Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /99% સામાન પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી નાબૂદ, 15 જુલાઈથી લાગુ થશે ભારતની સૌથી મોટી આર્થિક ડીલ; જાણો શું-શું થશે સસ્તું?

99% સામાન પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી નાબૂદ, 15 જુલાઈથી લાગુ થશે ભારતની સૌથી મોટી આર્થિક ડીલ; જાણો શું-શું થશે સસ્તું?

India-UK Trade Deal: 11 મહિનાની રાહ હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે. 15 જુલાઈથી ભારત-બ્રિટનની સૌથી મોટી આર્થિક ડીલ અમલમાં આવશે. સ્કોચ વ્હિસ્કીથી લઈને કાર સુધીની વસ્તુઓ સસ્તી થશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:46 PM IST
99% સામાન પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટી નાબૂદ, 15 જુલાઈથી લાગુ થશે ભારતની સૌથી મોટી આર્થિક ડીલ; જાણો શું-શું થશે સસ્તું?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મહાભારતના આ શસ્ત્ર આગળ ફિક્કા છે આજના પરમાણુ બોમ્બ, જાણો અર્જુનના પાશુપતાસ્ત્રનો ભયા
mahabharat52 min ago
2
us iran war1 hr ago
3
Ahmedabad1 hr ago
4
Morbi farmers protest2 hrs ago
5
Ahmedabad SVPI Airport2 hrs ago