે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

Free PNG GasIGLIGL discount offerPNG connection

