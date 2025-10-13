આગામી 7 દિવસ ભારે વરસાદ સાથે વાવાઝોડાની આગાહી, આ રાજ્યોમાં પાછું ફરશે ચોમાસુ
Weather Update: પહાડી વિસ્તારોમાં તાજેતરમાં થયેલી હિમવર્ષા અને વરસાદને કારણે હવામાનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયા છે, જેના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે. ત્યારે કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે.
Weather Update : દિલ્હી સહિત સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ઠંડીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. પહાડી વિસ્તારોમાં તાજેતરમાં થયેલી હિમવર્ષા અને વરસાદને કારણે હવામાનમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયા છે, જેના કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થયો છે.
બીજી તરફ હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના બાકીના ભાગો, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, સિક્કિમ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ અને તેલંગાણાના કેટલાક ભાગો અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતના કેટલાક ભાગોમાંથી આગામી બે થી ત્રણ દિવસમાં ચોમાસાની વિદાય માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે. તો આગામી સાત દિવસમાં બે રાજ્યો કેરળ અને તમિલનાડુ માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, 12થી 18 ઓક્ટોબર દરમિયાન તમિલનાડુ, કેરળ, લક્ષદ્વીપ, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ અને રાયલસીમામાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં, આસામમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ઘણા વિસ્તારોમાં 7થી 20 સેમી વરસાદ નોંધાયો છે. વધુમાં, છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, ઓડિશા, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક અને તમિલનાડુમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદ નોંધાયો છે.
આ રાજ્યોમાં હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી
દક્ષિણ ભારતમાં 12થી 18 ઓક્ટોબર દરમિયાન તમિલનાડુ અને કેરળમાં અને 13 અને 14 ઓક્ટોબરે દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ અને યાનમમાં છૂટાછવાયા ભારે વરસાદ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. 12-16 ઓક્ટોબર દરમિયાન કેરળ, માહે, તમિલનાડુ, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ, રાયલસીમા અને તેલંગાણામાં અને 12 અને 13 ઓક્ટોબરે લક્ષદ્વીપમાં વીજળી અને જોરદાર પવન સાથે વાવાઝોડાની આગાહી છે.
પૂર્વ અને મધ્ય ભારતમાં અલગ અલગ સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે 12 ઓક્ટોબરે ઓડિશામાં, છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 12થી 14 ઓક્ટોબર દરમિયાન ઓડિશામાં અને 14થી 16 ઓક્ટોબર દરમિયાન વિદર્ભ અને છત્તીસગઢમાં વાવાઝોડાની આગાહી છે. ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં 12 ઓક્ટોબરે આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં વાવાઝોડાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
