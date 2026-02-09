નોકરી કરનારા લોકો માટે મહત્વના સમાચાર, EPFO કરવા જઈ રહ્યું છે મોટા ફેરફાર
EPFO News: એક ટોચના સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)ના સબ્સ્ક્રાઇબર્સ આ વર્ષે એપ્રિલમાં શરૂ થનારી નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા UPI પેમેન્ટ ગેટવેનો ઉપયોગ કરીને તેમની PFની રકમ સીધી તેમના બેંક અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી શકશે.
Trending Photos
EPFO News: સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે શ્રમ મંત્રાલય એક પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યું છે જેના હેઠળ EPFનો ચોક્કસ ભાગ સુરક્ષિત કરવામાં આવશે, જ્યારે મોટો ભાગ યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) દ્વારા બેંક ખાતા દ્વારા ઉપાડ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
વિગતો શું છે?
સૂત્રએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે EPFO એક નવી મોબાઇલ એપ્લિકેશન શરૂ કરશે, જેના દ્વારા સભ્યો UPI ગેટવેનો ઉપયોગ કરીને ભંડોળ ઉપાડી શકશે અને પાસબુક બેલેન્સ જેવી અન્ય સેવાઓનો લાભ લઈ શકશે. હાલમાં, સભ્યો તેમના EPF ખાતાઓને ઍક્સેસ કરવા અને સેવાઓ મેળવવા માટે યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) પોર્ટલ અથવા 'UMang' એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરે છે. આ સેવાઓ બંને પ્લેટફોર્મ પર ઉપલબ્ધ રહેશે, જ્યારે નવી સમર્પિત એપ્લિકેશન EPFO સબ્સ્ક્રાઇબર્સને સેવાઓની ઍક્સેસ અને ડિલિવરીમાં સુધારો કરશે.
EPF બેલેન્સ વ્યૂ
સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે સબ્સ્ક્રાઇબર્સ મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઉપલબ્ધ પાત્ર EPF બેલેન્સ જોઈ શકશે. તેમને ટ્રાન્જેક્શન પૂર્ણ કરવા માટે તેમના ઉમેરેલા UPI પિનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે, જેનાથી બેંક ખાતામાં ભંડોળનું સુરક્ષિત ટ્રાન્સફર સુનિશ્ચિત થશે. EPFO હાલમાં આ સેવાનું ટેસ્ટીંગ કરી રહ્યું છે. શ્રમ મંત્રાલય આ વર્ષે એપ્રિલમાં મોટા પાયે આ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે