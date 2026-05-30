/ભયાનક અલ નીનોની જૂનથી જોવા મળશે અસર, ગરમીના તૂટશે રેકોર્ડ! IMDનું ચોમાસા પર ડરામણું અપડેટ

Monsoon 2026: સમગ્ર દેશમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે એક બાજુ જ્યાં વરસાદની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે ત્યાં IMD દ્વારા ચોમાસા અને અલ નીનો વિશે ચિંતાજનક વાત કરવામાં આવી છે. જો કે આ બધા વચ્ચે ગુજરાતમાં લોકોને ગરમીથી રાહત મળી શકે છે કારણ કે રાજ્ય હવામાન વિભાગે આજથી પાંચ દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે.
દક્ષિણી પશ્ચિમી ચોમાસા અંગે હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટમાં સ્થિતિ વધુ ખરાબ જણાઈ રહી છે. ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD)ના અપડેટ મુજબ આ વખતે ચોમાસાની સીઝનમાં સામાન્યથી ઓછો વરસાદ પડે તેવી વકી છે. પહેલા જ્યાં 92 ટકા વરસાદ પડશે તેવું અનુમાન કરાયું હતું ત્યાં હવે ચોમાસાના ચાર મહિનામાં 90 ટકાથી પણ ઓછો વરસાદ પડે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે.
અલ નીનો હાહાકાર મચાવશે!
IMDના ડીજી મૃત્યુંજય મહાપાત્રાના જણાવ્યાં મુજબ આ વખતે જૂનમાં પણ વરસાદ સામાન્ય રહે તેવી શક્યતા છે. દેશમાં જૂન દરમિયાન સરેરાશ 166.9 મિમી વરસાદ પડે છે. પરંતુ આ વખતે આંકડા 92 ટકા સુધી સીમિત રહે તેવી શક્યતા છે. હવામાન વૈજ્ઞાનિકો મુજબ નબળા ચોમાસા પાછળ મુખ્ય કારણ અલ નીનો છે. પહેલા તે જુલાઈમાં સક્રીય થાય તેવી શક્યતા હતી પરંતુ હવે જૂનમાં તે જોવા મળે તેવા એંધાણ છે.
કૃષિ મંત્રીનું આશ્વાસન
જો કે આ બધા વચ્ચે અલ નીનો પેટર્નથી વરસાદ સામાન્યથી ઓછો થવાના અનુમાનને જોતા કૃષિ મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે કહ્યું કે તે સંલગ્ન તૈયારી પર પૂરેપૂરું ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ વખતના ખરીફ પાક માટે બીજ અને ખાતરની કોઈ તંગી નથી.
ગરમીના રેકોર્ડ તૂટી શકે- રિપોર્ટ
વિશ્વ હવામાન વિજ્ઞાન સંગટન (WMO) અને બ્રિટનના હવામાન વિભાગના રિપોર્ટ મુજબ આગામી પાંચ વર્ષ દુનિયાભરમાં પાકો, નદીઓ અને અનેક ચીજોને ગરમીથી હચમચાવી નાખનારા રહી શકે છે. 2030 સુધી કોઈ એક વર્ષ તાપમાન 1.9 ડિગ્રી વધુ રહી શકે છે. 75 ટકા સંભાવના છે કે પાંચ વર્ષનું સરેરાશ તાપમાન 1.5 ડિગ્રીથી ઉપર રહી શકે. આ ઉપરાંત 86 ટકા જેટલી સંભાવના છે કે આ પાંચ વર્ષમાં કોઈ પણ એક વર્ષ ઈતિહાસનું સૌથી ગરમ વર્ષ બની શકે છે. તથા 91 ટકા સંભાવના છે કે આવનારા પાંચ વર્ષોમાંથી કોઈ એક વર્ષમાં તાપમાન 1.5 ડિગ્રીથી વધુ ગરમ રહી શકે છે.
ગુજરાત માટે શું છે આગાહી
બીજી બાજુ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદને લઈને ઓરેન્જ તો કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલ્લો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. બનાસકાંઠા મહેસાણા સાબરકાંઠા ખેડા આણંદ પંચમહાલ દાહોદ છોટાઉદેપુર નર્મદા ડાંગ તાપી દમણ દાદર નગર હવેલી ગીર સોમનાથ દીવમાં યલ્લો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આજથી આગામી પાંચ દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
જો કે બીજી તરફ રાજ્યમાં ગરમીનો કહેર પણ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. 43.1 ડિગ્રી સાથે અમદાવાદમાં રાજ્યની સૌથી વધુ ગરમી નોંધાઈ. ગાંધીનગર અને ભાવનગરમાં 42.7 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાઈ. સુરેન્દ્રનગરમાં 41.5 રાજકોટમાં 39.9 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. મોટાભાગના જિલ્લાઓના તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો. અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી વાદળછાયુ વાતાવરણ જોવા મળ્યું.