/ગણતરીની કલાકોમાં આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ ! 80 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન

Weather Update : દેશમાં ચોમાસાની ગતિ ભલે થોડી ધીમી પડતી દેખાઈ રહી હોય, પરંતુ હવામાન વિભાગ (IMD)એ ફરી એકવાર અનેક વિસ્તારો માટે ભારે વરસાદની આગાહી જાહેર કરી છે. 17 સપ્ટેમ્બરે દેશનાં 20 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોમાં પવનની ઝડપ 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાન ઉપર લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત આસામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઉપરના વાતાવરણમાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણ સર્જાયું છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં પણ તેજ પવન ફૂંકાવાની આગાહી છે. આ હવામાન સિસ્ટમની અસરથી દેશના મોટા ભાગમાં હવામાનમાં પલટો જોવા મળશે.
આ 20 રાજ્યોમાં ચેતવણી
ઉત્તર ભારતમાં આગામી કેટલાક દિવસો દરમિયાન હવામાનમાં પલટો આવવાનો છે. દિલ્હી, પંજાબ અને હરિયાણામાં 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તેજ પવન ફૂંકાવાની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, આસામ, ત્રિપુરા, નાગાલેન્ડ, કેરળ, તમિલનાડુ અને કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. મધ્ય ભારતનાં રાજ્યોમાં પણ વરસાદ રહેશે.
દિલ્હી સહિતના મુખ્ય રાજ્યોની સ્થિતિ
દિલ્હી-NCRમાં હળવા વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે 20થી 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. અહીં મહત્તમ તાપમાન 35 ડિગ્રી અને લઘુત્તમ તાપમાન 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની શક્યતા છે. હરિયાણા, ચંદીગઢ અને પંજાબમાં 17 સપ્ટેમ્બરે ગાજવીજ સાથે 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જે ઝટકામાં 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
પૂર્વી રાજસ્થાનમાં 16થી 19 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન 30થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી છે. આ ઉપરાંત ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ-કાશ્મીર અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં પણ 17થી 18 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન આંધી અને આકાશીય વીજળી પડવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
ઉત્તર અને મધ્ય ભારતમાં વરસાદની આગાહી
ઉત્તર અને મધ્ય ભારતનાં અનેક રાજ્યોમાં ફરી એકવાર હવામાન બદલાવા જઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગની તાજેતરની ચેતવણી અનુસાર, ઉત્તર-પશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતના મોટા ભાગમાં 17થી 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વરસાદ, તેજ પવન અને વીજળીના કડાકા-ભડાકાનો માહોલ જોવા મળી શકે છે.
રાજસ્થાનના અજમેર, જોધપુર, બાડમેર અને જયપુરની આસપાસ 50થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે. પૂર્વી રાજસ્થાનમાં 17 સપ્ટેમ્બરે વ્યાપક વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે 17 અને 18થી 21 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય પ્રદેશના જબલપુર, છિંદવાડા, નર્મદાપુરમ અને ઉજ્જૈનમાં તેજ આંધી સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે.
ગુજરાતમાં પણ વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ અનુસાર, ગુજરાતમાં 17થી 19 સપ્ટેમ્બર અને સૌરાષ્ટ્ર તથા કચ્છમાં 17 સપ્ટેમ્બરે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે સારા વરસાદની શક્યતા છે. 20થી 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડામાં 16થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. કોંકણ અને ગોવામાં 17થી 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત દેશના અનેક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે.