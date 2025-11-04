Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ઠંડીની અફવાઓ પર હવામાન વિભાગે આપ્યું મોટું અપડેટ, લા લીનાએ પલટાવી દીધી આખી સિસ્ટમ

Winter Season: નવેમ્બરમાં કડાકાની ઠંડી પડવાની છે? IMD એ ગયા વખતથી વિપરીત શિયાળાની મોટી આગાહી કરી 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:15 PM IST

Trending Photos

ઠંડીની અફવાઓ પર હવામાન વિભાગે આપ્યું મોટું અપડેટ, લા લીનાએ પલટાવી દીધી આખી સિસ્ટમ

Winter Prediction 2025 India : ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ ભારતમાં "તીવ્ર ઠંડી" શિયાળાની અફવાઓ પર મોટું અપડેટ આપ્યું છે. IMD ના ડિરેક્ટર જનરલ ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આ શિયાળો પાછલા વર્ષોની જેમ સામાન્ય રહેવાની ધારણા છે. લા નીના ઘટના નબળું છે, તેથી આ વખતે ઠંડી અસામાન્ય રીતે તીવ્ર નહીં હોય.

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ નવેમ્બરથી તીવ્ર ઠંડીની આશંકાને ફગાવી દીધી છે. વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ શિયાળો સામાન્ય રહેશે અને તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની શક્યતા નથી. લા નીના ઘટના નબળી છે, જ્યારે હિંદ મહાસાગર ડાયપોલ ધીમે ધીમે સામાન્ય થઈ રહ્યો છે...

Add Zee News as a Preferred Source

શિયાળાની શરૂઆત પહેલા જ, દેશભરમાં "તીવ્ર ઠંડી" વિશે ચર્ચાઓ તીવ્ર બની ગઈ છે. જોકે, ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ આ બાબતે એક મોટી અપડેટ જારી કરી છે. વિભાગના ડિરેક્ટર જનરલ, ડૉ. મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે આ શિયાળો સામાન્ય રહેશે, એટલે કે પાછલા વર્ષોની જેમ હાડકાં ઠંડક આપતી ઠંડી નહીં પડે.

શિયાળો સામાન્ય રહેવાની શક્યતા
IMD ના જણાવ્યા અનુસાર, આ વખતે લા નીના ઘટના નબળું છે, તેથી દેશમાં ભારે ઠંડીની શક્યતા ઓછી છે. ડૉ. મહાપાત્રાએ કહ્યું, "અમારા હવામાન મોડેલ સૂચવે છે કે આ શિયાળો સામાન્ય રહેશે અને કોઈ ભારે ઠંડી નહીં પડે." વિભાગનો અંદાજ છે કે આ વર્ષે દિવસનું તાપમાન સામાન્ય કરતા થોડું ઓછું અને રાત્રિનું તાપમાન સામાન્ય કરતા થોડું વધારે રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે દિલ્હી, હરિયાણા અને રાજસ્થાન જેવા વિસ્તારોમાં રાત ઠંડી રહેશે, પરંતુ ઉત્તર ભારતમાં કોઈ તીવ્ર ઠંડી નહીં પડે.

લા નીના નબળી, IOD સુધરે છે
IMD રિપોર્ટ અનુસાર, હાલમાં, વિષુવવૃત્તીય પેસિફિક મહાસાગરમાં લા નીના સ્થિતિ યથાવત છે, પરંતુ તે ઘણું નબળું છે. દરમિયાન, હિંદ મહાસાગરમાં નકારાત્મક હિંદ મહાસાગર ડાયપોલ (IOD) જોવા મળી રહ્યો છે, જે આગામી મહિનાઓમાં ધીમે ધીમે સામાન્ય થશે. આ ફેરફારનો અર્થ એ છે કે દરિયાની સપાટીનું તાપમાન વધશે, જેની ભારતના હવામાન પર સંતુલિત અસર પડશે - ન તો ખૂબ ઠંડુ કે ન તો ખૂબ ગરમ.

નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય: શિયાળો મધ્યમ રહેશે
સ્કાયમેટ વેધરના ઉપપ્રમુખ (હવામાન અને આબોહવા પરિવર્તન) મહેશ પલાવતે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષ (2021, 2022, 2023) માં 'ટ્રિપલ ડિપ લા નીના' સ્થિતિ હતી, છતાં દેશમાં ભારે ઠંડીનો અનુભવ થયો નથી. તેમણે કહ્યું કે લા નીના અને ઠંડી વચ્ચે કોઈ સીધો સંબંધ નથી. આ વખતે, જ્યારે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, ત્યારે તેઓ પર્વતોમાંથી ઠંડા પવનોના પ્રવાહને મર્યાદિત કરશે. આ લઘુત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો અટકાવશે, અને શિયાળો સામાન્ય રહેશે.

ઓક્ટોબરમાં રેકોર્ડ વરસાદ
હવામાન વિભાગે એ પણ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઓક્ટોબર 2025 છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં સૌથી વધુ વરસાદી મહિનાઓમાંનો એક હતો. સરેરાશ 112.2 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે 2001 પછીનો બીજો સૌથી વધુ છે. આ મહિનામાં 236 ભારે વરસાદ અને 45 અત્યંત ભારે વરસાદ પડ્યો. આ ઘટનાઓ બિહાર, ઉત્તર બંગાળ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ જેવા રાજ્યોને સૌથી વધુ અસર કરશે. નિષ્ણાતોના મતે, દરિયાની સપાટીના વધતા તાપમાને ચોમાસાની પાછી ખેંચવામાં વિલંબ કર્યો અને વરસાદની તીવ્રતામાં વધારો કર્યો.

એકંદર શિયાળાની આગાહી
ભારતમાં આ શિયાળો ન તો ખૂબ કઠોર રહેશે કે ન તો ખૂબ હળવો રહેશે. દિવસનું તાપમાન થોડું ઘટશે, પરંતુ રાત પ્રમાણમાં ગરમ રહેશે. લા નીનાનું નબળું પડવું અને IODનું સામાન્યકરણ સંતુલિત હવામાન સુનિશ્ચિત કરશે. IMD એ લોકોને "તીવ્ર ઠંડી" ની અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવા અને ફક્ત સત્તાવાર હવામાન બુલેટિન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિનંતી કરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Winter Alertweather updateWeather ForecastIMDઠંડીની આગાહી

Trending news