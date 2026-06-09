/આગામી 48 કલાક ભારે ! આ વિસ્તારોમાં જોરદાર પવન અને કરા સાથે ધોધમાર વરસાદની આગાહી

Heavy Rainfall : દિલ્હી-એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે ગરમીની સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે. દરેક વ્યક્તિ હવે ચોમાસાના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ ચોમાસા અંગે એક નવું અપડેટ જારી કર્યું છે. IMD અનુસાર, દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. 8 જૂનના રોજ, ચોમાસું પશ્ચિમ-મધ્ય અને પૂર્વ-મધ્ય અરબી સમુદ્ર તેમજ મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ અને તેલંગાણાના કેટલાક ભાગોમાં પહોંચ્યું હતું. વધુમાં આગામી 2થી 3 દિવસમાં દેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર, આગામી 2થી 3 દિવસમાં ચોમાસું મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતના બાકીના ભાગોમાં આગળ વધવા માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ છે.
આ રાજ્યોમાં વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા
આગામી 48થી 72 કલાક દરમિયાન કોંકણ-ગોવા, દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, તેલંગાણા, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ અને પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદની સંભાવના છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના છે,અને કરા પડવાની પણ સંભાવના છે.
ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં વરસાદ વચ્ચે ભૂસ્ખલન થવાની સંભાવના
હવામાન વિભાગે આગામી 2થી 3 દિવસ માટે આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા અને ભૂસ્ખલનનું જોખમ છે.
દિલ્હી-એનસીઆરમાં હળવા વરસાદની શક્યતા
દિલ્હી-એનસીઆરમાં ચોમાસું ટૂંક સમયમાં પહોંચવાની શક્યતા નથી. દિવસ દરમિયાન તીવ્ર સૂર્યપ્રકાશને કારણે લોકો ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. દિલ્હીમાં તાપમાન 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર વધી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને સ્થાનિક હવામાન સિસ્ટમના પ્રભાવને કારણે દિલ્હી-એનસીઆરમાં આંશિક વાદળછાયું આકાશ રહી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ કે ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે, પરંતુ ગરમી અને ભેજથી સંપૂર્ણ રાહત મળવાની તાત્કાલિક શક્યતા ઓછી છે.
બિહારના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી
બંગાળની ખાડીમાંથી ફૂંકાતા ભેજવાળા પવનોને કારણે આગામી દિવસોમાં બિહારમાં વરસાદની પ્રવૃત્તિમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. ઉત્તર અને પૂર્વ બિહારના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદ સાથે વાવાઝોડાની આગાહી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં જોરદાર પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે અને તાપમાનમાં 2 થી 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થઈ શકે છે.