આગામી 12 કલાક ભારે... આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા !

Rain Alert : દેશના હવામાન વિભાગે ફરી એકવાર મધ્યમથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. IMD અનુસાર ગુજરાત, દિલ્હી, યુપી અને બિહાર સહિત 17 રાજ્યોમાં વરસાદની શક્યતા છે. લોકોને આગામી 36 કલાક દરમિયાન સાવધ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. પૂર્વ અને ઉત્તરીય પ્રદેશોના ઘણા રાજ્યોમાં વાવાઝોડાની ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 29, 2026, 05:53 PM IST
  • આગામી ત્રણ દિવસમાં હવામાન ફરી એકવાર પલટો આવશે
  • 30 માર્ચે ગુજરાત સહિત 17 રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી 
  • ભારે વરસાદ સાથે 60 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે

આગામી 12 કલાક ભારે... આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા !

Rain Alert : આગામી ત્રણ દિવસમાં દેશભરમાં હવામાન ફરી એકવાર પલટો આવવાનો છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 12 કલાકમાં એટલે કે 30 માર્ચથી ગુજરાત, યુપી, દિલ્હી અને પંજાબ સહિત 17 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આ દરમિયાન 60 કિમી/કલાકથી 80 કિમી/કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાઈ શકે છે. ખેડૂતોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, કારણ કે પાકને નુકસાન થઈ શકે છે.

17 રાજ્યોમાં વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગ અનુસાર, 30 માર્ચથી 31 માર્ચ દરમિયાન દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને રાજસ્થાન માટે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, આ દરમિયાન 30થી 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી સંભાવના છે.

30 માર્ચે હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ અને પૂર્વી રાજસ્થાનમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જેની સાથે 60 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. તો 30-31 માર્ચ દરમિયાન મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં અલગ અલગ સ્થળોએ અને મરાઠવાડામાં વાવાઝોડા, વીજળી અને ભારે પવન સાથે વરસાદની શક્યતા છે.

 

मुख्य बिंदु

(i) उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह बरसाती मौसम जारी रहने की संभावना है, जिसकी चरम गतिविधि 29 और 30 मार्च को होगी और कश्मीर घाटी में 30 मार्च, 2026 को छिटपुट भारी वर्षा/हिमपात की संभावना है।

(ii) उत्तर-पश्चिम भारत में 29-30 मार्च के दौरान और… pic.twitter.com/WHLmy3h381

— India Meteorological Department (@Indiametdept) March 29, 2026

હવામાન વિભાગે 30 અને 31 માર્ચે ઉત્તરાખંડના વિસ્તારમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી પણ કરી છે. લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. વધુમાં 30 માર્ચે જમ્મુ-કાશ્મીર અને પશ્ચિમ રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાં તેમજ તે જ દિવસે ઉત્તરાખંડના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા છે.

ગુજરાતમાં પણ પડશે કમોસમી વરસાદ

હવામાન વિભાગ અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને ટર્ફ અસરથી ગુજરાતમાં અનેક જીલ્લામાં વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આજે અને આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ  અને નોર્થ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 30 માર્ચે રાજ્યના આઇસોલેટેડ પ્લેસમાં થન્ડર સ્ટ્રોમ અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 2 અને 3 એપ્રિલે ફરીવાર વરસાદ પડી શકે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

