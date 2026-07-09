/15 જુલાઈ સુધી આ વિસ્તારોને ધમરોળશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

IMD Rain Alert : ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ 9 જુલાઈથી 15 જુલાઈ, 2026 દરમિયાન દેશના 15થી વધુ રાજ્યોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. ચોમાસા અને સક્રિય પશ્ચિમી વિક્ષેપના પ્રભાવને કારણે 10 જુલાઈએ ઉત્તરાખંડ અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અત્યંત ભારે વરસાદની સંભાવના છે. વધુમાં દિલ્હી-NCR, પંજાબ, હરિયાણા, બિહાર અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યોમાં 60 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવા અને વીજળી પડવા અંગે આગાહી કરવામાં આવી છે.
ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં વરસાદ
હિમાચલ પ્રદેશમાં 9 જુલાઈથી 15 જુલાઈ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ઉત્તરાખંડ માટે 9 અને 10 જુલાઈએ અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેનાથી ભૂસ્ખલનનું જોખમ વધી શકે છે. પશ્ચિમ યુપીમાં 9 જુલાઈના રોજ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે અને 10 જુલાઈના રોજ અતિ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. પૂર્વીય યુપીમાં 9 થી 11 જુલાઈ દરમિયાન મુશળધાર વરસાદ પડવાની આગાહી આપવામાં આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન 60 કિમી/કલાકની ઝડપે પહોંચી શકે છે.
9 જુલાઈએ દિલ્હી, હરિયાણા અને ચંદીગઢમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, 10 થી 13 જુલાઈ સુધી અલગ અલગ સ્થળોએ ભારે વરસાદ ચાલુ રહેશે. 9 જુલાઈએ પૂર્વી રાજસ્થાન અને પંજાબમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં 9 જુલાઈએ વરસાદ સાથે 30-50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન સાથે ધૂળના તોફાન આવવાની સંભાવના છે.
મધ્ય અને પૂર્વી ભારતમાં ચોમાસાની સિઝન
9 અને 10 જુલાઈએ ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં ભારેથી ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 9 થી 15 જુલાઈ દરમિયાન આ પ્રદેશોમાં 50 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. 9 જુલાઈએ બિહારમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદની આગાહી છે, 10 થી 12 જુલાઈ સુધી ભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. ઝારખંડમાં 12 થી 15 જુલાઈ દરમિયાન વરસાદ તીવ્ર બનશે. 9 અને 10 જુલાઈએ આસામ, મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. નાગાલેન્ડમાં ભારે વરસાદ ચાલુ રહેશે, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરા 11 જુલાઈ સુધી.
ઉત્તર-પૂર્વ અને દક્ષિણ ભારતમાં પરિસ્થિતિ
૯ જુલાઈએ પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. 9-10 જુલાઈએ પૂર્વ મધ્યપ્રદેશમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 9 થી 15 જુલાઈ દરમિયાન કોંકણ-ગોવામાં સતત ભારે વરસાદની આગાહી છે. 9 જુલાઈએ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર માટે ખૂબ જ ભારે વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. 9 જુલાઈએ કેરળ, માહે અને દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. 9 જુલાઈએ તેલંગાણા માટે વાવાઝોડાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
દરિયાઈ મોજા અને તોફાની પવનોને કારણે, IMDએ માછીમારોને દરિયાકાંઠાના પાણીમાં ન જવાની સલાહ આપી છે. 9 થી 14 જુલાઈ દરમિયાન સોમાલિયા અને ઓમાનના દરિયાકાંઠે અને મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં અને 9 થી 11 જુલાઈ દરમિયાન કર્ણાટક, કેરળ અને લક્ષદ્વીપના દરિયાકાંઠે દરિયામાં જવું અસુરક્ષિત છે.
11 થી 13 જુલાઈ સુધી ગુજરાતના દરિયાકાંઠે પ્રતિબંધો લાગુ રહેશે. 10 થી 14 જુલાઈ દરમિયાન આંદામાન સમુદ્ર, મ્યાનમાર કિનારો અને પૂર્વ-મધ્ય અને ઉત્તર-પૂર્વ બંગાળની ખાડીમાં પ્રવેશ ટાળવો જોઈએ. માછીમારોએ 9 થી 11 જુલાઈ દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને આંધ્રપ્રદેશના દરિયાકાંઠે પણ જવાથી બચવું જોઈએ.