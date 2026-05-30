Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ભયાનક અલ નીનોની જૂનથી જોવા મળશે અસર, ગરમીના તૂટશે રેકોર્ડ! IMDનું ચોમાસા પર ડરામણું અપડેટ

ભયાનક અલ નીનોની જૂનથી જોવા મળશે અસર, ગરમીના તૂટશે રેકોર્ડ! IMDનું ચોમાસા પર ડરામણું અપડેટ

Monsoon 2026: સમગ્ર દેશમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે એક બાજુ જ્યાં વરસાદની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે ત્યાં IMD દ્વારા ચોમાસા અને અલ નીનો વિશે ચિંતાજનક વાત કરવામાં આવી છે. જો કે આ બધા વચ્ચે ગુજરાતમાં લોકોને ગરમીથી રાહત મળી શકે છે કારણ કે રાજ્ય હવામાન વિભાગે આજથી પાંચ દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: May 30, 2026, 08:42 AM IST|Updated: May 30, 2026, 08:42 AM IST
ભયાનક અલ નીનોની જૂનથી જોવા મળશે અસર, ગરમીના તૂટશે રેકોર્ડ! IMDનું ચોમાસા પર ડરામણું અપડેટ
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદના રેશનાલિસ્ટની બાગેશ્વર ધામના બાબાને ગરમ સળિયો પકડવાની ચેલેન્જ

અમદાવાદના રેશનાલિસ્ટની બાગેશ્વર ધામના બાબાને ગરમ સળિયો પકડવાની ચેલેન્જ

Ahmedabad23 min ago
2

રાજસ્થાન રોયલ્સની હારના 3 સૌથી મોટા 'ગુનેગાર'... જેમણે ગુજરાતને અપાવી ફાઇનલની ટિકિટ!

ipl 202634 min ago
3

59થી 173 પહોંચી ગઈ ભાજપ.... પંજાબ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણીમાં લગાવી લાંબી છલાંગ

Punjab Nikay chunav result43 min ago
4

Breaking News : દિયોદર તાલુકા પંચાયતમાં હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા વચ્ચે કોંગ્રેસની જીત

Diyodar Taluka Panchyat44 min ago
5

1 જૂનથી LPGના બદલાઈ રહ્યા છે નિયમ, સિલિન્ડર થઈ શકે છે કેન્સલ, વિગતો ખાસ જાણો

LPG New Rule48 min ago