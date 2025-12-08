Prev
31 ડિસેમ્બર સુધીમાં પતાવી દો આ જરૂરી કામ, સરકાર વારંવાર નહીં આપે મોકો

જો તમે પાન-આધાર લિંકિંગ, આઈટીઆર ફાઇલિંગ અને એડવાન્સ ટેક્સ જેવા કામોને મુલતવી રાખ્યા છે, તો હવે સાવધ થઈ જાઓ. આ બધી સમયમર્યાદા સીધી તમારા બેંકિંગ, રોકાણ અને ટેક્સ પ્રોફાઇલને અસર કરે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:11 PM IST

ડિસેમ્બર શરૂ થતાં જ ટેક્સ, ડોક્યુમેન્ટ અને સરકારી યોજનાઓ સંબંધિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ કામોની સમયમર્યાદા નજીક આવી રહી છે. જો તમે PAN-આધાર લિંકિંગ, ITR ફાઇલિંગ, એડવાન્સ ટેક્સ, ITR રિટર્ન અથવા સુધારા જેવા કામોને મુલતવી રાખ્યા છે, તો હવે તેને સમયસર પૂર્ણ કરવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં તમારે કયા જરૂરી કામો તમારે કરી લેવા જોઈએ તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.   

એડવાન્સ ટેક્સ ડિપોઝિટ ડેડલાઇન

જે લોકોની TDS પછીની ટેક્સ ડિપોઝિટ 10,000થી વધુ છે તેમના માટે એડવાન્સ ટેક્સ ફાઇલિંગ ફરજિયાત છે. 15 ડિસેમ્બર એ ત્રીજો હપ્તો જમા કરાવવાની અંતિમ તારીખ છે. એડવાન્સ ટેક્સ ચુકવણીમાં વિલંબથી વ્યાજ અને દંડ બંને થઈ શકે છે.

લેટ ITR ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તક

જો તમે નાણાકીય વર્ષ 2024-25 માટે તમારું ITR સમયસર સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છો, તો તમારી પાસે 31 ડિસેમ્બર સુધી લેટ રિટર્ન ફાઇલ કરવાનો સમય છે. જોકે, તમારે લેટ ફી ભરવી પડશે. 5 લાખથી ઓછી આવક ધરાવતા લોકો માટે મોડી ITR ફાઇલ કરવા માટે 5,000 અને 5 લાખથી વધુ આવક ધરાવતા લોકો માટે 5,000 નેટ ફી છે. જો તમે 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં તમારું ITR ફાઇલ કરવામાં નિષ્ફળ જાઓ છો, તો તમે તમારું રિટર્ન ફાઇલ કરી શકશો નહીં.

31 ડિસેમ્બરે PAN-આધાર લિંકિંગ માટેની છેલ્લી તારીખ

જે લોકો પાસે 1 ઓક્ટોબર, 2024ના રોજ અથવા તે પહેલાં જારી કરાયેલ આધાર કાર્ડ છે, તેમણે 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં તેમના PANને આધાર સાથે લિંક કરવા પડશે. આમ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે PAN નિષ્ક્રિય થઈ જશે. બેંક સેવાઓ પ્રભાવિત થશે, રોકાણ અને ડીમેટ વ્યવહારો અટકી જશે અને ITR ફાઇલિંગ પણ ખોરવાઈ જશે. તમે આવકવેરા ઈ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ અને SMS બંને દ્વારા તમારા PAN અને આધારને સરળતાથી લિંક કરી શકો છો.

રેશન કાર્ડ ઈ-કેવાયસી પણ ડિસેમ્બર સુધીમાં જરૂરી 

ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને રાજસ્થાન સહિત ઘણા રાજ્યોમાં, રેશન કાર્ડ ઇ-કેવાયસી માટેની છેલ્લી તારીખ ડિસેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી છે. ડિસેમ્બર સુધીમાં ઇ-કેવાયસી પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળતાના પરિણામે જાન્યુઆરી 2026થી સરકારી રાશન મળશે નહીં.

પીએમ આવાસ યોજનાની છેલ્લી તારીખ

ઘર બાંધકામ માટે 2.5 લાખ સુધીની સહાય પૂરી પાડતી પીએમ આવાસ યોજના માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તેમના આધાર, આવક પ્રમાણપત્ર અને રહેઠાણ પ્રમાણપત્ર સાથે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Tax Filing DateAdvance Tax Last DateDecember Deadlines

