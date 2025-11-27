Prev
સરકારી કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, 30 નવેમ્બર સુધીમાં જરૂર કરી લેજો આ કામ, સરકારનો આદેશ

જો તમે પણ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ હોવ તો તમારા માટે એક મહત્વના સમાચાર છે. ખાસ જાણો નહીં તો પસ્તાવવાનો વારો આવી શકે છે. વિગતો જાણો. 

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મહત્વના સમાચાર છે. જે કર્મચારીઓ નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માંથી યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ  (UPS)માં સ્વિચ કરવા માંગતા હોય તેમના માટે 30 નવેમ્બર સુધી પોતાનો વિકલ્પ પસંદ કરવો જરૂરી છે. અંતિમ તારીખ હવે ગણતરીના દિવસોમાં આવશે અને આવામાં નાણા મંત્રાલયે તમામ પાત્ર કર્મચારીઓ અને સેવાનિવૃત્ત લોકોને નિર્ધારિત સમય મર્યાદા પહેલા અરજી કરી નાખવાની અપીલ કરી છે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે પણ કર્મચારી કે પેન્શનર UPS હેઠળ મળતા લાભ મેળવવા માંગતા હોય તેઓ 30 નવેમ્બર 2025 પહેલા પોતાની અરજી જમા કરે. 

UPS શું છે?
UPS એટલે કે યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ જેને જાન્યુઆરી 2025માં નોટિફાઈડ કરાઈ હતી તે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે NPS નો એક નવો વિકલ્પ છે. તેને 1 એપ્રિલ 2025થી લાગૂ કરાયો છે. UPS ની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તે મોંઘવારી સંલગ્ન ગેરંટેડ પેન્શન આપે છે. આ એક પ્રકારની કોન્ટ્રિબ્યુટરી સ્કીમ છે જેમાં કર્મચારીને તેમના બેઝિક પે + ડીએના 0% યોગદાન આપવાનું રહેશે. જ્યારે નિયોક્તા એટલે કે કેન્દ્ર  સરકાર 18.5% યોગદાન આપશે. આ વ્યવસ્થા NPS ની સરખામણીમાં વધુ સ્થિર અને પૂર્વાનુમેય પેન્શનનું વચન આપે છે. 

UPS માટે કેવી રીતે અરજી કરવી
UPS માં સામેલ થવા ઈચ્છતા કર્મચારીઓ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકે છે. તેના માટે તેઓ અહીં જણાવેલી  લિંક પર ઉપલબ્ધ એનરોલમેન્ટ અને ક્લેમ ફોર્મનો ઉપયોગ કરી શકે છે. - https://npscra.nsdl.co.in. આ ઉપરાંત ઈચ્છુક વ્યક્તિ પોતાના સીઆરએ સિસ્ટમ નોડલ ઓફિસમાં ફોર્મની ભૌતિક કોપી જમા કરીને પણ અરજી કરી શકે છે. નાણા મંત્રાલયે તમામ નોડલ ઓફિસોને એ નિર્દેશ આપ્યા છે કે તેઓ બધા અરજી નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓ મુજબ સમયબદ્ધ રીતે પ્રોસેસ કરે. 

શું  UPS, NPS નો ભાગ છે?
હા. UPS એ સંપૂર્ણ રીતે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ(NPS)ના માળખાની અંદર સંચાલિત થનારી સ્કીમ છે. તેને PFRDA દ્વારા વિનિયમિત કરાય છે અને તે સેવામાં હાજર તથા કેટલીક શરતો પૂરી કરનારા સેવાનિવૃત્ત બંને માટે ઉપલબ્ધ છે. UPS હેઠળ કર્મચારીઓને અંતિમ 12 મહિનાના સરેરાશ બેઝિક પેના 50% પેન્શન તરીકે મળે છે. શરત એ છે કે કર્મચારીએ ઓછામાં ઓછા 25 વર્ષની સેવા પૂરી કરી હોવી જોઈએ. જે હેઠળ સ્પાઉસ પેન્શન અને  ગ્રેચ્યુઈટીની પણ જોગવાઈ સામેલ છે. 

શું UPS પસંદ કર્યા બાદ ફરીથી NPS માં જઈ શકાય?
હાં. UPS હેઠળ આવતા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ ઈચ્છે તો બાદમાં ફરીથી NPS માં વાપસી કરી શકે છે. એટલે કે UPS માં સામેલ થવા છતાં કર્મચારીઓ પાસે ભવિષ્યમાં સુગમતાનો વિકલ્પ રહેલો છે. 

UPS થી શું લાભ મળે છે?
UPS પસંદ કરનારા કર્મચારીઓને અનેક પ્રકારના ફાયદા મળે છે...

- સારો કર લાભ
- ત્યાગપત્ર અને અનિવાર્ય સેવાનિવૃત્તિની સ્થિતિમાં સારી જોગવાઈ
- NPS માં રહેલા યોગ્યતાવાળા કર્મચારીઓ અને સેવાનિવૃત્તિ પણ UPS માં ટ્રાન્ઝિશન કરી શકે છે. 
- મોંઘવારી સંલગ્ન સુરક્ષિત અને સ્થિર પેન્શન માળખું. 
- UPS સરકાર તરફથી કર્મચારીઓને વધુ નિશ્ચિત અને સુરક્ષિત સેવાનિવૃત્તિ આવક આપવાના હેતુથી લાવવામાં આવેલો એક મહત્વપૂર્ણ સુધારો છે. 

 

