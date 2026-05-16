/IMD Rain Alert : કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે રાહતના સમાચાર, આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદની આગાહી !

IMD Rain Alert : કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર સહિત દેશના અનેક રાજ્યોમાં હવામાન બદલાવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા 15 જેટલા રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
IMD Rain Alert : દિલ્હી સહિત સમગ્ર ઉત્તર ભારત હાલમાં અસહ્ય ગરમીમાં શેકાઈ રહ્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. શનિવારે, IMDએ ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને પંજાબ સહિત 15 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડા માટે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગે આ સમયગાળા દરમિયાન લોકોને ભારે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી છે.
આ વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા અને વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગે વરસાદ સાથે વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે. ઉત્તર ભારતીય રાજ્યોમાં ફરી એકવાર ભારે વાવાઝોડા આવી શકે છે, જ્યારે કેટલાક વિસ્તારોમાં કરા પડવાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. પંજાબના છ જિલ્લાઓ માટે વાવાઝોડા અને વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ચંદીગઢ સ્થિત હવામાન કેન્દ્ર અનુસાર, પઠાણકોટ, ગુરદાસપુર, ફાઝિલ્કા, અમૃતસર, હોશિયારપુર અને મુક્તસરમાં વીજળી સાથે વાવાઝોડાની સંભાવના છે. આ જિલ્લાઓમાં 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગે આગામી થોડા દિવસોમાં દિલ્હી-એનસીઆરમાં તાપમાનમાં ઝડપથી વધારો થવાની આગાહી કરી છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં મહત્તમ તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસને પાર કરે તેવી શક્યતા છે. અગાઉ આઇએમડીએ વીજળીના કડાકા અને હળવો વરસાદ સાથે વાવાઝોડાની આગાહી કરી હતી. ગરમીથી થોડી રાહત મળી હોવા છતાં હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી નવી આગાહી સૂચવે છે કે આ પ્રદેશમાં ફરી એકવાર ગરમ અને શુષ્ક હવામાન પાછું આવવાની ધારણા છે.
17મેના રોજ બદલાઈ શકે છે હવામાન
હવામાન વિભાગે અગાઉ આગાહી કરી હતી કે 16 મેના રોજ દિલ્હીનું આકાશ સ્વચ્છ રહેશે. રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં હવામાન હાલમાં આ આગાહીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સખત ગરમીથી દૈનિક જીવન ખોરવાઈ ગયું છે. મહત્તમ તાપમાન 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાય તેવી શક્યતા છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 24 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની શક્યતા છે. 17 મેના રોજ તાપમાન વધુ વધીને 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે, જેમાં આંશિક વાદળછાયું આકાશ, વાવાઝોડા અને વીજળીની શક્યતા છે.