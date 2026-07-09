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15 જુલાઈ સુધી આ વિસ્તારોને ધમરોળશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

IMD Rain Alert : દેશભરમાં ચોમાસુ બરાબર જામી ગયું છે. 9 જુલાઈથી 15 જુલાઈ દરમિયાન ઉત્તર અને પૂર્વીય પ્રદેશોમાં ભારે વરસાદ અને તોફાનનો દોર ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે ઉત્તરાખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ અને દિલ્હી સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને 60 કિમી/કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરી છે.  

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:14 PM IST
15 જુલાઈ સુધી આ વિસ્તારોને ધમરોળશે વરસાદ, હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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