70KM ની ઝડપે પવનો ફૂંકાશે, 29 રાજ્યોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદનું એલર્ટ, IMD નું એલર્ટ
imd weather predictions; દેશભરમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં અલગ-અલગ રાજ્યોમાં હવામાનનો મિજાજ અલગ-અલગ રહ્યો છે. તો લૂ-ભેજને કારણે ભીષણ ગરમીથી લોકો પરેશાન છે. તો કેટલીક જગ્યાએ વરસાદને કારણે રાહત મળી છે. હવામાન વિભાગે એક તરફ અલ નીનો અને બીજીતરફ પશ્ચિમી વિક્ષોભની સાથે પ્રી-મોન્સૂનને આ હવામાન માટે જવાબદાર ઠેરવ્યું છે. આવો જાણીએ આગામી પાંચ દિવસ દેશમાં હવામાન કેવું રહેશે.
- પશ્ચિમી વિક્ષોભને કારણે હવામાનમાં આવશે પલટો
- ભર ગરમીમાં 29 રાજ્યોમાં પડી શકે છે વરસાદ
- અનેક રાજ્યોમાં ભારે પવન સાથે કરાં પડશે
પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં લૂ-ગરમીને કારણે તાપમાન 40થી 46°C વચ્ચે રહ્યું. તો કોઈ જગ્યાએ આંધી અને તોફાનની સાથે હળવા વરસાદથી તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થયો છે. ઉત્તર પ્રદેશના બાંદામાં સતત ત્રીજા દિવસે પારો 45 ડિગ્રીથી ઉપર રહ્યો. તો ઉત્તર પ્રદેશના 10 શહેરોમાં વરસાદ થયો છે.
નવું પશ્ચિમી વિક્ષોભ સક્રિય થશે
IMD અનુસાર દેશમાં સાઇક્લોનિક સર્કુલેશનના રૂપમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભ એક્ટિવ છે. પંજાબ, ઉત્તર-પૂર્વી રાજસ્થાન અને દક્ષિણ-પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશની આસ-પાસના ક્ષેત્રોમાં સાઇક્લોનિક સર્કુલેશન બનેલું છે. 2 મેથી પશ્ચિમી હિમાલય ક્ષેત્રમાં એક નવું પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવવાની સંભાવના પણ બનેલી છે. તેની અસરથી મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં આગામી પાંચ દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થશે.
દિલ્હીમાં 5 દિવસ ખરાબ હવામાન
દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં આજે 30 એપ્રિલે વાદળો છવાયેલા રહેશે. સાંજે કે રાત્રે હળવા વરસાદની સંભાવના છે. ગાજવીજ સાથે ભારે પવન ફૂંકાશે. એક અને બે મેએ વાદળો છવાયેલા રહેશે. ત્રણથી પાંચ મેથી હવાની ગતિ 30થી 40 કિમી સુધી પહોંચી શકે છે.
વરસાદની સાથે બર્ફવર્ષાનું એલર્ટ
IMD અનુસાર ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 3થી 5 મે વચ્ચે હળવો વરસાદ અને બર્ફવર્ષા થઈ શકે છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં 3થી 4 મે, ઉત્તરાખંડમાં 5 મે સુધી વરસાદ પડી શકે છે. પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢમાં 2થી 5 મે વચ્ચે હળવો વરસાદ થવાથી ગરમીમાં રાહત મળી શકે છે. ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમી રાજસ્થાન, પૂર્વી રાજસ્થાનમાં 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપી આંધી જોવા મળી શકે છે. તો કેટલીક જગ્યાએ વરસાદની સાથે કરાં પડી શકે છે.
5 દિવસ ભારે વરસાદની ચેતવણી
IMD અનુસાર પૂર્વોત્તરમાં આગામી પાંચ દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 50-70 કિમી રહી શકે છે. અરૂણાચલ, અસમ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
વરસાદ અને કરાં પડવાનું એલર્ટ
IMD અનુસાર પૂર્વી ભારતમાં 30 એપ્રિલથી 5 મે વચ્ચે ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, ગંગાના મેદાની વિસ્તાર, બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
ભારે વરસાદની સાથે ઓલાવૃષ્ટિ
આઈએમડી અનુસાર દક્ષિણ ભારતમાં તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, કેરળ, માહે, તટીય આંધ્ર પ્રદેશ, યમન, તેલંગણા, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક, લક્ષદ્વીપ, ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટક, રાયલસીમા, કર્ણાટકમાં 30 એપ્રિલથી બે મે સુધી વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
