વરસાદ છોડો! હવે કડકડતી ઠંડી માટે થઈ જાવ તૈયાર, IMDનું મોટું એલર્ટ; કરાઈ સૌથી ખતરનાક ભવિષ્યવાણી

When Will Jammu And Kashmir First Snowfall: IMD કાશ્મીર દ્વારા જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઊંચાઈ પર આવેલા વિસ્તારોમાં 5 થી 7 ઓક્ટોબર 2025ની વચ્ચે 2025-2026 સિઝનની પહેલી હિમવર્ષા થવાની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે. આ વહેલી હિમવર્ષાથી આ પ્રદેશમાં શિયાળુ પર્યટન ક્ષેત્રને વેગ મળવાની અપેક્ષા છે.
શ્રીનગર સ્થિત હવામાન વિભાગના તાજેતરના અપડેટના આધારે આ સિઝનની પહેલી હિમવર્ષાની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે. જેમાં જણાવાયું છે કે, 5-6 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ગુલમર્ગ, પહેલગામ, સોનમર્ગ જેવા લોકપ્રિય સ્થળો અને ઝોજિલા પાસની આસપાસના વિસ્તારો સહિત ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં પહેલી હળવાથી મધ્યમ હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. પર્વતીય પ્રદેશોમાં હળવાથી મધ્યમ હિમવર્ષાથી ગુલમર્ગ જેવા સ્કી રિસોર્ટને ફાયદો થશે, પરંતુ ઝોજિલા જેવા પાસ ખોરવાઈ શકે છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ લદ્દાખ અને હિમાચલ પ્રદેશના કેટલાક ભાગોને પણ અસર કરશે, જેના કારણે સમાન હિમવર્ષા થશે.
5-6 ઓક્ટોબરે હિમવર્ષા થવાથી તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ધારણા છે અને 7 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઘાટીમાં લઘુત્તમ તાપમાન 5-8° સેલ્સિયસ સુધી ઘટી જશે. આ વહેલી હિમવર્ષા કાશ્મીરના વિકસતા પ્રવાસન ક્ષેત્ર માટે સારા સમાચાર છે. હિમવર્ષા મનોહર દૃશ્યો બનાવે છે, જે શિયાળાનો અદ્ભુત અનુભવ મેળવવા માંગતા પ્રવાસીઓને આકર્ષિત કરે છે.
હિમવર્ષાની વહેલી જાહેરાતથી ચર્ચા થવાની ધારણા છે, જેના કારણે હોટલ, હાઉસબોટ અને શિયાળુ રમતગમત સંચાલકો માટે બુકિંગમાં વધારો થશે. શરૂઆતની હિમવર્ષાથી શિયાળાની પર્યટન મોસમ વહેલી શરૂ કરવામાં મદદ કરે છે, જેનાથી સ્કીઇંગ અને સ્નોબોર્ડિંગ જેવી શિયાળુ રમતો માટે લાંબા સમય સુધી સમય મળે છે, જે એક મુખ્ય આકર્ષણ છે.
લાંબા સમય સુધી હિમવર્ષાની સંભાવના સાથે અને સતત શિયાળા ઋતુના કારણે અધિકારીઓ પ્રવાસીઓના આગમનમાં વધારો થવાની આશા રાખી રહ્યા છે, જેનાથી સ્થાનિક અર્થતંત્રને આવક થશે, જેને પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી વિનાશક અસર પડી હતી.
હવામાન મોડેલો ગુલમર્ગ, સોનમર્ગ અને અન્ય ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષાની શક્યતા દર્શાવે છે, જે આ મનોહર લેન્ડસ્કેપને શિયાળાના અદ્ભુત નજારામાં બદલી શકે છે. નીચલા વિસ્તારોમાં તાપમાન અને હિમવર્ષાની તીવ્રતાના આધારે વરસાદ અથવા હળવી હિમવર્ષા થઈ શકે છે.
સ્થાનિક સત્તાવાળાઓએ રહેવાસીઓ અને પ્રવાસીઓને ઠંડા હવામાન અને સંભવિત મુસાફરી વિક્ષેપો માટે તૈયાર રહેવા વિનંતી કરી છે, ખાસ કરીને પર્વતીય વિસ્તારોમાં જ્યાં હિમવર્ષાને કારણે રસ્તાઓ બંધ થવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે વિક્ષેપ નજીક આવતાની સાથે અપડેટ્સ પર નજર રાખવાની પણ સલાહ આપી છે, કારણ કે હવામાનની પેટર્ન બદલાઈ શકે છે.
રાજદાન ટોપ, સિન્થન ટોપ, ઝોજિલા પાસ, પીર કી ગલી અને માર્ગન ટોપ જેવા ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે, જેના કારણે રસ્તાઓ બંધ થઈ શકે છે અને વાહન વ્યવહાર ખોરવાય શકે છે. ગુલમર્ગ, સોનમર્ગ, ગુરેઝ ઘાટીના મેદાનો, દૂધપથરી જેવા લોકપ્રિય સ્થળોએ મધ્યમ હિમવર્ષાની અપેક્ષા છે. તોસા મેદાનો, આ વિસ્તારોને મનોહર શિયાળાના લેન્ડસ્કેપ્સમાં પરિવર્તિત કરે છે. આ હવામાન ઘટના પ્રદેશમાં શિયાળાના સત્તાવાર આગમનનું પ્રતીક છે, જેનાથી રહેવાસીઓ અને પ્રવાસીઓને આગામી ઠંડા દિવસો માટે તૈયારી કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે.
