IMD Update: ઉપરાછાપરી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ભૂક્કા બોલાવશે, શિયાળામાં વરસાદ-કરા પડશે, ગુજરાતમાં પણ આવશે હવામાનમાં પલટો
IMD Weather Update: ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ દ્વારા બુધવારે ભર શિયાળે વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એક્ટિવ હોવાના કરાણે દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. ગુજરાતની શું સ્થિતિ રહેશે તે અને વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
એક તો શિયાળો અને એમા પણ ભર શિયાળે વરસાદી વાતાવરણ. લોકો માટે મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે ફરીથી કડકડતી ઠંડી પડી શકે છે. મકર સંક્રાંતિ બાદ જે વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો તે હવે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એક્ટીવ થવાના કારણે પાછું હવામાન બગડી શકે છે. હવામાન વિભાગ મુજબ આજે અનેક જગ્યાઓ પર વરસાદ અને કરા પડી શકે છે.
કયા વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદ
ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD)ના જણાવ્યાં મુજબ આજે પશ્ચિમી હિમાલયી વિસ્તાર ખાસ કરીને જમ્મુ કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ વગેરેમાં અનેક ઠેકાણે હળવો વરસાદ કે બરફવર્ષા થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના મેદાની વિસ્તારો જેમ કે પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તર રાજસ્થાન, પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી વગેરે વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. ક્યાંક કરા પણ પડી શકે છે.
બીજુ પણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે!
હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતને 30 જાન્યુઆરીની રાતથી પ્રભાવિત કરે તેવી શક્યતા છે.
લઘુત્તમ તાપમાનનું પૂર્વાનુમાન
IMDના જણાવ્યાં મુજબ આગામી 2 દિવસ દરમિયાન ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 3-5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો અને ત્યારબાદ 3-5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ધીરે ધીરે વધી શકે છે. ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાં આગામી 2 દિવસમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2-3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ધીરે ધીરે વધારો થશે. ત્યારબાદ કોઈ ખાસ બદલાવની શક્યતા નથી.
ગુજરાતમાં શું રહેશે પરિસ્થિતિ
IMDના જણાવ્યાં મુજબ ગુજરાતમાં આગામી 24 કલાકમાં ન્યૂનતમ તાપમાનમાં 3-5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ધીરે ધીરે ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 3 દિવસમાં 2-4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ધીરે ધીરે વધારો થઈ શકે અને ત્યારબાદ કોઈ ખાસ ફેરફારની શક્યતા નથી.
શું કહે છે અંબાલાલની આગાહી
ગુજરાતના જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા કહ્યું કે ઠંડીમાં ઘટાડો થશે. લધુત્તમ તાપમાન ૧૬ ડિગ્રીની આસપાસ અને મહત્તમ ૨૯ ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ આ પશ્ચિમ વિક્ષેપો હેઠળ ગુજરાતના હવામાનમાં પલ્ટો આવશે. 28-29-30 વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાત અને રાજસ્થાન સરહદના ભાગો અને મધ્ય પ્રદેશમાં સરહદના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. વાદળછાયુ વાતાવરણ કારણે જીરા પાકોમાં રોગ આવવાની શક્યતા રહેશે. ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં લધુત્તમ 10 ડિગ્રી અને કેટલાક ભાગોમાં લધુત્તમ 14-16 ડિગ્રી આસપાસ રહી શકે. મહત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા રહે. 30 જાન્યુઆરી 2 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે એ નબળો પશ્ચિમ વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહે. ફેબ્રુઆરી 4-7 મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે જેના કારણે હવામાનમાં પલ્ટો આવવાની શક્યતા રહેશે. ઉતર ગુજરાતના, મધ્ય ગુજરાત ,ઉતર સૌરાષ્ટ્ર ના ભાગોમાં છાંટા, કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહે. અન્ય પશ્ચિમી વિક્ષેપ 10-15 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે આવવાની શક્યતા રહે. જેના કારણે હવામાનમાં પલટો આવશે
