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Heavy Rain Alert : આગામી 7 દિવસ ભારે ! આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે ભારેથી અતિભારે વરસાદ

Heavy Rain Alert : ભારતીય હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસમાં દેશના અનેક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતો તેમના પાકને બચાવવા માટે એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 20, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:32 PM IST
Heavy Rain Alert : આગામી 7 દિવસ ભારે ! આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે ભારેથી અતિભારે વરસાદ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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