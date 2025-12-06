હાડ થીજવતી ઠંડી માટે થઈ જાવ તૈયાર ! હવામાન વિભાગે વરસાદની સાથે કોલ્ડવેવની કરી આગાહી
IMD Weather Update : એક તરફ ઝેરી પવનો અને બીજી તરફ ઠંડીના મોજાએ દિલ્હી-એનસીઆરમાં લોકોનું જીવન મુશ્કેલ બનાવી દીધું છે. હવામાન વિભાગે ઠંડીમાં તીવ્ર વધારો થવાની આગાહી કરી છે. તો આ 3 રાજ્યોમાં 3 દિવસ માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
IMD Weather Update : દિલ્હી-એનસીઆરમાં પ્રદૂષણ ભયાનક રીતે તબાહી મચાવી રહ્યું છે. સરેરાશ AQI 304 પર રહે છે, ઘણી જગ્યાએ 400ની નજીક પણ પહોંચી ગયો છે. દરમિયાન દિલ્હી-એનસીઆરમાં પણ તીવ્ર ઠંડી પડી રહી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે દિલ્હી-એનસીઆરમાં ઠંડી વધુ તીવ્ર બનવાની શક્યતા છે.
પર્વતોમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપને કારણે 8 ડિસેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસ માટે જમ્મુ-કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશના ઊંચા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની ધારણા છે. આનાથી દિલ્હી-એનસીઆર, પંજાબ, હરિયાણા અને પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ (યુપી)માં તીવ્ર ઠંડી વધુ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે. હવામાન વિભાગે બિહાર, ઝારખંડ અને ઉત્તરપૂર્વમાં ગાઢ ધુમ્મસનું એલર્ટ પણ જારી કર્યું છે.
હવામાન વિભાગનું માનવું છે કે ઉત્તરીય ક્ષેત્રમાં બે પશ્ચિમી વિક્ષેપ સર્જાઈ રહ્યા છે. પરિણામે જમ્મુ-કાશ્મીર અને પર્વતીય રાજ્યોમાં ત્રણ દિવસ માટે ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની ધારણા છે. આની સીધી અસર પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીથી ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનના મેદાનો સુધી થવાની શક્યતા છે. ઠંડા પવનો ગુજરાત, વિદર્ભ અને તેલંગાણામાં ફેલાશે. 8 ડિસેમ્બર પછી આ વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની ધારણા છે. રાજસ્થાનના કેટલાક જિલ્લાઓમાં સવારના હિમવર્ષા સાથે અનેક રાજ્યોમાં ઠંડીની સ્થિતિ વિકસી શકે છે.
શીત લહેરની ચેતવણી
હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે 6 અને 7 ડિસેમ્બરે પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હી, ઉત્તરપશ્ચિમ ઝારખંડ અને ઉત્તરીય આંતરિક ઓડિશાના કેટલાક વિસ્તારોમાં અને 6 ડિસેમ્બરે ઉત્તર પ્રદેશ અને પૂર્વીય રાજસ્થાનમાં ઠંડીની સ્થિતિ યથાવત રહેશે. હવામાન વિભાગે લોકોને ઠંડીથી સુરક્ષિત રહેવાની સલાહ આપી છે.
હવામાન વિભાગે આગામી કેટલાક દિવસો માટે તાપમાનમાં મોટો ફેરફાર થવાની આગાહી કરી છે. ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં, આગામી ત્રણ દિવસ માટે લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2-3°C નો વધારો થશે, ત્યારબાદ કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર થશે નહીં. મહારાષ્ટ્રમાં આગામી ચાર દિવસ સુધી તાપમાન સ્થિર રહેશે, ત્યારબાદ 2-3°C ઘટાડો થશે અને ગુજરાતમાં સાત દિવસ સુધી કોઈ ખાસ ફેરફાર થશે નહીં. દરમિયાન, મધ્ય, પૂર્વ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં, આગામી સાત દિવસ સુધી લઘુત્તમ તાપમાન યથાવત રહેશે. જો કે, પર્વતોમાં વરસાદને કારણે મેદાની વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે.
