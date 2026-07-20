/Heavy Rain Alert : આગામી 7 દિવસ ભારે ! આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે ભારેથી અતિભારે વરસાદ

Heavy Rain Alert : ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ આગામી સાત દિવસોમાં દેશના ઘણા ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ ભારે વરસાદ રોજિંદા જીવન અને કૃષિ ક્ષેત્ર બંને માટે મહત્વપૂર્ણ પડકારો ઉભા કરી શકે છે. ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢ જેવા રાજ્યોમાં ખરીફ પાકનું વાવેતર થઈ ચૂક્યું છે અથવા વાવણીની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આ તબક્કે ભારે વરસાદ નાના પાકના રોપાઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, જે ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવેલી બધી મહેનતને બગાડી શકે છે.
આ 7 દિવસ કેમ મહત્વપૂર્ણ
આ સમયગાળો ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ડાંગરની રોપણી અને સોયાબીન, મકાઈ, કપાસ, કઠોળ અને તેલીબિયાં જેવા પાકોના વિકાસના તબક્કા સાથે સુસંગત છે. જ્યારે ઘણા વિસ્તારોમાં ડાંગરના રોપા તેમના પ્રારંભિક તબક્કામાં હોય છે અને તેમને ભેજની જરૂર હોય છે, ત્યારે ખેતરોમાં લાંબા સમય સુધી પાણી ભરાવાથી મૂળ સડી શકે છે અને સમગ્ર પાક નષ્ટ થઈ શકે છે. વધુમાં ભારે વરસાદ જમીનની ટોચ પરથી જરૂરી પોષક તત્વો ધોઈ નાખે છે, જેના કારણે પાક પીળો થઈ જાય છે.
આ રાજ્યોમાં પડશે ભારે વરસાદ
હવામાન વિભાગે આગામી અઠવાડિયામાં બિહાર, ઝારખંડ, પશ્ચિમ બંગાળના હિમાલયી પ્રદેશો, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને ઓડિશામાં મુશળધાર વરસાદની આગાહી આપી છે. આ રાજ્યોમાં વીજળી પડવાનું પણ જોખમ છે. આગામી છ થી સાત દિવસમાં પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં પણ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશા પર એક ઊંડો લો-પ્રેશર વિસ્તાર બની રહ્યો છે, જેના કારણે આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
ખેડૂતોને શું સાવધાની રાખવી
હવામાન વિભાગની ચેતવણીને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતોએ તેમના ખેતરોને સુરક્ષિત રાખવા માટે સક્રિય પગલાં લેવા જોઈએ. પ્રાથમિક અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ કાર્ય એ છે કે વધારાનું પાણી નિકાલ થાય. ખેતરોની આસપાસ ઊંડા નાળા ખોદવા જોઈએ જેથી સંચિત પાણીનો તાત્કાલિક પ્રવાહ બહાર નીકળી જાય.
શાકભાજી અને કઠોળના પાકમાં પાણી સ્થિર થતું અટકાવવું ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે. ખેડૂતોએ આ સમયગાળા દરમિયાન કોઈપણ ખાતર અથવા જંતુનાશક પદાર્થનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ, કારણ કે ભારે વરસાદ આ રસાયણોને ધોઈ નાખશે, જેના પરિણામે ખર્ચ વધી જશે.