યુદ્ધવિરામની અસર! તેલ, ગેસ, ખોરાકથી લઈને ફ્લાઇટ ટિકિટ સુધી, જાણો શું અને ક્યારે થશે સસ્તું ?
Ceasefire Impact On India: ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધવિરામ બાદ, કાચા તેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. આનાથી પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ, રાશન, ફ્લાઇટ ટિકિટ અને રોજિંદા વસ્તુઓ સસ્તી થવાની આશા જાગી છે. જો યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન નહીં થાય, તો તેની અસર ધીમે ધીમે તમારા ખિસ્સા પર પડશે.
Trending Photos
Ceasefire Impact On India: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામથી માત્ર વૈશ્વિક રાજકારણમાં રાહત મળી નથી, પરંતુ તેની અસર સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પણ થવા લાગી છે. બંને દેશો વચ્ચે તણાવ ઓછો થતાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલના ભાવમાં 13 ટકાથી 17 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. આની સીધી અસર ભારત જેવા દેશો પર પડી છે, જે મોટા પ્રમાણમાં તેલ આયાત કરે છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે, શું હવે રોજિંદા વસ્તુઓ ખરેખર સસ્તી થશે? યુદ્ધવિરામના નિર્ણયને કારણે પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ, ખાતર, પરિવહન અને હવાઈ મુસાફરી કેટલી સસ્તી થશે.
ઈરાન-ઇઝરાયલ-અમેરિકા સંઘર્ષ શરૂ થયો, ત્યારે પેટ્રોલ, ડીઝલ, ગેસ, પરિવહન અને હવાઈ મુસાફરી સહિત કેટલીક દૈનિક ચીજવસ્તુઓના ભાવ ધીમે ધીમે આસમાને પહોંચ્યા. હોર્મુઝની સ્ટ્રેટ, જે સ્થાનમાંથી વિશ્વનું લગભગ 25 ટકા તેલ પસાર થાય છે, તે આ તણાવથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું હતું. જ્યારે તણાવ વધ્યો, ત્યારે પુરવઠો જોખમમાં મુકાયો, અને તેલના ભાવમાં વધારો થયો. હવે, યુદ્ધવિરામ પછી, પુરવઠો સામાન્ય થવાની અપેક્ષા છે, જેના કારણે કિંમતોમાં ઘટાડો થશે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ શું છે?
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને સાંકડો દરિયાઈ માર્ગ છે, જે પર્સિયન ગલ્ફ અને ઓમાનના અખાત વચ્ચે સ્થિત છે. તે ઈરાન અને ઓમાન/યુએઈ વચ્ચે સ્થિત છે. વૈશ્વિક તેલનો આશરે 20-25 ટકા આ લગભગ 33-કિલોમીટર પહોળો ચેનલમાંથી પસાર થાય છે, જે તેને વૈશ્વિક ઉર્જા સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ બનાવે છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ સહિત કઈ ચીજવસ્તુઓ પર અસર થશે?
ભારતમાં યુદ્ધવિરામની પહેલી અસર પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર જોવા મળી શકે છે. જ્યારે ભાવ તાત્કાલિક ઘટશે નહીં, જો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઘટાડો ચાલુ રહેશે, તો તેલ કંપનીઓ આગામી દિવસોમાં રાહત આપી શકે છે. આનાથી માત્ર વાહનચાલકોને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર પરિવહન વ્યવસ્થાને ફાયદો થશે. જ્યારે ડીઝલ સસ્તું થાય છે, ત્યારે પરિવહન ખર્ચ ઘટે છે, જેના કારણે શાકભાજી, દૂધ, રાશન, ખાતર, પ્લાસ્ટિક અને અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ સહિત અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવ ધીમે ધીમે ઘટી શકે છે.
LPG પર અસર
લુબ્રિકેટિંગ ગેસ પર પણ અસર થવાની ધારણા છે. બળતણનો ખર્ચ ઘટી શકે છે, જેનાથી ઘરના બજેટ પર દબાણ ઓછું થશે. વધુમાં, હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં વપરાતા વાણિજ્યિક સિલિન્ડરોની કિંમતમાં ઘટાડો થવાથી બહાર ખાવાનું પણ વધુ સસ્તું બની શકે છે. શેરી વિક્રેતા અથવા દુકાન પર 20 રૂપિયાના સમોસા 10 રૂપિયા થઈ શકે છે.
હવાઈ મુસાફરી સસ્તી થશે
હવાઈ પ્રવાસીઓ માટે પણ આ સારા સમાચાર છે. ઉડ્ડયન કંપનીઓ બળતણ પર નોંધપાત્ર ખર્ચ કરે છે, તેથી તેલના ભાવમાં ઘટાડો થવાથી હવાઈ ટિકિટના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. વધુમાં, પ્લાસ્ટિક, પેકેજિંગ, કાપડ અને અન્ય પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનોની કિંમત પણ ઘટી શકે છે, જે આ કિંમતોમાં રાહત આપે છે.
ટાયર, પેઇન્ટ અને કપડાંના ખર્ચમાં ઘટાડો થશે
યુદ્ધવિરામ ચાલુ રહેવાથી FMCG માલ અને ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ માટે સસ્તી ડિલિવરી થશે. બાઇક અને કાર સહિત તમામ વાહનો માટે ટાયર, પેઇન્ટ, કાપડ અને પેકેજિંગ મટિરિયલ્સની કિંમતમાં પણ ઘટાડો થશે.
ખેડૂતોને કયા ફાયદા થશે?
કાચા તેલના ભાવમાં ઘટાડો થવાથી લગભગ તમામ ઉદ્યોગો માટે ઉત્પાદન ખર્ચમાં ઘટાડો થશે, જેનો લાભ ધીમે ધીમે ગ્રાહકો સુધી પહોંચશે. LNG પુરવઠામાં વધારો થવાથી ગેસ આધારિત વીજ ઉત્પાદન કંપનીઓને પણ રાહત મળશે, જેનાથી ખેડૂતોને મોંઘા સિંચાઈ માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂરિયાત ઓછી થશે. આનાથી ખાતર કંપનીઓ અને ખેડૂતો બંનેને ફાયદો થશે.
શું યુદ્ધવિરામ ચાલુ રહે તો જ ભાવ ઘટશે?
જો કે, એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ અસર તાત્કાલિક દેખાશે નહીં. બજારમાં નવા ભાવ લાગુ થવામાં 1-3 અઠવાડિયા લાગી શકે છે. વધુમાં, જો આ યુદ્ધવિરામ કાયમી નહીં હોય, તો ભાવ ફરી વધી શકે છે. આ વિકાસ જનતા માટે આવકારદાયક રાહત છે, પરંતુ વાસ્તવિક લાભ ત્યારે જ પ્રાપ્ત થશે જ્યારે આ શાંતિ લાંબા સમય સુધી રહેશે અને સરકાર યોગ્ય પગલાં લેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે