/IMD Alert : આ વિસ્તારો માટે 24 કલાક ભારે ! વાવાઝોડા સાથે તૂટી પડશે ભારે વરસાદ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

IMD Alert : ફરી એકવાર વરસાદ અને વાવાઝોડું દેશભરમાં લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી શકે છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 22 મેના રોજ યુપી, બિહાર અને પંજાબ સહિત 16 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે જે વિનાશ લાવી શકે છે. પૂર્વીય રાજ્યોમાં પાકને નુકસાન થઈ શકે છે.
IMD Alert : દેશમાં ચાલી રહેલી ભીષણ ગરમી વચ્ચે હવે એક રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આવતીકાલે, 22 મેના રોજ યુપી અને બિહાર સહિત 16 રાજ્યોમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન 80થી 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાશે. દરમિયાન પૂર્વ ભારતના રાજ્યોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. પર્વતીય રાજ્યો માટે પણ ખાસ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાથી ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થઈ શકે છે. હાલમાં પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશ અને તેની આસપાસના પ્રદેશો પર વાવાઝોડું એક્ટિવ થયું છે.
વધુમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશથી મણિપુર સુધી વાવાઝોડાની સિસ્ટમ વિકસિત થઈ રહી છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાને દક્ષિણ-પૂર્વ અરબી સમુદ્ર, દક્ષિણ-પૂર્વ બંગાળની ખાડી, આંદામાન સમુદ્રના બાકીના ભાગો અને પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડીના વધારાના ભાગોમાં આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ બની રહી છે.
દેશભરના 16 રાજ્યો માટે વરસાદની ચેતવણી
હવામાન વિભાગ અનુસાર, 22 મેના રોજ યુપી, બિહાર, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ-કાશ્મીર, પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, ઓડિશા, આસામ, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, તમિલનાડુ, કેરળ, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવનની ગતિ સાથે વાવાઝોડું શક્ય છે. હવામાન વિભાગે લોકોને અત્યંત સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે. આ વરસાદથી લોકોને ગરમીથી રાહત મળશે.
उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी क्षेत्रों तथा उससे सटे पूर्वी भारत में इस सप्ताह उष्ण लहर से लेकर भीषण उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की संभावना है।
उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में सप्ताह के कई…
આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદની આગાહી
ઉત્તર પ્રદેશના ગોરખપુર, પ્રયાગરાજ, દેવરિયા, વારાણસી, આઝમગઢ, બલિયા, આગ્રા, મથુરા સહિતના અલગ અલગ સ્થળોએ વાવાઝોડા અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો બિહારના ગયા, રોહતાસ, ઔરંગાબાદ, કૈમુર, અરરિયા, સુપૌલ, કિશનગંજ, દરભંગા, મધુબની સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.